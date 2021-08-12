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Религия
https://ria.ru/20210812/rpts-1745483379.html
Семье мальчика из Киргизии помогут переехать в Россию, заявили в РПЦ
Семье мальчика из Киргизии помогут переехать в Россию, заявили в РПЦ - РИА Новости, 12.08.2021
Семье мальчика из Киргизии помогут переехать в Россию, заявили в РПЦ
В Русской православной церкви помогут с переездом в Россию семье мальчика из Киргизии, которого сверстники избили из-за его вероисповедания, если такое решение... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T14:29
2021-08-12T14:29
религия
москва
московская патриархия
русская православная церковь
владимир легойда
московский патриархат
средняя азия
россия
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В Русской православной церкви помогут с переездом в Россию семье мальчика из Киргизии, которого сверстники избили из-за его вероисповедания, если такое решение будет принято, заявил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Ранее в РПЦ сообщили, что по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве принимают мальчика из Киргизии, пострадавшего из-за того, что он православный. Инцидент произошел в июне на озере Иссык-Куль. Девятилетнего ребенка избили сверстники из секции дзюдо. По версии родителей мальчика, причиной стало его вероисповедание. 11 августа семья ребенка сообщила "Комсомольской правде", что собирается переехать в Россию и ранее уже пыталась оформить документы."Русская православная церковь поддержит любое решение – остаться в Киргизии или переехать в Россию – семьи мальчика, подвергшегося издевательствам за веру в Киргизии. В том числе мы будем ходатайствовать о создании всех условий для их переселения, если семья примет такое решение. Святейший патриарх следит за развитием этой ситуации", - сказал Легойда.Вместе с тем, отметил он, переселение в Россию "не является универсальным рецептом для всех соотечественников"."Государства Средней Азии – каноническая территория нашей Церкви, там развивается церковно-приходская жизнь, строятся и восстанавливаются храмы. Необходимо усилиями государства, общественности, религиозных общин поддерживать благополучное существование наших соотечественников в этих регионах, их братские отношения с титульными народами, с которыми нас немало связывает в культурном и историческом плане", - заключил собеседник агентства.Ранее замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) предложил создать должность "уполномоченного при президенте по правам русских", который бы "помогал русскому человеку". Епископ отметил, что в последние месяцы "набралось множество случаев притеснения русских людей — в России и вне ее". Также, по его словам, в интернете многократно обсуждалось, "как трудно бывает русскому человеку получить гражданство России и уж тем более переехать в Отечество".
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москва, московская патриархия, русская православная церковь, владимир легойда, московский патриархат, средняя азия, россия, религия
14:29 12.08.2021
 

Семье мальчика из Киргизии помогут переехать в Россию, заявили в РПЦ

© фото Владимира ЕштокинаВладимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
© фото Владимира Ештокина
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В Русской православной церкви помогут с переездом в Россию семье мальчика из Киргизии, которого сверстники избили из-за его вероисповедания, если такое решение будет принято, заявил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее в РПЦ сообщили, что по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве принимают мальчика из Киргизии, пострадавшего из-за того, что он православный. Инцидент произошел в июне на озере Иссык-Куль. Девятилетнего ребенка избили сверстники из секции дзюдо. По версии родителей мальчика, причиной стало его вероисповедание. 11 августа семья ребенка сообщила "Комсомольской правде", что собирается переехать в Россию и ранее уже пыталась оформить документы.
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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"Русская православная церковь поддержит любое решение – остаться в Киргизии или переехать в Россию – семьи мальчика, подвергшегося издевательствам за веру в Киргизии. В том числе мы будем ходатайствовать о создании всех условий для их переселения, если семья примет такое решение. Святейший патриарх следит за развитием этой ситуации", - сказал Легойда.
Вместе с тем, отметил он, переселение в Россию "не является универсальным рецептом для всех соотечественников".
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступает с заявлением перед журналистами по результатам прошедшего в Минске выездного заседания Священного синода Русской православной церкви - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 17:17Религия
Семья избитого в Киргизии мальчика приехала в Москву, заявили в РПЦ
"Государства Средней Азии – каноническая территория нашей Церкви, там развивается церковно-приходская жизнь, строятся и восстанавливаются храмы. Необходимо усилиями государства, общественности, религиозных общин поддерживать благополучное существование наших соотечественников в этих регионах, их братские отношения с титульными народами, с которыми нас немало связывает в культурном и историческом плане", - заключил собеседник агентства.
Ранее замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) предложил создать должность "уполномоченного при президенте по правам русских", который бы "помогал русскому человеку". Епископ отметил, что в последние месяцы "набралось множество случаев притеснения русских людей — в России и вне ее". Также, по его словам, в интернете многократно обсуждалось, "как трудно бывает русскому человеку получить гражданство России и уж тем более переехать в Отечество".
Савва Тутунов - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 13:07Религия
В РПЦ предложили создать должность уполномоченного по правам русских
 
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