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В России отменили первый оправдательный приговор криминальному авторитету
В России отменили первый оправдательный приговор криминальному авторитету - РИА Новости, 12.08.2021
В России отменили первый оправдательный приговор криминальному авторитету
Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил первый в России оправдательный приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, дело... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T10:40
2021-08-12T10:40
происшествия
липецк
липецкая область
томский областной суд
липецкий областной суд
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил первый в России оправдательный приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, дело вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости."Суд постановил: приговор Липецкого областного суда отменить… возвратить уголовное дело зампрокурора Липецкой области для устранения недостатков", - огласила решение судебная коллегия.Липецкий областной суд 4 июня оправдал Тенгиза Гигиберию, обвиняемого по статье 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии), мужчину освободили из-под стражи в зале суда. Это решение обжаловала прокуратура.Суд в Липецке пришел к выводу, что криминальный статус Гигиберии не свидетельствует о том, что он занимал высшее положение в преступной иерархии. Прокуратура же считает, что Гигиберия, отбывая наказание за другие преступления, возглавлял в колонии вертикаль, нижестоящие звенья которой выполняли его поручения и передавали ему деньги на регулярной основе. Защита же указывала, что прокуратура не доказала существование преступной иерархии в Липецкой области, которая была бы подчинена Гигиберии.Этот приговор – первый оправдательный в России по данной статье, однако первым в России за занятие высшего положения в преступной иерархии был задержан другой человек, его имя не называлось. Примечательно, что он, как и Гигиберия, был оправдан, на этот раз Томским областным судом на основании вердикта присяжных.Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
https://ria.ru/20210805/prigovor-1744551302.html
https://ria.ru/20210726/prigovor-1742881654.html
https://ria.ru/20210712/obvinenie-1740949104.html
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происшествия, липецк, липецкая область, томский областной суд, липецкий областной суд, россия
10:40 12.08.2021
 
В России отменили первый оправдательный приговор криминальному авторитету

Апелляционный суд отменил первый в России оправдательный приговор криминальному авторитету

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил первый в России оправдательный приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, дело вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил: приговор Липецкого областного суда отменить… возвратить уголовное дело зампрокурора Липецкой области для устранения недостатков", - огласила решение судебная коллегия.
Глава Российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 17:36
Эксперт выступил за проверку оправдательных приговоров "авторитетам"
Липецкий областной суд 4 июня оправдал Тенгиза Гигиберию, обвиняемого по статье 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии), мужчину освободили из-под стражи в зале суда. Это решение обжаловала прокуратура.
Суд в Липецке пришел к выводу, что криминальный статус Гигиберии не свидетельствует о том, что он занимал высшее положение в преступной иерархии. Прокуратура же считает, что Гигиберия, отбывая наказание за другие преступления, возглавлял в колонии вертикаль, нижестоящие звенья которой выполняли его поручения и передавали ему деньги на регулярной основе. Защита же указывала, что прокуратура не доказала существование преступной иерархии в Липецкой области, которая была бы подчинена Гигиберии.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 11:04
Суд вынес приговор криминальному авторитету Дато Краснодарскому
Этот приговор – первый оправдательный в России по данной статье, однако первым в России за занятие высшего положения в преступной иерархии был задержан другой человек, его имя не называлось. Примечательно, что он, как и Гигиберия, был оправдан, на этот раз Томским областным судом на основании вердикта присяжных.
Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 16:08
СК предъявил новое обвинение криминальному авторитету Рашаду Гянджинскому
 
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