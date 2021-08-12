Врач назвал упражнения, которые помогут бороться с раком
Daily Express: силовые упражнения в сочетании с аэробными тренировками снижают опасность рака
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Тренировки на укрепление мышц в сочетании с аэробными упражнениями помогут больному раком значительно снизить риск смерти, рассказал профессор кафедры профилактической медицины медицинского факультета Университета Сан-Паулу Леандро Резенде. Его слова опубликовала британская газета Daily Express.
В своем исследовании специалист представил доказательства, что увеличение мышечной массы в связке с повышающими выносливость упражнениями, такими как ходьба, бег, плавание и езда на велосипеде, способно снизить смертность от рака среди заболевших
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Для анализа Резенде и его команда провели обзор 12 научных исследований, в которых в сумме были зафиксированы наблюдения за почти 1,3 миллиона больных раком на протяжении от 6 до 25 лет.
Ученые обнаружили, что силовые тренировки: приседания, гребля, планки — могут снизить риск смерти от рака на 14 процентов. Если сочетать эти упражнения с аэробными, то риск смерти снижается еще больше — до 28 процентов.
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В материале Daily Express также уточняется, что выводы профессора Резенде перекликаются с результатами исследования 2016 года, которое показало, что люди с высоким уровнем физической активности имели более низкие показатели рака по сравнению с людьми, имеющими низкий уровень физической подготовки.
В статье также отмечается, что Всемирная организация здравоохранения составила свои рекомендации по регулярным аэробным физическим нагрузкам для взрослых. Они составляют 150-300 минут умеренно интенсивных упражнений в неделю, 75-150 минут энергичных упражнений, а также тренировки на укрепление мышц два раза в неделю.