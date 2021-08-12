https://ria.ru/20210812/rabstvo-1745389244.html

"Их держали в рабстве": что семья из Ивановской области рассказала полиции

"Их держали в рабстве": что семья из Ивановской области рассказала полиции - РИА Новости, 12.08.2021

"Их держали в рабстве": что семья из Ивановской области рассказала полиции

Денис Смирнов и его мать-инвалид добиваются возбуждения уголовного дела против приютившей их предпринимательницы. Уверяют, что та забрала документы и банковскую РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T08:00

2021-08-12T08:00

2021-08-12T08:02

общество

ивановская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

фермеры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745358131_70:0:1110:585_1920x0_80_0_0_6bced7101c4c69b00dde7be611233754.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Лина Панченко. Денис Смирнов и его мать-инвалид добиваются возбуждения уголовного дела против приютившей их предпринимательницы. Уверяют, что та забрала документы и банковскую карту, с которой пропала вся пенсия за три года — более полумиллиона рублей. Смирнов работал у нее на ферме, где ему платили максимум три тысячи в месяц. Семья голодала. Правозащитники усматривают в истории признаки рабства. РИА Новости разбиралось в ситуации."Я ее не брошу"Денису двадцать девять, вырос в деревне Сивки. Отец рано ушел из семьи, молодой человек с матерью остались в доме, который числился за бывшим колхозом: Любовь тогда работала на ферме. Потом хозяйство развалилось, Смирновы лишились жилья и работы. "Мыкались по деревням", — вспоминают соседи.Несколько лет назад Денис угодил в тюрьму за кражу. Отсидел три года. Пока отбывал наказание, мать сбила машина. Она стала инвалидом и попала в дом престарелых. Освободившись, сын сразу поехал за ней. Оказалось, Любовь почти не ходит и не может себя обслуживать. Говорит сбивчиво и не всегда понимает вопросы."Мать меня не бросала никогда, и я ее не брошу", — объясняет Смирнов.Он стал подыскивать работу и жилье. Однако устроиться с судимостью, даже погашенной, очень непросто.Помочь согласилась Вера Ибрагимова, которую деревенские называют не иначе как "местный олигарх". Вера и Любовь знакомы: вместе трудились на ферме.В соседней деревне Большое Климушино у Ибрагимовой и ее сожителя Рамиля Бадыкова хозяйство: разводят крупный рогатый скот, выращивают виноград. Она не только пообещала работу, но и предложила Денису поселиться вместе с матерью в пустующем доме в Сивках.По словам Смирнова, ему платили от одной до трех тысяч в месяц. По 500 рублей хозяйка сразу забирала "за свет". На подработки времени не хватало. Для Дениса установили своеобразный комендантский час: с вечера и до семи утра отлучиться из дома он мог только с разрешения Веры или Рамиля.Побег с фермыПятидесятилетняя Анна Шуманова — преподаватель из Подмосковья — познакомилась с Денисом год назад, когда приобрела в соседнем городе Пучеж дачу. У Ибрагимовой она покупала молоко. Анне понадобился рабочий для строительства беседки, и сожитель фермерши привел Смирнова.Оказалось, Денис и его мать голодают: хозяева кормят их исключительно лапшой быстрого приготовления."Дров купить не на что, в доме так холодно, что вода замерзает, — перечисляет Шуманова. — Любовь при этом еле ходит, но пенсии по инвалидности не получает, потому что ее карта у Веры. И еще выяснилось, что из 25 тысяч, уплаченных Бадыкову за беседку, до Дениса не дошло ни копейки".Шуманова решила помочь семье."Сначала предложила денег на еду и сигареты. Но личной банковской карты, куда их перечислить, у Смирнова не было. Оформить не мог: паспорт хранился у Веры. Я посоветовала забрать его и сходить в банк. Денис обратился к хозяйке, та устроила скандал. Ему угрожали, спрашивали, что он задумал. Документ, впрочем, вернули, но не сразу".В феврале Анна увидела Дениса с разбитым лицом."Рассказал, что его спящего избили кочергой за то, что вовремя не покормил скотину. Я предложила ему уйти от Ибрагимовых и снять квартиру. Он ответил — на это нет денег". В итоге она организовала Смирновым "побег" — сняла жилье, договорилась о перевозке женщины-инвалида."Подождали, пока Ибрагимовых не будет дома, — вспоминает Шуманова. — И Денис с матерью переехали. Их потом долго искали, пытались угрозами вернуть обратно. К счастью, на большее бывшие хозяева не решились".У Ибрагимовой, как поясняет сам Денис, остался паспорт матери, ее банковская карта, СНИЛС, полис ОМС и заключение об инвалидности. Возвращать документы, по его словам, фермерша отказывалась."Состава преступления нет"Заручившись поддержкой общественного движения по борьбе с рабством "Альтернатива", Смирновы обратились в полицию Пучежа с заявлением.Ибрагимова заверила полицейских, что Дениса насильно не удерживала, работать не заставляла и "противоправных действий в отношении его и матери не совершала". Все документы, по ее словам, давно отдала.На вопросы по поводу банковской карты Вера отвечала путано. Сначала говорила, что вернула ее еще в 2018-м, почти сразу после оформления. Потом — что пенсию использовала на содержание пожилой женщины, а также потратила часть на восстановление инвалидности, которая "заканчивалась".Ибрагимова также признала, что лично снимала деньги в банкомате, чтобы купить на них Денису "одежду, скутер, планшет и многое другое", а Любови — лекарства. Последний раз она обналичила 16 тысяч рублей 24 февраля 2021-го, после чего якобы передала их Смирнову.В итоге в МВД вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (есть в распоряжении РИА Новости). Как следует из документа, в ходе проверки не обнаружили фактов, подтверждающих корыстные мотивы Ибрагимовой.Сам Денис настаивает: хозяйка им с матерью ничего не покупала, снимать деньги с карты они ее никогда не просили. За все время на счете должно было накопиться около 550 тысяч рублей.Адвокат семьи Андрей Афанасьев (его наняли волонтеры "Альтернативы". — Прим. ред.) рассказал, что ни его, ни заявителей об отказе в возбуждении дела даже не уведомили. Только после ответа на жалобу в прокуратуру стало ясно, что проверку исчезновения с карты пенсионного пособия провели с нарушениями, потому и назначили дополнительную.РИА Новости направило запрос в управление МВД по Ивановской области. На момент публикации ответа не поступило."Его никто не заставлял"Признаков рабства в истории Смирновых силовики тоже не нашли. Заявление о незаконном удержании и принуждении к труду проверяли в СК города Пучеж. В числе прочего в отказном постановлении следователя отмечено: Смирновых регулярно посещал участковый, но жалоб никогда не слышал. Денис работал по собственной воле и мог не принять предложенных условий, посчитали в ведомстве.Не помогли и доказательства — СМС с угрозами найти Дениса и разобраться с ним (скриншоты переписки есть в распоряжении редакции).С Верой Ибрагимовой и Рамилем Бадыковым агентству связаться не удалось.Дом, на который копили деньги Смирновы, семье так и не достался: Ибрагимова продала его сразу после того, как жильцы съехали. Новый собственник потребовал выписать Дениса с Любовью через суд. Анне Шумановой пришлось регистрировать их у себя.Сейчас Денис работает, на оплату съемной квартиры хватает. Все еще надеется вернуть пенсию матери. Тогда они купили бы собственное жилье в Пучеже: дом или двухкомнатную квартиру.

https://ria.ru/20200429/1570702329.html

https://ria.ru/20210530/rabstvo-1734398978.html

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ивановская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), фермеры