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В Якутске объявили пятницу нерабочим днем из-за дыма от пожаров

В Якутске объявили пятницу нерабочим днем из-за дыма от пожаров - РИА Новости, 12.08.2021

В Якутске объявили пятницу нерабочим днем из-за дыма от пожаров

Пятница объявлена нерабочим днем в 11 районах и городах Якутии из-за дыма от лесных пожаров, сообщил глава республики Айсен Николаев на брифинге регионального... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T16:42

2021-08-12T16:42

2021-08-12T16:42

происшествия

якутск

айсен николаев

республика саха (якутия)

россия

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 12 авг - РИА Новости. Пятница объявлена нерабочим днем в 11 районах и городах Якутии из-за дыма от лесных пожаров, сообщил глава республики Айсен Николаев на брифинге регионального оперативного штаба."Безусловно, дым от пожаров крайне негативно сказывается на самочувствии людей… И для того, чтобы минимизировать эти последствия, я сегодня подписал указ о том, что завтрашний день у нас объявляется нерабочим для 11 муниципальных образований, это, в первую очередь, город Якутск, городской округ Жатай и центральные районы… выходной, кроме тех учреждений, которые обязательно должны работать – учреждения здравоохранения, аптечной сети, предприятия круглосуточного режима", - отметил он.По словам Николаева, жителям рекомендуется провести выходной дома или на даче."Завтра, по метеосводкам, погода после обеда начнет улучшаться", - добавил он.Ранее аэропорт "Якутск" приостановил взлет и посадку воздушных судов из-за плохой видимости.Лабораторные анализы атмосферного воздуха в Якутске выявили превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по шести показателям.

якутск

республика саха (якутия)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, якутск, айсен николаев, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии