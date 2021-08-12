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Синоптики предсказали "библейский потоп" на юге России
Синоптики предсказали "библейский потоп" на юге России - РИА Новости, 12.08.2021
Синоптики предсказали "библейский потоп" на юге России
Рекордное количество осадков ожидается в Крыму и Краснодарском крае, сообщил на своей странице в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T18:27
2021-08-12T18:27
2021-08-12T23:16
общество
краснодарский край
роман вильфанд
керчь
евгений тишковец
погода
россия
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Синоптики предсказали россиянам "библейский потоп"
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Рекордное количество осадков ожидается в Крыму и Краснодарском крае, сообщил на своей странице в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, на западе Краснодарского края ожидается 186 миллиметров осадков за сутки, 370 процентов от нормы августа.В Керчи выпадет 151 миллиметр осадков за 24 часа при месячной норме в 44 миллиметра. Специалист подчеркнул, что это в 1,7 раза больше, чем выпало во время потопа 17 июня 2021 года.Количество прогнозируемых осадков побьет рекорды, добавил метеоролог. Суточный рекорд августа по осадкам составил 94 миллиметра в 1999 году, а месячный максимум — 203 миллиметра в 2002 году.При этом крымский региональный гидрометцентр предупредил об угрозе схода селевых потоков. Уровень воды может подняться на 0,5-1,5 метра.Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что компактный циклон в течение трех дней будет определять опасную погоду на юге России. По его мнению, самая сложная ситуация сложится в Крыму.
https://ria.ru/20210812/krym-1745453071.html
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общество, краснодарский край, роман вильфанд, керчь, евгений тишковец, погода, россия
18:27 12.08.2021 (обновлено: 23:16 12.08.2021)
Синоптики предсказали "библейский потоп" на юге России
Метеоролог Тишковец предупредил о потопе, надвигающемся на восток Крыма и Тамань