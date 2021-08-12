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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20210812/remont-1745510492.html
В Калужской области начали ремонт дороги к Оптиной пустыни
В Калужской области начали ремонт дороги к Оптиной пустыни - РИА Новости, 12.08.2021
В Калужской области начали ремонт дороги к Оптиной пустыни
Ремонт дороги к Оптиной пустыни, одному из главных духовных центров русского православия, начали в Калужской области в рамках реализации нацпроекта "Безопасные... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:06
2021-08-12T17:07
калужская область
общество
калужская область
козельский район
федор достоевский
русская православная церковь
амвросий оптинский (александр гренков)
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КАЛУГА, 12 авг – РИА Новости. Ремонт дороги к Оптиной пустыни, одному из главных духовных центров русского православия, начали в Калужской области в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает областное правительство."Работы ведутся на участке трассы Оптина пустынь - Нижние Прыски в Козельском районе. Автодорога обеспечивает подъезд к монастырю Оптина пустынь", - говорится в сообщении.В настоящее время ведутся работы по фрезерованию и начато обустройство выравнивающего слоя. В дальнейшем подрядная организация ООО "ДСУ Инжстрой" будет использовать асфальтобетонное покрытие ЩМА-16. Отмечается, что дорожники также восстановят заездные карманы и подходы к автопавильонам и посадочным площадкам, укрепят обочины щебнем и установят бордюрные камни. Впоследствии будет нанесена горизонтальная разметка."Работы по ремонту автодороги ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", реализацией которого на территории региона занимается правительство Калужской области. Стоимость проекта составляет более 120 миллионов рублей. Всего будет обновлено 13,8 километра дорожного покрытия, и мы рассчитываем, что работы будут завершены к 1 сентября 2022 года", - рассказал РИА Новости министр дорожного хозяйства Калужской области Михаил Голубев.Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви.Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды в жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту.
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общество, калужская область, козельский район, федор достоевский, русская православная церковь, амвросий оптинский (александр гренков)
17:06 12.08.2021 (обновлено: 17:07 12.08.2021)
 
В Калужской области начали ремонт дороги к Оптиной пустыни

В Калужской области по нацпроекту начали ремонт дороги к Оптиной пустыни

CC BY-SA 4.0 / Svklimkin / Святые врата (южный вход). Оптина пустынь / Cropped imageОптина пустынь
Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
CC BY-SA 4.0 / Svklimkin / Святые врата (южный вход). Оптина пустынь / Cropped image
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КАЛУГА, 12 авг – РИА Новости. Ремонт дороги к Оптиной пустыни, одному из главных духовных центров русского православия, начали в Калужской области в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает областное правительство.
"Работы ведутся на участке трассы Оптина пустынь - Нижние Прыски в Козельском районе. Автодорога обеспечивает подъезд к монастырю Оптина пустынь", - говорится в сообщении.
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В настоящее время ведутся работы по фрезерованию и начато обустройство выравнивающего слоя. В дальнейшем подрядная организация ООО "ДСУ Инжстрой" будет использовать асфальтобетонное покрытие ЩМА-16. Отмечается, что дорожники также восстановят заездные карманы и подходы к автопавильонам и посадочным площадкам, укрепят обочины щебнем и установят бордюрные камни. Впоследствии будет нанесена горизонтальная разметка.
"Работы по ремонту автодороги ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", реализацией которого на территории региона занимается правительство Калужской области. Стоимость проекта составляет более 120 миллионов рублей. Всего будет обновлено 13,8 километра дорожного покрытия, и мы рассчитываем, что работы будут завершены к 1 сентября 2022 года", - рассказал РИА Новости министр дорожного хозяйства Калужской области Михаил Голубев.
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Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви.
Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды в жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту.
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