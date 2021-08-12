https://ria.ru/20210812/sektoved-1745424477.html

Cектовед рассказал, как уберечь подростков от сатанизма

Cектовед рассказал, как уберечь подростков от сатанизма - РИА Новости, 12.08.2021

Cектовед рассказал, как уберечь подростков от сатанизма

Адептами сатанизма часто становятся закомплексованные подростки, которые считают себя неудачниками и хотят получить хоть какую-то власть. О том, что лежит в... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T08:24

2021-08-12T08:24

2021-08-12T08:24

москва

православный свято-тихоновский гуманитарный университет

александр дворкин

россия

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Адептами сатанизма часто становятся закомплексованные подростки, которые считают себя неудачниками и хотят получить хоть какую-то власть. О том, что лежит в основе оккультных увлечений и как уберечь от них молодых людей, рассказал РИА Новости известный сектовед, профессор религиоведения и церковной истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин.Ранее СМИ сообщили о том, что супруги из Москвы, задержанные за оборот наркотиков, признались в совершении ритуальных убийств в Карелии в 2016 году. Сообщается, что подозреваемые назвали себя сатанистами, занимались оккультизмом и активно делились своими взглядами с подписчиками в соцсетях, а также продавали оккультные предметы. Ольга Большакова и Андрей Трегубенко, по данным СМИ, 8 августа этапированы из Карелии в Москву для следственных действий.Группа риска"Молодежь в группе риска. Часто к сатанистам попадают закомплексованные дети, подростки, которые чувствуют себя неудачниками, которых травили в школе", - сказал Дворкин.По его словам, такие молодые люди думают, что их увлечение даст им силу и власть, но "сильно ошибаются". "Силу и власть они не получат, скорее всего, их самих принесут в жертву, как тех двух молодых людей в Карелии. Думаю, те ребята шли на ритуал, считая, что примут участие в чьем-то убийстве, а убили их самих", - предположил сектовед.Суть увлеченияЭксперт уверен, что современные сатанисты – это "маленькие маргинальные группы, которые состоят из закомплексованных неудачников, лузеров, желающих придать себе значимости". "Они стремятся самоутвердиться за счет других. Общая установка – уничтожение слабых", - пояснил религиовед.Само определение "сатанизм", по мнению Дворкина, условно, поскольку "считающие себя сатанистами мало отличаются от приверженцев оккультизма (тайного знания – ред.) или неоязычества"."Люди в этих сообществах легко перетекают из одного в другое, это часто одна тусовка. Суть увлечения – отвержение христианства и попытка прибегнуть для решения своих задач к помощи сверхъестественных сил – природных божеств, энергий или сущностей, которые якобы помогают обрести власть. Кто-то называет эти темные силы сатаной или дьяволом, кто-то говорит о славянских богах, например, Перуне, а кто-то – о какой-нибудь информационно-энергетической субстанции", - отметил собеседник агентства.Друг или жертваПо словам Дворкина, сектанты, неоязычники, сатанисты и другие увлекающиеся оккультизмом люди "с высокой вероятностью приходят к жертвоприношениям и насилию", а в деятельности этих групп "зачастую есть признаки экстремизма"."Увлечение оккультизмом в разных его формах очень часто сочетается с нацизмом, верой в то, что есть неполноценные, недостойные жить люди, которых надо убивать или приносить в жертву. Жертвой могут быть бомжи, проститутки, люди с физическими недостатками, представители других национальностей. А в некоторых группах есть установка, чтобы жертва полностью доверяла палачам, то есть фактически была другом", - рассказывает религиовед.В России, по данным Дворкина, оккультизм "очень широко распространен", и на него есть стабильная мода, в том числе на его атрибутику – звезды, перевернутые кресты, что "тоже подпитывает движение"."Не каждый оккультист делается сатанистом, но оккультизм – это почва, на которой все произрастает. Шаг от внешне невинных ритуалов до человеческих жертвоприношений меньше, чем многим кажется", - предупреждает эксперт.Логика, отмечает Дворкин, у многих оккультистов такая: чем "дороже" жертва, тем больше она ценится у "бога" – и он охотнее дает то, что у него просят.Христианство так не работаетХристианство же, по словам религиоведа, "так не работает". "Бог поступает по своей воле, и как бы мы ни старались, мы не можем принудить его сделать то, что хочется нам. С Богом нельзя договориться, ожидать, что он что-то исполнит, если мы прочитаем определенную молитву или поставим свечку (это оккультно-магический подход)", - пояснил Дворкин.Он также напомнил 50-й псалом, где есть слова: "Жертва Богу – дух сокрушенный". "Это про то, что человек смиряется перед Божией волей, потому что верит, что Бог знает лучше, что нужно людям. Он помогает кающимся и тем, кто хочет изменить себя к лучшему", - сказал эксперт.Здоровое религиозное сознаниеЧтобы предупредить попадание молодых людей в среду увлекающихся оккультизмом, Дворкин посоветовал заниматься религиозным воспитанием детей, "прививать здоровое религиозное сознание"."Если у человека с детства есть правильное представление о богообщении, то вероятность, что человек увлечется оккультизмом, гораздо меньше. Ну и общий культурный уровень важен, потому что оккультизм – это всегда отвратительный китч", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210809/rpts-1745040063.html

https://ria.ru/20210528/sekta-1734571474.html

https://ria.ru/20210210/prigovor-1596773339.html

https://ria.ru/20201103/ioannikiy-1582723913.html

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москва, православный свято-тихоновский гуманитарный университет, александр дворкин, россия