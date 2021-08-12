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Житель Красноярского края, изнасиловавший и убивший девочку, получил срок
Житель Красноярского края, изнасиловавший и убивший девочку, получил срок - РИА Новости, 12.08.2021
Житель Красноярского края, изнасиловавший и убивший девочку, получил срок
Двое жителей Красноярского края приговорены к 23 и почти 10 годам лишения свободы за убийство и насилие над 12-летней девочкой в прошлом году, сообщает... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:16
2021-08-12T13:52
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Двое жителей Красноярского края приговорены к 23 и почти 10 годам лишения свободы за убийство и насилие над 12-летней девочкой в прошлом году, сообщает пресс-служба регионального главка СК.Следствие и суд установили, что в мае 2020 года вечером Родион Соловьев в лесу у деревни Нижняя Коя напал на девочку и через удушение довел ее до бессознательного состояния. Затем он вместе с несовершеннолетним жителем деревни изнасиловал и убил ребенка. Уголовное дело по решению главы СК было передано в центральный аппарат и находилось на его контроле."В Красноярском крае вынесен приговор по уголовному делу об убийстве 12-летней девочки. Приговором суда Соловьёву назначено наказание в виде 23 лет 20 дней лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 8 месяцев, его несовершеннолетнему соучастнику - 9 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что Соловьев признан виновным в изнасиловании, убийстве и вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Второй фигурант признан виновным в насильственных действиях сексуального характера и пособничестве в изнасиловании и убийстве. Суд также удовлетворил иски потерпевших на 2,5 миллиона рублей к Соловьеву и на 2 миллиона рублей к его соучастнику. Оба фигуранта полностью признали свою вину и раскаялись.
https://ria.ru/20210806/ubiystvo-1744692634.html
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РИА Новости
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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
11:16 12.08.2021 (обновлено: 13:52 12.08.2021)
 
Житель Красноярского края, изнасиловавший и убивший девочку, получил срок

Суд приговорил жителя Красноярского края к 23 годам годам колонии за насилие и убийство девочки

© Фото : СУСК РФ по Красноярскому краюВ Красноярском крае вынесен приговор по уголовному делу об убийстве 12-летней девочки
В Красноярском крае вынесен приговор по уголовному делу об убийстве 12-летней девочки - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Фото : СУСК РФ по Красноярскому краю
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Двое жителей Красноярского края приговорены к 23 и почти 10 годам лишения свободы за убийство и насилие над 12-летней девочкой в прошлом году, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Следствие и суд установили, что в мае 2020 года вечером Родион Соловьев в лесу у деревни Нижняя Коя напал на девочку и через удушение довел ее до бессознательного состояния. Затем он вместе с несовершеннолетним жителем деревни изнасиловал и убил ребенка. Уголовное дело по решению главы СК было передано в центральный аппарат и находилось на его контроле.
"В Красноярском крае вынесен приговор по уголовному делу об убийстве 12-летней девочки. Приговором суда Соловьёву назначено наказание в виде 23 лет 20 дней лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 8 месяцев, его несовершеннолетнему соучастнику - 9 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что Соловьев признан виновным в изнасиловании, убийстве и вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Второй фигурант признан виновным в насильственных действиях сексуального характера и пособничестве в изнасиловании и убийстве. Суд также удовлетворил иски потерпевших на 2,5 миллиона рублей к Соловьеву и на 2 миллиона рублей к его соучастнику. Оба фигуранта полностью признали свою вину и раскаялись.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 14:57
Житель Энгельса, жестоко убивший ребенка, получил пожизненный срок
 
ПроисшествияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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