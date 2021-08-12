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Австралийские ученые целый месяц ежедневно щекотали крыс
Австралийские ученые целый месяц ежедневно щекотали крыс - РИА Новости, 12.08.2021
Австралийские ученые целый месяц ежедневно щекотали крыс
В Канберре ученые в течение месяца ежедневно щекотали лабораторных крыс, чтобы проверить, как это отразится на их эмоциональном состоянии, пишет газета The New... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:48
2021-08-12T17:57
австралия
канберра
открытия - риа наука
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В Канберре ученые в течение месяца ежедневно щекотали лабораторных крыс, чтобы проверить, как это отразится на их эмоциональном состоянии, пишет газета The New York Times.Специалисты Национального совета по здоровью и медицинским исследованиям Австралии обнаружили, что при щекотке крысы в целом лучше реагировали на контакт с человеком и были менее напуганы.Счастливые животные, по словам исследователей, лучше справлялись с поставленными задачами в ходе экспериментов.Отмечается, что далеко не все крысы любят такой вид стимуляций. Кроме того, грызунов нужно уметь правильно щекотать, иначе этот процесс может доставить им дискомфорт.Эксперты уточняют, что цель таких опытов заключается в снижение негативного воздействия на испытуемых и усилении положительных ассоциаций с людьми.
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австралия
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австралия, канберра, открытия - риа наука
16:48 12.08.2021 (обновлено: 17:57 12.08.2021)
 
Австралийские ученые целый месяц ежедневно щекотали крыс

Австралийские ученые ежедневно проверяли влияние щекотки на эмоциональное состояние крыс

© Fotolia / lculigМыши. Архивное фото
Мыши. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Fotolia / lculig
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В Канберре ученые в течение месяца ежедневно щекотали лабораторных крыс, чтобы проверить, как это отразится на их эмоциональном состоянии, пишет газета The New York Times.
Специалисты Национального совета по здоровью и медицинским исследованиям Австралии обнаружили, что при щекотке крысы в целом лучше реагировали на контакт с человеком и были менее напуганы.
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Счастливые животные, по словам исследователей, лучше справлялись с поставленными задачами в ходе экспериментов.
"Вы хотите снова пощекотать их, а они попытаются залезть вверх по руке, потому что хотят большего", – рассказала техник по лабораторным животным из Университета Вуллонгонг Карли Моттли.
Отмечается, что далеко не все крысы любят такой вид стимуляций. Кроме того, грызунов нужно уметь правильно щекотать, иначе этот процесс может доставить им дискомфорт.
Эксперты уточняют, что цель таких опытов заключается в снижение негативного воздействия на испытуемых и усилении положительных ассоциаций с людьми.
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