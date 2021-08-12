https://ria.ru/20210812/prigovor-1745446942.html

Житель Красноярского края, изнасиловавший и убивший девочку, получил срок

Житель Красноярского края, изнасиловавший и убивший девочку, получил срок - РИА Новости, 12.08.2021

Житель Красноярского края, изнасиловавший и убивший девочку, получил срок

Двое жителей Красноярского края приговорены к 23 и почти 10 годам лишения свободы за убийство и насилие над 12-летней девочкой в прошлом году, сообщает... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:16

2021-08-12T11:16

2021-08-12T13:52

происшествия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Двое жителей Красноярского края приговорены к 23 и почти 10 годам лишения свободы за убийство и насилие над 12-летней девочкой в прошлом году, сообщает пресс-служба регионального главка СК.Следствие и суд установили, что в мае 2020 года вечером Родион Соловьев в лесу у деревни Нижняя Коя напал на девочку и через удушение довел ее до бессознательного состояния. Затем он вместе с несовершеннолетним жителем деревни изнасиловал и убил ребенка. Уголовное дело по решению главы СК было передано в центральный аппарат и находилось на его контроле."В Красноярском крае вынесен приговор по уголовному делу об убийстве 12-летней девочки. Приговором суда Соловьёву назначено наказание в виде 23 лет 20 дней лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 8 месяцев, его несовершеннолетнему соучастнику - 9 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что Соловьев признан виновным в изнасиловании, убийстве и вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Второй фигурант признан виновным в насильственных действиях сексуального характера и пособничестве в изнасиловании и убийстве. Суд также удовлетворил иски потерпевших на 2,5 миллиона рублей к Соловьеву и на 2 миллиона рублей к его соучастнику. Оба фигуранта полностью признали свою вину и раскаялись.

https://ria.ru/20210806/ubiystvo-1744692634.html

красноярский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)