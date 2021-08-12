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Международный день молодежи
Международный день молодежи - РИА Новости, 12.08.2021
Международный день молодежи
Ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи (International Youth Day). Праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T00:35
2021-08-12T00:35
в мире
справки
международный день молодежи
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Ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи (International Youth Day). Праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне (Португалия) 8-12 августа 1998 года.День призван напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира и повседневных проблемах, которые стоят на их пути.По оценкам Всемирного доклада по вопросам молодежи, опубликованного в 2020 году, число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет составляет 1,21 миллиарда человек, что соответствует 15,5% мирового населения. Согласно прогнозам, к 2030 году молодежная когорта достигнет 1,29 миллиарда человек (15,1% от общей численности населения Земли), а к 2050 году – почти 1,34 миллиарда человек (13,8% от общей численности населения планеты). Исходя из статистических данных, темпы роста населения остаются особенно высокими в группе из 47 стран, признанных ООН наименее развитыми, включая 32 страны Африки к югу от Сахары.Каждый год ООН назначает тему празднования Международного дня молодежи. В 2020 году темой дня была "Вовлечение молодежи в глобальные действия". ООН считает, что участие молодежи в политических механизмах повышает справедливость политических процессов, обеспечивая их демократизацию, способствует более эффективной и устойчивой политике, а также восстановлению доверия к государственным институтам, которое, по мнению ООН, ослабевает. 7-8 апреля 2021 года в рамках ООН прошел Молодежный форум Экономического и социального совета (ЭКОСОС), который предоставил платформу для диалога между государствами-членами ООН и молодыми лидерами. В ходе форума участники изложили свои мнения о воздействии пандемии COVID-19 на здоровье человека, окружающую среду и продовольственные системы. В рамках официальных итоговых рекомендаций молодые участники подчеркнули важность работы по созданию более справедливых продовольственных систем.Эти рекомендации нашли отражение в теме Дня молодежи в 2021 году: "Преобразование продовольственных систем: молодежные инновации для здоровья человека и планеты".Термин "продовольственная система" охватывает каждого человека и каждый процесс, связанный с выращиванием, производством и потреблением продуктов питания: от фермеров до сборщиков фруктов и кассиров в супермаркетах, от мукомольных заводов до авторефрижераторов и соседних предприятий по компостированию отходов.В настоящее время мировое сельское хозяйство сталкивается с серьезными проблемами по обеспечению питанием растущего населения мира. Необходимого решения требует проблемы нищеты и управление экосистемами при изменении климата. По данным ООН, в ближайшие 30 лет население мира увеличится на два миллиарда человек, многочисленные заинтересованные стороны признали, что простое более устойчивое производство большего объема здоровой пищи не обеспечит благополучия человека и планеты.Здоровье населения также играет ключевую роль в решении проблем, связанных с продовольственными системами. Это стало еще более очевидным во время пандемии COVID-19. Кроме того, увеличилось число людей, страдающих от голода и недоедания. Необходимы конкретные действия, особенно в отношении занятости молодежи на мелких фермах и в сельских районах. По мнению ООН, COVID-19 разрушает рынки и цепочки поставок для мелких фермеров по всей планете, угрожает миру и стабильности. Вовлечение молодежи является ключом к преобразованию продовольственных систем. Молодежь – это главные инициаторы и партнеры в разработке инновационных решений и их непрерывном развитии в целях распространения лучшего сельского хозяйства, устойчивых цепочек производства, здорового образа жизни.В России, согласно Федеральному закону "О молодежной политике в Российской Федерации" (2020), молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Численность молодежи оценивается в 41 миллион человек. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, справки, международный день молодежи
00:35 12.08.2021
 

Международный день молодежи

© Depositphotos / halfpointПодростки на летнем фестивале
Подростки на летнем фестивале - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Depositphotos / halfpoint
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Ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи (International Youth Day). Праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне (Португалия) 8-12 августа 1998 года.
День призван напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира и повседневных проблемах, которые стоят на их пути.
По оценкам Всемирного доклада по вопросам молодежи, опубликованного в 2020 году, число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет составляет 1,21 миллиарда человек, что соответствует 15,5% мирового населения. Согласно прогнозам, к 2030 году молодежная когорта достигнет 1,29 миллиарда человек (15,1% от общей численности населения Земли), а к 2050 году – почти 1,34 миллиарда человек (13,8% от общей численности населения планеты). Исходя из статистических данных, темпы роста населения остаются особенно высокими в группе из 47 стран, признанных ООН наименее развитыми, включая 32 страны Африки к югу от Сахары.
Каждый год ООН назначает тему празднования Международного дня молодежи. В 2020 году темой дня была "Вовлечение молодежи в глобальные действия". ООН считает, что участие молодежи в политических механизмах повышает справедливость политических процессов, обеспечивая их демократизацию, способствует более эффективной и устойчивой политике, а также восстановлению доверия к государственным институтам, которое, по мнению ООН, ослабевает.
7-8 апреля 2021 года в рамках ООН прошел Молодежный форум Экономического и социального совета (ЭКОСОС), который предоставил платформу для диалога между государствами-членами ООН и молодыми лидерами.
В ходе форума участники изложили свои мнения о воздействии пандемии COVID-19 на здоровье человека, окружающую среду и продовольственные системы. В рамках официальных итоговых рекомендаций молодые участники подчеркнули важность работы по созданию более справедливых продовольственных систем.
Эти рекомендации нашли отражение в теме Дня молодежи в 2021 году: "Преобразование продовольственных систем: молодежные инновации для здоровья человека и планеты".
Термин "продовольственная система" охватывает каждого человека и каждый процесс, связанный с выращиванием, производством и потреблением продуктов питания: от фермеров до сборщиков фруктов и кассиров в супермаркетах, от мукомольных заводов до авторефрижераторов и соседних предприятий по компостированию отходов.
В настоящее время мировое сельское хозяйство сталкивается с серьезными проблемами по обеспечению питанием растущего населения мира. Необходимого решения требует проблемы нищеты и управление экосистемами при изменении климата. По данным ООН, в ближайшие 30 лет население мира увеличится на два миллиарда человек, многочисленные заинтересованные стороны признали, что простое более устойчивое производство большего объема здоровой пищи не обеспечит благополучия человека и планеты.
Здоровье населения также играет ключевую роль в решении проблем, связанных с продовольственными системами. Это стало еще более очевидным во время пандемии COVID-19. Кроме того, увеличилось число людей, страдающих от голода и недоедания. Необходимы конкретные действия, особенно в отношении занятости молодежи на мелких фермах и в сельских районах. По мнению ООН, COVID-19 разрушает рынки и цепочки поставок для мелких фермеров по всей планете, угрожает миру и стабильности.
Вовлечение молодежи является ключом к преобразованию продовольственных систем. Молодежь – это главные инициаторы и партнеры в разработке инновационных решений и их непрерывном развитии в целях распространения лучшего сельского хозяйства, устойчивых цепочек производства, здорового образа жизни.
В России, согласно Федеральному закону "О молодежной политике в Российской Федерации" (2020), молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
Численность молодежи оценивается в 41 миллион человек.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
В миреСправкиМеждународный день молодежи
 
 
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