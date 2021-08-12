https://ria.ru/20210812/proekt-1745436129.html
РЭЦ и 1С запустили проект по подтверждению нулевой ставки НДС при экспорте
РЭЦ и 1С запустили проект по подтверждению нулевой ставки НДС при экспорте - РИА Новости, 12.08.2021
РЭЦ и 1С запустили проект по подтверждению нулевой ставки НДС при экспорте
Российский экспортный центр и фирма "1С" запустили пилотный проект по подтверждению нулевой ставки НДС при экспорте на платформе "Мой экспорт" прямо из... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T10:16
2021-08-12T10:16
2021-08-12T10:16
экономика
1с
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости/Прайм. Российский экспортный центр и фирма "1С" запустили пилотный проект по подтверждению нулевой ставки НДС при экспорте на платформе "Мой экспорт" прямо из "1С:Предприятия 8", сделав процесс подачи декларации удобнее, сообщает РЭЦ"В пилотном проекте компании экспортеры смогут прямо из "1С:Бухгалтерии 8" подать декларацию для применения нулевой ставки НДС при экспорте с автоматической проверкой достоверности данных при помощи платформы "Мой экспорт", - рассказали в центре."Новое совместное решение облегчит для экспортеров процесс подачи декларации и подтверждение права применения нулевой ставки НДС. Воспользоваться сервисом можно напрямую из "1С:"Бухгалтерии 8", где можно провести предварительный "check up" декларации и направить готовый документ в ФНС России", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Михайлик.Он добавил, что, таким образом, сервис автоматически запросит данные по таможенным декларациям из ФТС и сравнит их с реестром из налоговой декларации, сообщив экспортеру о всех ошибках и неточностях. "Такая тесная интеграция решений 1С и РЭЦ не только упрощает процесс получения госуслуги, но и позволяет использовать сервисы платформы "Мой экспорт" при помощи уже привычных инструментов, такие как 1С", - считает Михайлик.Новая возможность будет доступна экспортерам, формирующим отчетность в программе "1С:Бухгалтерия 8" и использующим для отправки отчетности встроенный сервис "1С-Отчетность". В дальнейшем интеграция будет доступна пользователям других программ системы "1С:Предприятие 8".Для того, чтобы воспользоваться сервисом в пилотном режиме, пользователям необходимо обратиться в РЭЦ для получения обновлений и инструкций, а также зарегистрироваться на портале "Мой экспорт". После запуска сервиса в промышленную эксплуатацию обновление будет доступно зарегистрированным пользователям программных продуктов "1С".
https://ria.ru/20210805/spetsprogramm-1744562301.html
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экономика, 1с , российский экспортный центр (рэц)
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости/Прайм. Российский экспортный центр
и фирма "1С" запустили пилотный проект по подтверждению нулевой ставки НДС при экспорте на платформе "Мой экспорт" прямо из "1С:Предприятия 8", сделав процесс подачи декларации удобнее, сообщает РЭЦ
"В пилотном проекте компании экспортеры смогут прямо из "1С:Бухгалтерии 8" подать декларацию для применения нулевой ставки НДС при экспорте с автоматической проверкой достоверности данных при помощи платформы "Мой экспорт", - рассказали в центре.
"Новое совместное решение облегчит для экспортеров процесс подачи декларации и подтверждение права применения нулевой ставки НДС. Воспользоваться сервисом можно напрямую из "1С:"Бухгалтерии 8", где можно провести предварительный "check up" декларации и направить готовый документ в ФНС России", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Михайлик.
Он добавил, что, таким образом, сервис автоматически запросит данные по таможенным декларациям из ФТС и сравнит их с реестром из налоговой декларации, сообщив экспортеру о всех ошибках и неточностях. "Такая тесная интеграция решений 1С и РЭЦ не только упрощает процесс получения госуслуги, но и позволяет использовать сервисы платформы "Мой экспорт" при помощи уже привычных инструментов, такие как 1С", - считает Михайлик.
"Фирма "1С" считает своей задачей обеспечить пользователям максимально комфортную работу со всеми видами электронной отчетности непосредственно в программах системы "1С:Предприятие", в режиме одного окна, без переключения в другую программу. Интеграция с сервисом "Мой экспорт" стало развитием возможностей "1С-Отчетности", встроенной в решения системы "1С:Предприятие" - прокомментировал в свою очередь директор "1С" Борис Нуралиев.
Новая возможность будет доступна экспортерам, формирующим отчетность в программе "1С:Бухгалтерия 8" и использующим для отправки отчетности встроенный сервис "1С-Отчетность". В дальнейшем интеграция будет доступна пользователям других программ системы "1С:Предприятие 8".
Для того, чтобы воспользоваться сервисом в пилотном режиме, пользователям необходимо обратиться в РЭЦ для получения обновлений и инструкций, а также зарегистрироваться на портале "Мой экспорт". После запуска сервиса в промышленную эксплуатацию обновление будет доступно зарегистрированным пользователям программных продуктов "1С".