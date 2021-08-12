Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210812/rak-1745555118.html
Врач назвал упражнения, которые помогут бороться с раком
Врач назвал упражнения, которые помогут бороться с раком - РИА Новости, 12.08.2021
Врач назвал упражнения, которые помогут бороться с раком
Тренировки на укрепление мышц в сочетании с аэробными упражнениями помогут больному раком значительно снизить риск смерти, рассказал профессор кафедры... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T22:50
2021-08-12T22:50
в мире
общество
сан-паулу (город)
великобритания
здоровье - общество
здоровье
рак
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Врач назвал два упражнения, которые помогут бороться с раком
https://cdn21.img.ria.ru/images/156018/16/1560181670_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_78480ec5d5982d5775192aca2d90c40d.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Тренировки на укрепление мышц в сочетании с аэробными упражнениями помогут больному раком значительно снизить риск смерти, рассказал профессор кафедры профилактической медицины медицинского факультета Университета Сан-Паулу Леандро Резенде. Его слова опубликовала британская газета Daily Express.В своем исследовании специалист представил доказательства, что увеличение мышечной массы в связке с повышающими выносливость упражнениями, такими как ходьба, бег, плавание и езда на велосипеде, способно снизить смертность от рака среди заболевшихДля анализа Резенде и его команда провели обзор 12 научных исследований, в которых в сумме были зафиксированы наблюдения за почти 1,3 миллиона больных раком на протяжении от 6 до 25 лет.Ученые обнаружили, что силовые тренировки: приседания, гребля, планки — могут снизить риск смерти от рака на 14 процентов. Если сочетать эти упражнения с аэробными, то риск смерти снижается еще больше — до 28 процентов.В материале Daily Express также уточняется, что выводы профессора Резенде перекликаются с результатами исследования 2016 года, которое показало, что люди с высоким уровнем физической активности имели более низкие показатели рака по сравнению с людьми, имеющими низкий уровень физической подготовки.В статье также отмечается, что Всемирная организация здравоохранения составила свои рекомендации по регулярным аэробным физическим нагрузкам для взрослых. Они составляют 150-300 минут умеренно интенсивных упражнений в неделю, 75-150 минут энергичных упражнений, а также тренировки на укрепление мышц два раза в неделю.
https://ria.ru/20210804/rak-1744265452.html
https://ria.ru/20210806/arbuz-1744628213.html
https://ria.ru/20210729/rak-1743379268.html
сан-паулу (город)
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156018/16/1560181670_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0034cfa9fbe012359db1af055f89ee4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, общество, сан-паулу (город), великобритания, здоровье - общество, здоровье, рак, воз
22:50 12.08.2021
 
Врач назвал упражнения, которые помогут бороться с раком

Daily Express: силовые упражнения в сочетании с аэробными тренировками снижают опасность рака

© Depositphotos / Serghei StarusСпортивный зал
Спортивный зал - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Depositphotos / Serghei Starus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Тренировки на укрепление мышц в сочетании с аэробными упражнениями помогут больному раком значительно снизить риск смерти, рассказал профессор кафедры профилактической медицины медицинского факультета Университета Сан-Паулу Леандро Резенде. Его слова опубликовала британская газета Daily Express.
В своем исследовании специалист представил доказательства, что увеличение мышечной массы в связке с повышающими выносливость упражнениями, такими как ходьба, бег, плавание и езда на велосипеде, способно снизить смертность от рака среди заболевших
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 05:39
Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
Для анализа Резенде и его команда провели обзор 12 научных исследований, в которых в сумме были зафиксированы наблюдения за почти 1,3 миллиона больных раком на протяжении от 6 до 25 лет.
Ученые обнаружили, что силовые тренировки: приседания, гребля, планки — могут снизить риск смерти от рака на 14 процентов. Если сочетать эти упражнения с аэробными, то риск смерти снижается еще больше — до 28 процентов.
Арбуз - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 10:27
Врач предупредила о возможности развития рака из-за арбузов
В материале Daily Express также уточняется, что выводы профессора Резенде перекликаются с результатами исследования 2016 года, которое показало, что люди с высоким уровнем физической активности имели более низкие показатели рака по сравнению с людьми, имеющими низкий уровень физической подготовки.
В статье также отмечается, что Всемирная организация здравоохранения составила свои рекомендации по регулярным аэробным физическим нагрузкам для взрослых. Они составляют 150-300 минут умеренно интенсивных упражнений в неделю, 75-150 минут энергичных упражнений, а также тренировки на укрепление мышц два раза в неделю.
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 08:47
Онколог назвал продукт, на 50% увеличивающий риск смерти при раке кишечника
 
В миреОбществоСан-Паулу (город)ВеликобританияЗдоровье - ОбществоЗдоровьеракВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37Эксперты назвали главную ошибку всех фрилансеров в России
06:23Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4
05:51Неизвестные обстреляли машину госинспекторов охотуправления Приамурья
05:23"Абсолютно лживый": экс-депутат Рады заявил о стыде за Зеленского
04:58Россиян предупредили о новой климатической эпохе
04:57Специалисты разрабатывают план подъема упавшего на Камчатке Ми-8
04:15Врач рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19
04:13NBC: американец убил своих малолетних детей из-за страха перед рептилоидами
04:06Стало известно состояние пассажиров, спасенных из упавшего на Камчатке Ми-8
04:02В Воронеже очистили улицу, на которой произошел взрыв автобуса
03:52В бундестаге оценили сроки введения "Северного потока — 2" в эксплуатацию
03:32Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке
03:27National Interest назвал условие для "вторжения" России в Прибалтику
03:22Инфекционист предположил, как изменится COVID-19 в будущем
03:15Психолог раскрыла способ, помогающий зарабатывать больше
02:36Байден ошибся в противостоянии России, заявил американский дипломат
02:36При стрельбе в Плимуте погибли шесть человек
02:34Times: пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в Плимуте
02:25Юрист предупредил о подводных камнях унаследованных квартир
02:15Метеоролог рассказал о "новом" климате в России
Лента новостейМолния