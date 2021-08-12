https://ria.ru/20210812/rasprodazha-1745475380.html

"Аэрофлот" объявил традиционную распродажу билетов по РФ со скидками до 50%

"Аэрофлот" объявил традиционную распродажу билетов по РФ со скидками до 50% - РИА Новости, 12.08.2021

"Аэрофлот" объявил традиционную распродажу билетов по РФ со скидками до 50%

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" проводит традиционную распродажу билетов по России со скидками до 50%, сообщает перевозчик. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T13:52

2021-08-12T13:52

2021-08-12T13:52

общество

новости компаний - экономика

аэрофлот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735287438_0:150:3117:1903_1920x0_80_0_0_9f27a0ebc110c45e1c3bfb59d21fc06d.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости/Прайм. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" проводит традиционную распродажу билетов по России со скидками до 50%, сообщает перевозчик.Предложение действует на прямые рейсы между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском и пунктами России. Также тарифы комбинируются для транзитных перевозок между городами РФ через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск.В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом ("оптимум") и без багажа ("лайт"). Полёт необходимо совершить в период с 13 сентября по 25 декабря 2021 года на собственных рейсах "Аэрофлота" и рейсах авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU. Подробная информация о маршрутах и условиях проведения акции, а также правилах бронирования и оплаты опубликована на официальном сайте компании.

https://ria.ru/20210803/aeroflot-1744252502.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости компаний - экономика, аэрофлот