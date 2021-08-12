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Минздрав США обяжет свой медперсонал привиться от COVID-19

Минздрав США обяжет свой медперсонал привиться от COVID-19 - РИА Новости, 12.08.2021

Минздрав США обяжет свой медперсонал привиться от COVID-19

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило в четверг, что обяжет свой медицинский персонал провакцинироваться от COVID-19. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T18:20

2021-08-12T18:20

2021-08-12T18:20

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коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило в четверг, что обяжет свой медицинский персонал провакцинироваться от COVID-19."Для увеличения охвата вакцинацией и защиты большего числа людей от COVID-19, в том числе от контагиозного штамма "дельта", министерство здравоохранения и социальных служб США потребует, чтобы более 25 тысяч его медицинских работников были привиты от COVID-19", - говорится в заявлении министерства.Оно пояснило, что речь идет о кадровых сотрудниках, подрядчиках, стажерах и волонтерах, которые в силу выполняемых обязанностей могут контактировать с пациентами.Об аналогичных мерах в подведомственных учреждениях ранее объявило министерство по делам ветеранов. Планы ввести к середине сентября обязательную вакцинацию военнослужащих от COVID-19 анонсировало министерство обороны США.

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2021

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в мире, сша, министерство обороны сша, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19