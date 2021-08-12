https://ria.ru/20210812/russkiy-1745426558.html
На Украине предложили разделить понятия "российский" и "русский" законом
На Украине предложили разделить понятия "российский" и "русский" законом - РИА Новости, 12.08.2021
На Украине предложили разделить понятия "российский" и "русский" законом
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович призвал разделить понятия "российский" и "русский". РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T09:00
2021-08-12T09:00
2021-08-12T15:16
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мария захарова
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович призвал разделить понятия "российский" и "русский".По его мнению, термины "русская культура" и "русский язык" должны быть прописаны в законе."Кстати, он возник на Украине, это наш исторический язык — так же как и украинский", — сказал политик в эфире телеканала "Украина 24".С 2019 года на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно ему единственным государственным языком в стране считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни.В России закон резко критиковали. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его абсурдным: по ее словам, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.
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в мире, украина, мария захарова, россия, алексей арестович
09:00 12.08.2021 (обновлено: 15:16 12.08.2021)
На Украине предложили разделить понятия "российский" и "русский" законом
Советник главы ОП Украины Арестович призвал разделить термины "российский" и "русский" законом