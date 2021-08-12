https://ria.ru/20210812/rebenok-1745545152.html

СК завел дело на женщину, которая оставила годовалого сына на четверо суток

СК завел дело на женщину, которая оставила годовалого сына на четверо суток - РИА Новости, 12.08.2021

СК завел дело на женщину, которая оставила годовалого сына на четверо суток

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Самары, оставившей детей без присмотра на четверо суток, сообщила пресс-служба СУ СК по... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T20:31

2021-08-12T20:31

2021-08-12T22:54

происшествия

общество

самарская область

россия

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САМАРА, 12 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Самары, оставившей детей без присмотра на четверо суток, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.По версии следствия, 9 августа подозреваемая оставила своих трехлетнего и годовалого детей одних в квартире дома в микрорайоне Крутые Ключи, зафиксировав младшего сына спящим в детском кресле без движения. По данным СУ СК, дети находились дома в течение четырех суток. Тело годовалого ребенка обнаружили 12 августа."Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 1995 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК Российской Федерации ("Убийство малолетнего лица")", — говорится в сообщении.Подозреваемую задержали, в ближайшее время суд изберет для нее меру пресечения.Ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Самарской области.В ведомстве сообщили, что подозреваемая воспитывала детей одна, на учете как неблагополучная семья не состояла. По данным СУ СК, старший сын сейчас находится с бабушкой, решается вопрос о помещении его в больницу для обследования.

https://ria.ru/20210812/peterburg-1745502533.html

https://ria.ru/20210804/otets-1744426628.html

самарская область

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происшествия, общество, самарская область, россия