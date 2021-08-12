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Суд удовлетворил иск "Роснефти" к Bloomberg
Суд удовлетворил иск "Роснефти" к Bloomberg - РИА Новости, 12.08.2021
Суд удовлетворил иск "Роснефти" к Bloomberg
Арбитражный суд Москвы по иску "Роснефти" признал не соответствующими действительности и порочащими ее деловую репутацию пять фрагментов публикации Bloomberg о... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T20:50
2021-08-12T20:50
экономика
москва
роснефть
россия
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Роснефти" признал не соответствующими действительности и порочащими ее деловую репутацию пять фрагментов публикации Bloomberg о покупке трейдером Trafigura доли в нефтяном проекте "Роснефти" в Арктике, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд обязал Bloomberg удалить соответствующие фрагменты со своего сайта, а также опубликовать там опровержение в виде сообщения о принятом судебном акте. Решение суда первой инстанции вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляционная жалоба. Суд также отклонил ходатайство Bloomberg о прекращении производства по делу в связи с его неподсудностью российским судам.Спор возник из-за январской публикации Bloomberg, в которой говорилось, что международный трейдер Trafigura получил в "Московском кредитном банке" кредит на 7 миллиардов долларов и за счет этих, а также "малой доли" собственных средств приобрел десятипроцентную долю в ООО "Восток Ойл".По словам представителя "Роснефти", "публикация фактически содержит информацию о том, что привлечение иностранных инвестиций, о которых заявляет компания "Роснефть", фактически является фиктивным, то есть, по сути, приходят некие иностранные инвесторы, которые приобретают долю в проекте за счет российских денежных средств". Юрист отметил, что возврат кредита инвестор будет осуществлять из собственных средств.Истец также возражал против высказываний о том, что инвестор вложил "малую долю" собственных средств, отметив, что эта сумма – порядка, по его словам, 1,4 миллиарда евро – больше годовой прибыли Trafigura, о том, что риски инвестора ограничены, а одним из условий сделки было заключение контрактов на поставку нефти и ряд других.Ответчик исковые требования не признал. По словам представителя Bloomberg, часть спорных фрагментов является мнением авторов, другая часть подтверждается официальными источниками информации в России и Сингапуре. По поводу величины доли, ответчик отметил, что в общей цене сделки – по его словам, это 7 миллиардов евро – доля собственных средств покупателя составила 17,5%, при этом эпитет "малая" является оценочным суждением. В целом, по словам представителя Bloomberg, статья посвящена получению Trafigura кредита, а не "Роснефти", чье название упоминается один раз, и не носит порочащего характера."Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл", его подтвержденная ресурсная база жидких углеводородов составляет 6 миллиардов тонн. Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.
https://ria.ru/20210804/sud-1744407324.html
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экономика, москва, роснефть, россия
20:50 12.08.2021
 
Суд удовлетворил иск "Роснефти" к Bloomberg

В Москве суд удовлетворил иск "Роснефти" о защите деловой репутации к Bloomberg

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи в витрине подарков в Госдуме
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Роснефти" признал не соответствующими действительности и порочащими ее деловую репутацию пять фрагментов публикации Bloomberg о покупке трейдером Trafigura доли в нефтяном проекте "Роснефти" в Арктике, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд обязал Bloomberg удалить соответствующие фрагменты со своего сайта, а также опубликовать там опровержение в виде сообщения о принятом судебном акте. Решение суда первой инстанции вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляционная жалоба. Суд также отклонил ходатайство Bloomberg о прекращении производства по делу в связи с его неподсудностью российским судам.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 19:53
Суд удовлетворил иск "Роснефти" к радиостанции "Эхо Москвы"
Спор возник из-за январской публикации Bloomberg, в которой говорилось, что международный трейдер Trafigura получил в "Московском кредитном банке" кредит на 7 миллиардов долларов и за счет этих, а также "малой доли" собственных средств приобрел десятипроцентную долю в ООО "Восток Ойл".
По словам представителя "Роснефти", "публикация фактически содержит информацию о том, что привлечение иностранных инвестиций, о которых заявляет компания "Роснефть", фактически является фиктивным, то есть, по сути, приходят некие иностранные инвесторы, которые приобретают долю в проекте за счет российских денежных средств". Юрист отметил, что возврат кредита инвестор будет осуществлять из собственных средств.
Истец также возражал против высказываний о том, что инвестор вложил "малую долю" собственных средств, отметив, что эта сумма – порядка, по его словам, 1,4 миллиарда евро – больше годовой прибыли Trafigura, о том, что риски инвестора ограничены, а одним из условий сделки было заключение контрактов на поставку нефти и ряд других.
Табличка на здании компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
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Ответчик исковые требования не признал. По словам представителя Bloomberg, часть спорных фрагментов является мнением авторов, другая часть подтверждается официальными источниками информации в России и Сингапуре. По поводу величины доли, ответчик отметил, что в общей цене сделки – по его словам, это 7 миллиардов евро – доля собственных средств покупателя составила 17,5%, при этом эпитет "малая" является оценочным суждением. В целом, по словам представителя Bloomberg, статья посвящена получению Trafigura кредита, а не "Роснефти", чье название упоминается один раз, и не носит порочащего характера.
"Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл", его подтвержденная ресурсная база жидких углеводородов составляет 6 миллиардов тонн. Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.
 
ЭкономикаМоскваРоснефтьРоссия
 
 
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