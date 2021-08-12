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На "Армии-2021" покажут шредер, "стирающий в пыль" секретную информацию
На "Армии-2021" покажут шредер, "стирающий в пыль" секретную информацию - РИА Новости, 12.08.2021
На "Армии-2021" покажут шредер, "стирающий в пыль" секретную информацию
Шредер, способный уничтожать носители секретной информации различных типов – бумаги, диски, пластиковые карты, - размельчая их до частиц, непригодных к... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T13:54
2021-08-12T13:54
общество
технологии
ростех
российская электроника
ближний восток
латинская америка
объединенная приборостроительная корпорация
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Шредер, способный уничтожать носители секретной информации различных типов – бумаги, диски, пластиковые карты, - размельчая их до частиц, непригодных к восстановлению, покажут на форуме "Армия-2021", сообщила пресс-служба "Ростеха"."Росэлектроника" (входит в "Ростех") начала производство шредеров с наивысшим уровнем секретности. Приборы позволяют уничтожать бумажные документы, пластиковые карты, CD и DVD-диски до мельчайших фракций без возможности восстановления. Впервые разработка будет показана на международном военно-техническом форуме "Армия-2021", - говорится в сообщении.Устройство разрезает лист формата А4 на фрагменты размером 0,8 на 1 мм (при толщине линии от шариковой ручки до 1,5 мм), что делает невозможным восстановление уничтоженного документа даже с использованием специальных программных и технических средств. Прибор способен измельчать одновременно до шести листов бумаги стандартной плотности 80 г/м2 со скоростью резки 60 мм в секунду."Новый шредер обеспечивает максимальный уровень защиты конфиденциальной информации. Устройство такого класса предназначено для применения в органах безопасности, банках, промышленных предприятиях. В настоящее время создан опытный образец, серийное производство будет запущено до конца года. Мощности предприятия позволят изготавливать до 5 тысяч приборов ежегодно", – цитируется в сообщении гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании "Росэлектроники") Сергей Сахненко.Выставка "Армия-2021" пройдёт с 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке.Холдинг "Росэлектроника" образован в 1997 году, в 2009 году вошел в состав "Ростеха". На сегодняшний день холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Он объединяет более 120 предприятий и научных организаций. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 миллиардов рублей. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
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общество, технологии, ростех, российская электроника, ближний восток, латинская америка, объединенная приборостроительная корпорация, россия
13:54 12.08.2021
 
На "Армии-2021" покажут шредер, "стирающий в пыль" секретную информацию

Шредер, способный уничтожать носители секретной информации различных типов, покажут на "Армии-2021"

© Фото : RostecСтенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании Росэлектроника - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Фото : Rostec
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Шредер, способный уничтожать носители секретной информации различных типов – бумаги, диски, пластиковые карты, - размельчая их до частиц, непригодных к восстановлению, покажут на форуме "Армия-2021", сообщила пресс-служба "Ростеха".
"Росэлектроника" (входит в "Ростех") начала производство шредеров с наивысшим уровнем секретности. Приборы позволяют уничтожать бумажные документы, пластиковые карты, CD и DVD-диски до мельчайших фракций без возможности восстановления. Впервые разработка будет показана на международном военно-техническом форуме "Армия-2021", - говорится в сообщении.
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Устройство разрезает лист формата А4 на фрагменты размером 0,8 на 1 мм (при толщине линии от шариковой ручки до 1,5 мм), что делает невозможным восстановление уничтоженного документа даже с использованием специальных программных и технических средств. Прибор способен измельчать одновременно до шести листов бумаги стандартной плотности 80 г/м2 со скоростью резки 60 мм в секунду.
"Новый шредер обеспечивает максимальный уровень защиты конфиденциальной информации. Устройство такого класса предназначено для применения в органах безопасности, банках, промышленных предприятиях. В настоящее время создан опытный образец, серийное производство будет запущено до конца года. Мощности предприятия позволят изготавливать до 5 тысяч приборов ежегодно", – цитируется в сообщении гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании "Росэлектроники") Сергей Сахненко.
Выставка "Армия-2021" пройдёт с 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке.
Холдинг "Росэлектроника" образован в 1997 году, в 2009 году вошел в состав "Ростеха". На сегодняшний день холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Он объединяет более 120 предприятий и научных организаций. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 миллиардов рублей. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
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ОбществоТехнологииРостехРоссийская электроникаБлижний ВостокЛатинская АмерикаОбъединенная приборостроительная корпорацияРоссия
 
 
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