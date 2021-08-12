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Ространснадзор проверит "Витязь-Аэро" после крушения Ми-8 на Камчатке
Ространснадзор проверит "Витязь-Аэро" после крушения Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 12.08.2021
Ространснадзор проверит "Витязь-Аэро" после крушения Ми-8 на Камчатке
Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании "Витязь-Аэро" после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщило ведомство. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T13:47
2021-08-12T13:47
2021-08-12T13:47
происшествия
петропавловск-камчатский
межгосударственный авиационный комитет
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
ми-8
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании "Витязь-Аэро" после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщило ведомство."Федеральной службой по надзору в сфере транспорта будет проведена внеплановая проверка в отношении авиакомпании "Витязь-Аэро" по факту крушения вертолета Ми-8, которое произошло 12 августа 2021 года на Камчатке", - говорится в сообщении.Для проверки деятельности авиакомпании центральный аппарат Ространснадзора создал комиссию, в которую также вошли представители руководства территориальных управлений службы.Межгосударственный авиационный комитет (МАК) также в среду утром сообщил о том, что сформировал комиссию для расследования падения Ми-8.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек выжили. Вертолет доставил четверых пострадавших в Петропавловск-Камчатский. Ми-8 лежит на дне озера на глубине 137 метров. В "Витязь-Аэро" РИА Новости сообщили, что два из трех членов экипажа спаслись, командир не найден.
https://ria.ru/20210812/vertolet-1745453872.html
петропавловск-камчатский
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происшествия, петропавловск-камчатский, межгосударственный авиационный комитет, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
Ространснадзор проверит "Витязь-Аэро" после крушения Ми-8 на Камчатке
Ространснадзор проведет проверку авиакомпании "Витязь-Аэро" после крушения Ми-8 на Камчатке