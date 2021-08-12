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Ростовская область
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Рекордный для региона урожай ранних зерновых собрали в Ростовской области
Рекордный для региона урожай ранних зерновых собрали в Ростовской области - РИА Новости, 12.08.2021
Рекордный для региона урожай ранних зерновых собрали в Ростовской области
Хлеборобы Ростовской области собрали рекордный для региона урожай ранних зерновых в 12,685 миллиона тонн, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T10:52
2021-08-12T10:52
ростовская область
экономика
мясниковский район
зимовниковский район
василий голубев
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 авг - РИА Новости. Хлеборобы Ростовской области собрали рекордный для региона урожай ранних зерновых в 12,685 миллиона тонн, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев."Донские хлеборобы побили собственный исторический рекорд по сбору ранних зерновых! Их в Ростовской области собрано 12 миллионов 685 тысяч тонн", - написал он в Instagram, отметив, что этот показатель даже больше, чем было собрано в рекордном 2017 году, когда валовой сбор ранних зерновых составил 12,65 миллиона тонн. Лидерами по валовому сбору стали Сальский, Зерноградский и Зимовниковский районы области."В нынешнем урожае 98 процентов - это высококачественное продовольственное зерно", - добавил губернатор. Средняя урожайность по области составила 37,9 ц/га, это почти на три центнера выше, чем в прошлом году. Самый высокий показатель – 52,4 ц/га - у земледельцев Мясниковского района.Как уточнили журналистам в минсельхозпроде Ростовской области, формирование урожая было нелегким: сев озимых проходил в условиях недостатка влаги, а затяжная весна сместила начало уборки на июль. Тем не менее, добиться высоких результатов земледельцам удалось благодаря самоотверженному труду, научно обоснованной культуре земледелия, технической модернизации хозяйств, а также государственной поддержке.В министерстве отметили, что Ростовская область в полном объеме обеспечивает свои потребности в зерновых (около 2,5 миллиона тонн) и остается лидером по агроэкспорту в России. Итоговые результаты урожая пропашных и поздних зерновых культур будут известны в ноябре. Одновременно с уборкой в ближайшее время начнется озимый сев.
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экономика, мясниковский район, зимовниковский район, василий голубев, россия
10:52 12.08.2021
 
Рекордный для региона урожай ранних зерновых собрали в Ростовской области

В Ростовской области собрали рекордный для региона урожай ранних зерновых в 12,685 миллиона тонн

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 авг - РИА Новости. Хлеборобы Ростовской области собрали рекордный для региона урожай ранних зерновых в 12,685 миллиона тонн, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Донские хлеборобы побили собственный исторический рекорд по сбору ранних зерновых! Их в Ростовской области собрано 12 миллионов 685 тысяч тонн", - написал он в Instagram, отметив, что этот показатель даже больше, чем было собрано в рекордном 2017 году, когда валовой сбор ранних зерновых составил 12,65 миллиона тонн. Лидерами по валовому сбору стали Сальский, Зерноградский и Зимовниковский районы области.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
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"В нынешнем урожае 98 процентов - это высококачественное продовольственное зерно", - добавил губернатор. Средняя урожайность по области составила 37,9 ц/га, это почти на три центнера выше, чем в прошлом году. Самый высокий показатель – 52,4 ц/га - у земледельцев Мясниковского района.
Как уточнили журналистам в минсельхозпроде Ростовской области, формирование урожая было нелегким: сев озимых проходил в условиях недостатка влаги, а затяжная весна сместила начало уборки на июль. Тем не менее, добиться высоких результатов земледельцам удалось благодаря самоотверженному труду, научно обоснованной культуре земледелия, технической модернизации хозяйств, а также государственной поддержке.
В министерстве отметили, что Ростовская область в полном объеме обеспечивает свои потребности в зерновых (около 2,5 миллиона тонн) и остается лидером по агроэкспорту в России. Итоговые результаты урожая пропашных и поздних зерновых культур будут известны в ноябре. Одновременно с уборкой в ближайшее время начнется озимый сев.
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