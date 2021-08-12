https://ria.ru/20210812/rastrata-1745516914.html

Кировского экс-депутата осудили на три года за растрату

Кировского экс-депутата осудили на три года за растрату - РИА Новости, 12.08.2021

Кировского экс-депутата осудили на три года за растрату

Бывший депутат Кировской городской думы Дмитрий Никулин осужден на 3 года колонии общего режима по делу о многомиллионном хищении средств ООО "Электронный... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T17:33

2021-08-12T17:33

2021-08-12T17:33

происшествия

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

киров

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Бывший депутат Кировской городской думы Дмитрий Никулин осужден на 3 года колонии общего режима по делу о многомиллионном хищении средств ООО "Электронный проездной", сообщает региональное следственное управление СК РФ.Следствием и судом установлено, что Никулин, бывшие директора компании "Электронный проездной" Анатолий Ганьба и МБУ "Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта" Александр Рыболовлев растратили 20 миллионов рублей "Электронного проездного", выделенных на разработку программного обеспечения для школ Кирова, которое на тот момент уже использовалось и не требовало дополнительных затрат. Также Рыболовлев содействовал Ганьбе в совершении злоупотребления полномочиями руководителя ООО "Электронный проездной".Кроме того, сообщает СК, Никулин, Ганьба и Рыболовлев вместе с бывшим начальником отдела управления благоустройства и транспорта администрации Кирова Олегом Чичибабиным похитили не менее 34,7 миллиона рублей бюджетных средств, выделенных Центральной диспетчерской службе городского пассажирского транспорта при реализации муниципальных программ по развитию транспортной инфраструктуры Кирова."Никулин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере) … Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении регионального СУСК.Ранее сообщалось, что по этому делу уже осужден Чичибабин, которому назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ганьбе назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, Рыболовлеву - в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима."Уголовное дело вероятного организатора преступной схемы и данной организованной группы – бывшего главы города Кирова Владимира Быкова, в настоящее время рассматривается в суде", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210615/rastrata-1737059384.html

https://ria.ru/20210428/kipr-1730307134.html

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происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), киров, россия