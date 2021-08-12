В России отменили первый оправдательный приговор криминальному авторитету
Апелляционный суд отменил первый в России оправдательный приговор криминальному авторитету
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил первый в России оправдательный приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, дело вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил: приговор Липецкого областного суда отменить… возвратить уголовное дело зампрокурора Липецкой области для устранения недостатков", - огласила решение судебная коллегия.
Липецкий областной суд 4 июня оправдал Тенгиза Гигиберию, обвиняемого по статье 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии), мужчину освободили из-под стражи в зале суда. Это решение обжаловала прокуратура.
Суд в Липецке пришел к выводу, что криминальный статус Гигиберии не свидетельствует о том, что он занимал высшее положение в преступной иерархии. Прокуратура же считает, что Гигиберия, отбывая наказание за другие преступления, возглавлял в колонии вертикаль, нижестоящие звенья которой выполняли его поручения и передавали ему деньги на регулярной основе. Защита же указывала, что прокуратура не доказала существование преступной иерархии в Липецкой области, которая была бы подчинена Гигиберии.
Этот приговор – первый оправдательный в России по данной статье, однако первым в России за занятие высшего положения в преступной иерархии был задержан другой человек, его имя не называлось. Примечательно, что он, как и Гигиберия, был оправдан, на этот раз Томским областным судом на основании вердикта присяжных.
Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.