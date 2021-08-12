https://ria.ru/20210812/prazdnik-1745157163.html
Международный день молодежи
Международный день молодежи - РИА Новости, 12.08.2021
Международный день молодежи
Ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи (International Youth Day). Праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T00:35
2021-08-12T00:35
2021-08-12T00:35
в мире
справки
международный день молодежи
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Ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи (International Youth Day). Праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне (Португалия) 8-12 августа 1998 года.День призван напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира и повседневных проблемах, которые стоят на их пути.По оценкам Всемирного доклада по вопросам молодежи, опубликованного в 2020 году, число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет составляет 1,21 миллиарда человек, что соответствует 15,5% мирового населения. Согласно прогнозам, к 2030 году молодежная когорта достигнет 1,29 миллиарда человек (15,1% от общей численности населения Земли), а к 2050 году – почти 1,34 миллиарда человек (13,8% от общей численности населения планеты). Исходя из статистических данных, темпы роста населения остаются особенно высокими в группе из 47 стран, признанных ООН наименее развитыми, включая 32 страны Африки к югу от Сахары.Каждый год ООН назначает тему празднования Международного дня молодежи. В 2020 году темой дня была "Вовлечение молодежи в глобальные действия". ООН считает, что участие молодежи в политических механизмах повышает справедливость политических процессов, обеспечивая их демократизацию, способствует более эффективной и устойчивой политике, а также восстановлению доверия к государственным институтам, которое, по мнению ООН, ослабевает. 7-8 апреля 2021 года в рамках ООН прошел Молодежный форум Экономического и социального совета (ЭКОСОС), который предоставил платформу для диалога между государствами-членами ООН и молодыми лидерами. В ходе форума участники изложили свои мнения о воздействии пандемии COVID-19 на здоровье человека, окружающую среду и продовольственные системы. В рамках официальных итоговых рекомендаций молодые участники подчеркнули важность работы по созданию более справедливых продовольственных систем.Эти рекомендации нашли отражение в теме Дня молодежи в 2021 году: "Преобразование продовольственных систем: молодежные инновации для здоровья человека и планеты".Термин "продовольственная система" охватывает каждого человека и каждый процесс, связанный с выращиванием, производством и потреблением продуктов питания: от фермеров до сборщиков фруктов и кассиров в супермаркетах, от мукомольных заводов до авторефрижераторов и соседних предприятий по компостированию отходов.В настоящее время мировое сельское хозяйство сталкивается с серьезными проблемами по обеспечению питанием растущего населения мира. Необходимого решения требует проблемы нищеты и управление экосистемами при изменении климата. По данным ООН, в ближайшие 30 лет население мира увеличится на два миллиарда человек, многочисленные заинтересованные стороны признали, что простое более устойчивое производство большего объема здоровой пищи не обеспечит благополучия человека и планеты.Здоровье населения также играет ключевую роль в решении проблем, связанных с продовольственными системами. Это стало еще более очевидным во время пандемии COVID-19. Кроме того, увеличилось число людей, страдающих от голода и недоедания. Необходимы конкретные действия, особенно в отношении занятости молодежи на мелких фермах и в сельских районах. По мнению ООН, COVID-19 разрушает рынки и цепочки поставок для мелких фермеров по всей планете, угрожает миру и стабильности. Вовлечение молодежи является ключом к преобразованию продовольственных систем. Молодежь – это главные инициаторы и партнеры в разработке инновационных решений и их непрерывном развитии в целях распространения лучшего сельского хозяйства, устойчивых цепочек производства, здорового образа жизни.В России, согласно Федеральному закону "О молодежной политике в Российской Федерации" (2020), молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Численность молодежи оценивается в 41 миллион человек. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, справки, международный день молодежи
Ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи
(International Youth Day). Праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне (Португалия) 8-12 августа 1998 года.
День призван напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира и повседневных проблемах, которые стоят на их пути.
По оценкам
Всемирного доклада по вопросам молодежи, опубликованного в 2020 году, число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет составляет 1,21 миллиарда человек, что соответствует 15,5% мирового населения. Согласно прогнозам, к 2030 году молодежная когорта достигнет 1,29 миллиарда человек (15,1% от общей численности населения Земли), а к 2050 году – почти 1,34 миллиарда человек (13,8% от общей численности населения планеты). Исходя из статистических данных, темпы роста населения остаются особенно высокими в группе из 47 стран, признанных ООН наименее развитыми, включая 32 страны Африки к югу от Сахары.
Каждый год ООН назначает тему
празднования Международного дня молодежи. В 2020 году темой дня была "Вовлечение молодежи в глобальные действия". ООН считает, что участие молодежи в политических механизмах повышает справедливость политических процессов, обеспечивая их демократизацию, способствует более эффективной и устойчивой политике, а также восстановлению доверия к государственным институтам, которое, по мнению ООН, ослабевает.
7-8 апреля 2021 года в рамках ООН прошел Молодежный форум Экономического и социального совета
(ЭКОСОС), который предоставил платформу для диалога между государствами-членами ООН и молодыми лидерами.
В ходе форума участники изложили
свои мнения о воздействии пандемии COVID-19 на здоровье человека, окружающую среду и продовольственные системы. В рамках официальных итоговых рекомендаций молодые участники подчеркнули важность работы по созданию более справедливых продовольственных систем.
Эти рекомендации нашли отражение в теме Дня молодежи в 2021 году: "Преобразование продовольственных систем: молодежные инновации для здоровья человека и планеты".
Термин "продовольственная система" охватывает каждого человека и каждый процесс, связанный с выращиванием, производством и потреблением продуктов питания: от фермеров до сборщиков фруктов и кассиров в супермаркетах, от мукомольных заводов до авторефрижераторов и соседних предприятий по компостированию отходов.
В настоящее время мировое сельское хозяйство сталкивается с серьезными проблемами
по обеспечению питанием растущего населения мира. Необходимого решения требует проблемы нищеты и управление экосистемами при изменении климата. По данным ООН, в ближайшие 30 лет население мира увеличится на два миллиарда человек, многочисленные заинтересованные стороны признали, что простое более устойчивое производство большего объема здоровой пищи не обеспечит благополучия человека и планеты.
Здоровье населения также играет ключевую роль в решении проблем, связанных с продовольственными системами. Это стало еще более очевидным во время пандемии COVID-19. Кроме того, увеличилось число людей, страдающих от голода и недоедания. Необходимы конкретные действия, особенно в отношении занятости молодежи на мелких фермах и в сельских районах. По мнению ООН, COVID-19 разрушает рынки и цепочки поставок для мелких фермеров по всей планете, угрожает миру и стабильности.
Вовлечение молодежи является ключом к преобразованию продовольственных систем. Молодежь – это главные инициаторы и партнеры в разработке инновационных решений и их непрерывном развитии в целях распространения лучшего сельского хозяйства, устойчивых цепочек производства, здорового образа жизни.
В России, согласно Федеральному закону "О молодежной политике в Российской Федерации" (2020), молодежью считается
социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников