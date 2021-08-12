https://ria.ru/20210812/rasprodazha-1745475380.html
"Аэрофлот" объявил традиционную распродажу билетов по РФ со скидками до 50%
"Аэрофлот" объявил традиционную распродажу билетов по РФ со скидками до 50% - РИА Новости, 12.08.2021
"Аэрофлот" объявил традиционную распродажу билетов по РФ со скидками до 50%
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" проводит традиционную распродажу билетов по России со скидками до 50%, сообщает перевозчик. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T13:52
2021-08-12T13:52
2021-08-12T13:52
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аэрофлот
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости/Прайм. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" проводит традиционную распродажу билетов по России со скидками до 50%, сообщает перевозчик.Предложение действует на прямые рейсы между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском и пунктами России. Также тарифы комбинируются для транзитных перевозок между городами РФ через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск.В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом ("оптимум") и без багажа ("лайт"). Полёт необходимо совершить в период с 13 сентября по 25 декабря 2021 года на собственных рейсах "Аэрофлота" и рейсах авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU. Подробная информация о маршрутах и условиях проведения акции, а также правилах бронирования и оплаты опубликована на официальном сайте компании.
https://ria.ru/20210803/aeroflot-1744252502.html
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