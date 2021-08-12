https://ria.ru/20210812/schekotka-1745506601.html

Австралийские ученые целый месяц ежедневно щекотали крыс

Австралийские ученые целый месяц ежедневно щекотали крыс - РИА Новости, 12.08.2021

Австралийские ученые целый месяц ежедневно щекотали крыс

В Канберре ученые в течение месяца ежедневно щекотали лабораторных крыс, чтобы проверить, как это отразится на их эмоциональном состоянии, пишет газета The New... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T16:48

2021-08-12T16:48

2021-08-12T17:57

австралия

канберра

открытия - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/95593/08/955930844_0:161:3010:1854_1920x0_80_0_0_a9618fa0ee81a64bc1678a4eeefa59fe.jpg

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В Канберре ученые в течение месяца ежедневно щекотали лабораторных крыс, чтобы проверить, как это отразится на их эмоциональном состоянии, пишет газета The New York Times.Специалисты Национального совета по здоровью и медицинским исследованиям Австралии обнаружили, что при щекотке крысы в целом лучше реагировали на контакт с человеком и были менее напуганы.Счастливые животные, по словам исследователей, лучше справлялись с поставленными задачами в ходе экспериментов.Отмечается, что далеко не все крысы любят такой вид стимуляций. Кроме того, грызунов нужно уметь правильно щекотать, иначе этот процесс может доставить им дискомфорт.Эксперты уточняют, что цель таких опытов заключается в снижение негативного воздействия на испытуемых и усилении положительных ассоциаций с людьми.

https://ria.ru/20210728/psy-1743295855.html

https://ria.ru/20200430/1570769200.html

австралия

канберра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австралия, канберра, открытия - риа наука