https://ria.ru/20210812/shreder-1745475648.html

На "Армии-2021" покажут шредер, "стирающий в пыль" секретную информацию

На "Армии-2021" покажут шредер, "стирающий в пыль" секретную информацию - РИА Новости, 12.08.2021

На "Армии-2021" покажут шредер, "стирающий в пыль" секретную информацию

Шредер, способный уничтожать носители секретной информации различных типов – бумаги, диски, пластиковые карты, - размельчая их до частиц, непригодных к... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T13:54

2021-08-12T13:54

2021-08-12T13:54

общество

технологии

ростех

российская электроника

ближний восток

латинская америка

объединенная приборостроительная корпорация

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Шредер, способный уничтожать носители секретной информации различных типов – бумаги, диски, пластиковые карты, - размельчая их до частиц, непригодных к восстановлению, покажут на форуме "Армия-2021", сообщила пресс-служба "Ростеха"."Росэлектроника" (входит в "Ростех") начала производство шредеров с наивысшим уровнем секретности. Приборы позволяют уничтожать бумажные документы, пластиковые карты, CD и DVD-диски до мельчайших фракций без возможности восстановления. Впервые разработка будет показана на международном военно-техническом форуме "Армия-2021", - говорится в сообщении.Устройство разрезает лист формата А4 на фрагменты размером 0,8 на 1 мм (при толщине линии от шариковой ручки до 1,5 мм), что делает невозможным восстановление уничтоженного документа даже с использованием специальных программных и технических средств. Прибор способен измельчать одновременно до шести листов бумаги стандартной плотности 80 г/м2 со скоростью резки 60 мм в секунду."Новый шредер обеспечивает максимальный уровень защиты конфиденциальной информации. Устройство такого класса предназначено для применения в органах безопасности, банках, промышленных предприятиях. В настоящее время создан опытный образец, серийное производство будет запущено до конца года. Мощности предприятия позволят изготавливать до 5 тысяч приборов ежегодно", – цитируется в сообщении гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании "Росэлектроники") Сергей Сахненко.Выставка "Армия-2021" пройдёт с 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке.Холдинг "Росэлектроника" образован в 1997 году, в 2009 году вошел в состав "Ростеха". На сегодняшний день холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Он объединяет более 120 предприятий и научных организаций. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 миллиардов рублей. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

https://ria.ru/20210611/podlodka-1736569935.html

https://ria.ru/20210802/tanki-1743997886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, ростех, российская электроника, ближний восток, латинская америка, объединенная приборостроительная корпорация, россия