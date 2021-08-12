16:48 12.08.2021 (обновлено: 17:57 12.08.2021)
Австралийские ученые целый месяц ежедневно щекотали крыс
Австралийские ученые ежедневно проверяли влияние щекотки на эмоциональное состояние крыс
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В Канберре ученые в течение месяца ежедневно щекотали лабораторных крыс, чтобы проверить, как это отразится на их эмоциональном состоянии, пишет газета The New York Times.
Специалисты Национального совета по здоровью и медицинским исследованиям Австралии обнаружили, что при щекотке крысы в целом лучше реагировали на контакт с человеком и были менее напуганы.
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Счастливые животные, по словам исследователей, лучше справлялись с поставленными задачами в ходе экспериментов.
"Вы хотите снова пощекотать их, а они попытаются залезть вверх по руке, потому что хотят большего", – рассказала техник по лабораторным животным из Университета Вуллонгонг Карли Моттли.
Отмечается, что далеко не все крысы любят такой вид стимуляций. Кроме того, грызунов нужно уметь правильно щекотать, иначе этот процесс может доставить им дискомфорт.
Эксперты уточняют, что цель таких опытов заключается в снижение негативного воздействия на испытуемых и усилении положительных ассоциаций с людьми.
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