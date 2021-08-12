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Религия
https://ria.ru/20210812/rpts-1745545810.html
В РПЦ назвали провокации в отношении Украинской православной церкви дикими
В РПЦ назвали провокации в отношении Украинской православной церкви дикими - РИА Новости, 12.08.2021
В РПЦ назвали провокации в отношении Украинской православной церкви дикими
Попытки захвата храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и угрозы священникам "выглядят дико" на фоне прошедшего 27 июля в Киеве крестного хода, РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T20:40
2021-08-12T20:54
религия
запорожье
черновицкая область
кировоградская область
русская православная церковь
владимир легойда
петр порошенко
украинская православная церковь
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Попытки захвата храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и угрозы священникам "выглядят дико" на фоне прошедшего 27 июля в Киеве крестного хода, который показал, что огромное количество людей относят себя к канонической УПЦ и "готовы открыто об этом свидетельствовать", заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской православной церкви 28 июля. Традиционно в честь этого дня проводят крестные ходы во многих странах канонической территории РПЦ, в том числе на Украине. По данным УПЦ, в крестном ходе в Киеве 27 июля приняли участие 350 тысяч человек, это в шесть раз больше озвученных полицией цифр."Особенно дико такие провокации выглядят на фоне триумфального Крестного хода Украинской (православной) церкви 27 июля, наглядно продемонстрировавшего, какое огромное количество людей относит себя к канонической Церкви и готово открыто об этом свидетельствовать", - написал Легойда в своем Telegram.Он заметил, что "нападки на верующих и клириков и нападения на храмы канонической Украинской православной церкви" продолжаются, и привел в пример "новости лишь за последние несколько дней"."Так, в Запорожье неизвестные глубокой ночью пытались поджечь храм-часовню канонической Церкви. Злоумышленники заложили у двери часовни дрова, уголь, облили их горючей жидкостью и подожгли. К счастью, благодаря случайному прохожему, который отбросил уже занявшиеся дрова, засыпал песком пламя и вызвал пожарных, храм удалось спасти от уничтожения. В селе Михальча Черновицкой области сторонники ПЦУ пытались завладеть ключами от храма в честь Успения Божией Матери, принадлежащего Украинской православной церкви", - рассказал Легойда.А в селе Заболотье Ровенской области представители ПЦУ срезали замки на ограде и проникли на территорию храма в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который "с 10 мая, после того как произошла попытка его захвата, стоит закрытый и опечатанный", отметил он. "И только прибытие прихожан канонической Церкви и дополнительного наряда полиции заставило нарушителей порядка покинуть место", - добавил представитель Русской церкви.Он также отметил, что украинские националисты "продолжают атаковать" клириков УПЦ. "Так, член националистической партии "Свобода" Вадим Батий пригрозил новомиргородскому (Кировоградская область) священнику Ярославу Кушнируку физической расправой и "мусорной люстрацией", если он не прекратит работать учителем", - заключил Легойда.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости).Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, давление на которую после создания ПЦУ усилилась. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Петра Порошенко с поста президента страны гонения на Украинскую православную церковь несколько уменьшились.
https://ria.ru/20210808/reyting-1744958466.html
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запорожье, черновицкая область, кировоградская область, русская православная церковь, владимир легойда, петр порошенко, украинская православная церковь, константинопольский патриархат
20:40 12.08.2021 (обновлено: 20:54 12.08.2021)
 
В РПЦ назвали провокации в отношении Украинской православной церкви дикими

В РПЦ назвали новые провокации в отношении Украинской православной церкви дикими

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Попытки захвата храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и угрозы священникам "выглядят дико" на фоне прошедшего 27 июля в Киеве крестного хода, который показал, что огромное количество людей относят себя к канонической УПЦ и "готовы открыто об этом свидетельствовать", заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской православной церкви 28 июля. Традиционно в честь этого дня проводят крестные ходы во многих странах канонической территории РПЦ, в том числе на Украине. По данным УПЦ, в крестном ходе в Киеве 27 июля приняли участие 350 тысяч человек, это в шесть раз больше озвученных полицией цифр.
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"Особенно дико такие провокации выглядят на фоне триумфального Крестного хода Украинской (православной) церкви 27 июля, наглядно продемонстрировавшего, какое огромное количество людей относит себя к канонической Церкви и готово открыто об этом свидетельствовать", - написал Легойда в своем Telegram.
Он заметил, что "нападки на верующих и клириков и нападения на храмы канонической Украинской православной церкви" продолжаются, и привел в пример "новости лишь за последние несколько дней".
"Так, в Запорожье неизвестные глубокой ночью пытались поджечь храм-часовню канонической Церкви. Злоумышленники заложили у двери часовни дрова, уголь, облили их горючей жидкостью и подожгли. К счастью, благодаря случайному прохожему, который отбросил уже занявшиеся дрова, засыпал песком пламя и вызвал пожарных, храм удалось спасти от уничтожения. В селе Михальча Черновицкой области сторонники ПЦУ пытались завладеть ключами от храма в честь Успения Божией Матери, принадлежащего Украинской православной церкви", - рассказал Легойда.
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А в селе Заболотье Ровенской области представители ПЦУ срезали замки на ограде и проникли на территорию храма в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который "с 10 мая, после того как произошла попытка его захвата, стоит закрытый и опечатанный", отметил он. "И только прибытие прихожан канонической Церкви и дополнительного наряда полиции заставило нарушителей порядка покинуть место", - добавил представитель Русской церкви.
Он также отметил, что украинские националисты "продолжают атаковать" клириков УПЦ. "Так, член националистической партии "Свобода" Вадим Батий пригрозил новомиргородскому (Кировоградская область) священнику Ярославу Кушнируку физической расправой и "мусорной люстрацией", если он не прекратит работать учителем", - заключил Легойда.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости).
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Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, давление на которую после создания ПЦУ усилилась. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Петра Порошенко с поста президента страны гонения на Украинскую православную церковь несколько уменьшились.
 
РелигияЗапорожьеЧерновицкая областьКировоградская областьРусская православная церковьВладимир ЛегойдаПетр ПорошенкоУкраинская православная церковьКонстантинопольский патриархат
 
 
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