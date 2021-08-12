В Якутске объявили пятницу нерабочим днем из-за дыма от пожаров

Глава Якутии Николаев: пятница объявлена нерабочим днем в 11 районах Якутии из-за дыма от пожаров
Нынешнее лето в Якутии оказалось самым жарким за всю историю. С начала сезона в республике зарегистрировали более 1,3 тысячи лесных пожаров.
Нынешнее лето в Якутии оказалось самым жарким за всю историю. С начала сезона в республике зарегистрировали более 1,3 тысячи лесных пожаров.
"Ситуация у нас крайне напряженная…Она будет сложной еще долго, потому что, если не будет дождей, пожары на этом не остановятся", — поделился опасениями глава Якутии Айсен Николаев.
"Ситуация у нас крайне напряженная…Она будет сложной еще долго, потому что, если не будет дождей, пожары на этом не остановятся", — поделился опасениями глава Якутии Айсен Николаев.
Дым от горящих лесов достиг Красноярского края, Челябинской области, Норильска, Хакасии, Таймыра, Эвенкии и даже арктических научных станций.
Дым от горящих лесов достиг Красноярского края, Челябинской области, Норильска, Хакасии, Таймыра, Эвенкии и даже арктических научных станций.
В одном только Красноярском крае число задымленных населенных пунктов превысило 1,2 тысячи.
В одном только Красноярском крае число задымленных населенных пунктов превысило 1,2 тысячи.
В самой же Якутии огонь вплотную подобрался к поселкам и уничтожил 30 жилых домов в селе Бясь-Кюель. Власти ввели режим ЧС регионального характера.
В самой же Якутии огонь вплотную подобрался к поселкам и уничтожил 30 жилых домов в селе Бясь-Кюель. Власти ввели режим ЧС регионального характера.
Из-за сложных метеоусловий возникли проблемы с авиасообщением. Многие сибирские аэропорты не могут принимать и отправлять рейсы.
Из-за сложных метеоусловий возникли проблемы с авиасообщением. Многие сибирские аэропорты не могут принимать и отправлять рейсы.
В некоторых городах едва видно небо. Местные жители жалуются на запах гари.
В некоторых городах едва видно небо. Местные жители жалуются на запах гари.
Специалисты рекомендуют держать окна и двери в домах закрытыми.
Специалисты рекомендуют держать окна и двери в домах закрытыми.
Невеста с подругой на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края.
Невеста с подругой на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края.
Для тушения пожаров МЧС отправило в Якутию дополнительную технику и людей.
Для тушения пожаров МЧС отправило в Якутию дополнительную технику и людей.
Лесной пожар в Хангаласском улусе в Якутии.
Нынешнее лето в Якутии оказалось самым жарким за всю историю. С начала сезона в республике зарегистрировали более 1,3 тысячи лесных пожаров.
"Ситуация у нас крайне напряженная…Она будет сложной еще долго, потому что, если не будет дождей, пожары на этом не остановятся", — поделился опасениями глава Якутии Айсен Николаев.
Дым от горящих лесов достиг Красноярского края, Челябинской области, Норильска, Хакасии, Таймыра, Эвенкии и даже арктических научных станций.
В одном только Красноярском крае число задымленных населенных пунктов превысило 1,2 тысячи.
В самой же Якутии огонь вплотную подобрался к поселкам и уничтожил 30 жилых домов в селе Бясь-Кюель. Власти ввели режим ЧС регионального характера.
Из-за сложных метеоусловий возникли проблемы с авиасообщением. Многие сибирские аэропорты не могут принимать и отправлять рейсы.
В некоторых городах едва видно небо. Местные жители жалуются на запах гари.
Специалисты рекомендуют держать окна и двери в домах закрытыми.
Невеста с подругой на набережной Енисея в Дивногорске Красноярского края.
Для тушения пожаров МЧС отправило в Якутию дополнительную технику и людей.
Лесной пожар в Хангаласском улусе в Якутии.