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Ространснадзор проверит "Витязь-Аэро" после крушения Ми-8 на Камчатке

Ространснадзор проверит "Витязь-Аэро" после крушения Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 12.08.2021

Ространснадзор проверит "Витязь-Аэро" после крушения Ми-8 на Камчатке

Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании "Витязь-Аэро" после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщило ведомство. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T13:47

2021-08-12T13:47

2021-08-12T13:47

происшествия

петропавловск-камчатский

межгосударственный авиационный комитет

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

ми-8

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании "Витязь-Аэро" после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщило ведомство."Федеральной службой по надзору в сфере транспорта будет проведена внеплановая проверка в отношении авиакомпании "Витязь-Аэро" по факту крушения вертолета Ми-8, которое произошло 12 августа 2021 года на Камчатке", - говорится в сообщении.Для проверки деятельности авиакомпании центральный аппарат Ространснадзора создал комиссию, в которую также вошли представители руководства территориальных управлений службы.Межгосударственный авиационный комитет (МАК) также в среду утром сообщил о том, что сформировал комиссию для расследования падения Ми-8.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек выжили. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский. Ми-8 лежит на дне озера на глубине 137 метров. В "Витязь-Аэро" РИА Новости сообщили, что два из трех членов экипажа спаслись, командир не найден.

https://ria.ru/20210812/vertolet-1745453872.html

петропавловск-камчатский

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происшествия, петропавловск-камчатский, межгосударственный авиационный комитет, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае