17:15 12.08.2021 (обновлено: 19:56 12.08.2021)
Росавиация выявила неисправность самолета, где пассажир открыл люк
Росавиация выявила проблемы с кондиционером в самолете "России", где пассажир открыл люк
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. По итогам проверки инцидента в Шереметьево, где пассажир из-за духоты открыл аварийный люк самолета во время стоянки, Росавиация выявила неисправность системы пожаротушения вспомогательной силовой установки, одной из функций которой является кондиционирование пассажирского салона при стоянке, говорится в ответе руководителя Росавиации Алексея Новгородова, опубликованном на сайте СПЧ.
Инцидент произошел 9 июля на борту самолета авиакомпании "Россия", который должен был вылететь из Шереметьево. Пассажир авиарейса Владимир Кузнецов рассказал, что открыл дверь аварийного выхода непреднамеренно, когда начал терять сознание из-за сильной жары в салоне и схватился за ручку аварийного выхода. Из-за этого инцидента Кузнецову грозит крупный штраф. После этих событий председатель СПЧ направил письма руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Александру Нерадько и главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Ответ на данный момент получен только от Росавиации.
"Проверка показала, что 9 июля была выявлена неисправность системы пожаротушения вспомогательной силовой установки, одной из функций которой является кондиционирование пассажирского салона во время стоянки. А в дальнейшем в процессе запуска двигателя произошел отказ установки воздушного запуска, в связи с чем потребовалась ее замена. В процессе замены пассажир Владимир Кузнецов и открыл аварийную дверь", - говорится в официальном ответе, текст которого приводит официальный сайт СПЧ.
Также в ответе отмечается, что с целью исключения в дальнейшем подобных ситуаций Росавиацией в адрес АО "Авиакомпания "Россия" направлены указания по безусловному исполнению требований санитарных правил, предписывающих выдерживание температуры воздуха в пассажирском салоне воздушного судна в течение всего полета в диапазоне от +20 до +25 градусов по Цельсию.
Также в этом письме Росавициация дала ответ на жалобы пассажиров на большие очереди в аэропорту Шереметьево, а также на отсутствие социальной дистанции. В Росавиации заверили, что "назначены дополнительные сотрудники, которые круглосуточно отслеживают скопления людей и регулируют потоки пассажиров".
"Время обслуживания пассажиров увеличилось в связи с необходимостью проведения дополнительных проверок документов при регистрации на международные рейсы. Дополнительные проверки проводятся в соответствии с требованиями страны назначения", - отмечается в письме.