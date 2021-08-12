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Талибы заявили о захвате штаба полиции в Герате
Талибы заявили о захвате штаба полиции в Герате - РИА Новости, 12.08.2021
Талибы заявили о захвате штаба полиции в Герате
Представители движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) захватили штаб полиции третьего по величине города в Афганистане - Герата,... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:57
2021-08-12T17:57
2021-08-12T18:12
в мире
афганистан
герат (провинция)
обострение ситуации в афганистане
талибан
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КАБУЛ, 12 авг - РИА Новости. Представители движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) захватили штаб полиции третьего по величине города в Афганистане - Герата, говорится в поступившем РИА Новости сообщении талибов."Полицейское управление Герата захвачено", - отмечается в сообщении, согласно которому в руки боевиков попала военная техника, оружие и боеприпасы.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено), которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210811/afganistan-1745276526.html
афганистан
герат (провинция)
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-12T17:57
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PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, афганистан, герат (провинция), обострение ситуации в афганистане, талибан
17:57 12.08.2021 (обновлено: 18:12 12.08.2021)
Талибы заявили о захвате штаба полиции в Герате
Представители движения "Талибан"* заявили о захвате штаба полиции в Герате