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Туризм
https://ria.ru/20210812/rosaviatsiya-1745512589.html
Росавиация выявила неисправность самолета, где пассажир открыл люк
Росавиация выявила неисправность самолета, где пассажир открыл люк - РИА Новости, 12.08.2021
Росавиация выявила неисправность самолета, где пассажир открыл люк
По итогам проверки инцидента в Шереметьево, где пассажир из-за духоты открыл аварийный люк самолета во время стоянки, Росавиация выявила неисправность системы... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:15
2021-08-12T19:56
туризм
происшествия
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. По итогам проверки инцидента в Шереметьево, где пассажир из-за духоты открыл аварийный люк самолета во время стоянки, Росавиация выявила неисправность системы пожаротушения вспомогательной силовой установки, одной из функций которой является кондиционирование пассажирского салона при стоянке, говорится в ответе руководителя Росавиации Алексея Новгородова, опубликованном на сайте СПЧ.Инцидент произошел 9 июля на борту самолета авиакомпании "Россия", который должен был вылететь из Шереметьево. Пассажир авиарейса Владимир Кузнецов рассказал, что открыл дверь аварийного выхода непреднамеренно, когда начал терять сознание из-за сильной жары в салоне и схватился за ручку аварийного выхода. Из-за этого инцидента Кузнецову грозит крупный штраф. После этих событий председатель СПЧ направил письма руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Александру Нерадько и главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Ответ на данный момент получен только от Росавиации."Проверка показала, что 9 июля была выявлена неисправность системы пожаротушения вспомогательной силовой установки, одной из функций которой является кондиционирование пассажирского салона во время стоянки. А в дальнейшем в процессе запуска двигателя произошел отказ установки воздушного запуска, в связи с чем потребовалась ее замена. В процессе замены пассажир Владимир Кузнецов и открыл аварийную дверь", - говорится в официальном ответе, текст которого приводит официальный сайт СПЧ.Также в ответе отмечается, что с целью исключения в дальнейшем подобных ситуаций Росавиацией в адрес АО "Авиакомпания "Россия" направлены указания по безусловному исполнению требований санитарных правил, предписывающих выдерживание температуры воздуха в пассажирском салоне воздушного судна в течение всего полета в диапазоне от +20 до +25 градусов по Цельсию.Также в этом письме Росавициация дала ответ на жалобы пассажиров на большие очереди в аэропорту Шереметьево, а также на отсутствие социальной дистанции. В Росавиации заверили, что "назначены дополнительные сотрудники, которые круглосуточно отслеживают скопления людей и регулируют потоки пассажиров"."Время обслуживания пассажиров увеличилось в связи с необходимостью проведения дополнительных проверок документов при регистрации на международные рейсы. Дополнительные проверки проводятся в соответствии с требованиями страны назначения", - отмечается в письме.
https://ria.ru/20210711/samolet-1740813738.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Задержка рейса Москва – Анталья из-за инцидента с пассажиром
Пассажир рейса Москва – Анталья открыл в самолете люк аварийного выхода. Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Из-за задержки вылета люди в течение часа были вынуждены сидеть в салоне, где не работал кондиционер и было очень душно.
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происшествия, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, новости - туризм
17:15 12.08.2021 (обновлено: 19:56 12.08.2021)
 
Росавиация выявила неисправность самолета, где пассажир открыл люк

Росавиация выявила проблемы с кондиционером в самолете "России", где пассажир открыл люк

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. По итогам проверки инцидента в Шереметьево, где пассажир из-за духоты открыл аварийный люк самолета во время стоянки, Росавиация выявила неисправность системы пожаротушения вспомогательной силовой установки, одной из функций которой является кондиционирование пассажирского салона при стоянке, говорится в ответе руководителя Росавиации Алексея Новгородова, опубликованном на сайте СПЧ.
Инцидент произошел 9 июля на борту самолета авиакомпании "Россия", который должен был вылететь из Шереметьево. Пассажир авиарейса Владимир Кузнецов рассказал, что открыл дверь аварийного выхода непреднамеренно, когда начал терять сознание из-за сильной жары в салоне и схватился за ручку аварийного выхода. Из-за этого инцидента Кузнецову грозит крупный штраф. После этих событий председатель СПЧ направил письма руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Александру Нерадько и главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Ответ на данный момент получен только от Росавиации.
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"Проверка показала, что 9 июля была выявлена неисправность системы пожаротушения вспомогательной силовой установки, одной из функций которой является кондиционирование пассажирского салона во время стоянки. А в дальнейшем в процессе запуска двигателя произошел отказ установки воздушного запуска, в связи с чем потребовалась ее замена. В процессе замены пассажир Владимир Кузнецов и открыл аварийную дверь", - говорится в официальном ответе, текст которого приводит официальный сайт СПЧ.
Также в ответе отмечается, что с целью исключения в дальнейшем подобных ситуаций Росавиацией в адрес АО "Авиакомпания "Россия" направлены указания по безусловному исполнению требований санитарных правил, предписывающих выдерживание температуры воздуха в пассажирском салоне воздушного судна в течение всего полета в диапазоне от +20 до +25 градусов по Цельсию.
Также в этом письме Росавициация дала ответ на жалобы пассажиров на большие очереди в аэропорту Шереметьево, а также на отсутствие социальной дистанции. В Росавиации заверили, что "назначены дополнительные сотрудники, которые круглосуточно отслеживают скопления людей и регулируют потоки пассажиров".
"Время обслуживания пассажиров увеличилось в связи с необходимостью проведения дополнительных проверок документов при регистрации на международные рейсы. Дополнительные проверки проводятся в соответствии с требованиями страны назначения", - отмечается в письме.
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ТуризмПроисшествияШереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияНовости - Туризм
 
 
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