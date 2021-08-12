https://ria.ru/20210812/rosaviatsiya-1745512589.html

Росавиация выявила неисправность самолета, где пассажир открыл люк

Росавиация выявила неисправность самолета, где пассажир открыл люк - РИА Новости, 12.08.2021

Росавиация выявила неисправность самолета, где пассажир открыл люк

По итогам проверки инцидента в Шереметьево, где пассажир из-за духоты открыл аварийный люк самолета во время стоянки, Росавиация выявила неисправность системы... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T17:15

2021-08-12T17:15

2021-08-12T19:56

туризм

происшествия

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. По итогам проверки инцидента в Шереметьево, где пассажир из-за духоты открыл аварийный люк самолета во время стоянки, Росавиация выявила неисправность системы пожаротушения вспомогательной силовой установки, одной из функций которой является кондиционирование пассажирского салона при стоянке, говорится в ответе руководителя Росавиации Алексея Новгородова, опубликованном на сайте СПЧ.Инцидент произошел 9 июля на борту самолета авиакомпании "Россия", который должен был вылететь из Шереметьево. Пассажир авиарейса Владимир Кузнецов рассказал, что открыл дверь аварийного выхода непреднамеренно, когда начал терять сознание из-за сильной жары в салоне и схватился за ручку аварийного выхода. Из-за этого инцидента Кузнецову грозит крупный штраф. После этих событий председатель СПЧ направил письма руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Александру Нерадько и главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Ответ на данный момент получен только от Росавиации."Проверка показала, что 9 июля была выявлена неисправность системы пожаротушения вспомогательной силовой установки, одной из функций которой является кондиционирование пассажирского салона во время стоянки. А в дальнейшем в процессе запуска двигателя произошел отказ установки воздушного запуска, в связи с чем потребовалась ее замена. В процессе замены пассажир Владимир Кузнецов и открыл аварийную дверь", - говорится в официальном ответе, текст которого приводит официальный сайт СПЧ.Также в ответе отмечается, что с целью исключения в дальнейшем подобных ситуаций Росавиацией в адрес АО "Авиакомпания "Россия" направлены указания по безусловному исполнению требований санитарных правил, предписывающих выдерживание температуры воздуха в пассажирском салоне воздушного судна в течение всего полета в диапазоне от +20 до +25 градусов по Цельсию.Также в этом письме Росавициация дала ответ на жалобы пассажиров на большие очереди в аэропорту Шереметьево, а также на отсутствие социальной дистанции. В Росавиации заверили, что "назначены дополнительные сотрудники, которые круглосуточно отслеживают скопления людей и регулируют потоки пассажиров"."Время обслуживания пассажиров увеличилось в связи с необходимостью проведения дополнительных проверок документов при регистрации на международные рейсы. Дополнительные проверки проводятся в соответствии с требованиями страны назначения", - отмечается в письме.

https://ria.ru/20210711/samolet-1740813738.html

https://ria.ru/20210707/puteshestviya-1740154411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержка рейса Москва – Анталья из-за инцидента с пассажиром Пассажир рейса Москва – Анталья открыл в самолете люк аварийного выхода. Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Из-за задержки вылета люди в течение часа были вынуждены сидеть в салоне, где не работал кондиционер и было очень душно. 2021-08-12T17:15 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, новости - туризм