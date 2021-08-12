https://ria.ru/20210812/rak-1745555118.html

Врач назвал упражнения, которые помогут бороться с раком

Врач назвал упражнения, которые помогут бороться с раком - РИА Новости, 12.08.2021

Врач назвал упражнения, которые помогут бороться с раком

Тренировки на укрепление мышц в сочетании с аэробными упражнениями помогут больному раком значительно снизить риск смерти, рассказал профессор кафедры... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T22:50

2021-08-12T22:50

2021-08-12T22:50

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Врач назвал два упражнения, которые помогут бороться с раком

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Тренировки на укрепление мышц в сочетании с аэробными упражнениями помогут больному раком значительно снизить риск смерти, рассказал профессор кафедры профилактической медицины медицинского факультета Университета Сан-Паулу Леандро Резенде. Его слова опубликовала британская газета Daily Express.В своем исследовании специалист представил доказательства, что увеличение мышечной массы в связке с повышающими выносливость упражнениями, такими как ходьба, бег, плавание и езда на велосипеде, способно снизить смертность от рака среди заболевшихДля анализа Резенде и его команда провели обзор 12 научных исследований, в которых в сумме были зафиксированы наблюдения за почти 1,3 миллиона больных раком на протяжении от 6 до 25 лет.Ученые обнаружили, что силовые тренировки: приседания, гребля, планки — могут снизить риск смерти от рака на 14 процентов. Если сочетать эти упражнения с аэробными, то риск смерти снижается еще больше — до 28 процентов.В материале Daily Express также уточняется, что выводы профессора Резенде перекликаются с результатами исследования 2016 года, которое показало, что люди с высоким уровнем физической активности имели более низкие показатели рака по сравнению с людьми, имеющими низкий уровень физической подготовки.В статье также отмечается, что Всемирная организация здравоохранения составила свои рекомендации по регулярным аэробным физическим нагрузкам для взрослых. Они составляют 150-300 минут умеренно интенсивных упражнений в неделю, 75-150 минут энергичных упражнений, а также тренировки на укрепление мышц два раза в неделю.

https://ria.ru/20210804/rak-1744265452.html

https://ria.ru/20210806/arbuz-1744628213.html

https://ria.ru/20210729/rak-1743379268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, сан-паулу (город), великобритания, здоровье - общество, здоровье, рак, воз