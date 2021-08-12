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"Аэрофлот" объявил традиционную распродажу билетов по РФ со скидками до 50%
"Аэрофлот" объявил традиционную распродажу билетов по РФ со скидками до 50% - РИА Новости, 12.08.2021
"Аэрофлот" объявил традиционную распродажу билетов по РФ со скидками до 50%
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" проводит традиционную распродажу билетов по России со скидками до 50%, сообщает перевозчик. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T13:52
2021-08-12T13:52
общество
новости компаний - экономика
аэрофлот
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости/Прайм. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" проводит традиционную распродажу билетов по России со скидками до 50%, сообщает перевозчик.Предложение действует на прямые рейсы между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском и пунктами России. Также тарифы комбинируются для транзитных перевозок между городами РФ через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск.В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом ("оптимум") и без багажа ("лайт"). Полёт необходимо совершить в период с 13 сентября по 25 декабря 2021 года на собственных рейсах "Аэрофлота" и рейсах авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU. Подробная информация о маршрутах и условиях проведения акции, а также правилах бронирования и оплаты опубликована на официальном сайте компании.
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Новости
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общество, новости компаний - экономика, аэрофлот
13:52 12.08.2021
 

"Аэрофлот" объявил традиционную распродажу билетов по РФ со скидками до 50%

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушки у стенда авиакомпании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Девушки у стенда авиакомпании Аэрофлот на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости/Прайм. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" проводит традиционную распродажу билетов по России со скидками до 50%, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" с 12 по 18 августа 2021 года проводит традиционную распродажу... по российским направлениям. ...Билеты будут доступны с выгодой до 50% (авиакомпания уточняет, что тарифы включают все сборы, действуют ограничения - ред.)", - говорится в сообщении.
Предложение действует на прямые рейсы между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском и пунктами России. Также тарифы комбинируются для транзитных перевозок между городами РФ через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск.
В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом ("оптимум") и без багажа ("лайт"). Полёт необходимо совершить в период с 13 сентября по 25 декабря 2021 года на собственных рейсах "Аэрофлота" и рейсах авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU. Подробная информация о маршрутах и условиях проведения акции, а также правилах бронирования и оплаты опубликована на официальном сайте компании.
Самолеты Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 22:48
Хаб Аэрофлота - Шереметьево в июне стал самым загруженным аэропортом Европы
 
ОбществоНовости компаний - ЭкономикаАэрофлот
 
 
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