Эксперт оценил позицию Байдена по "Северному потоку — 2"
Директор Института США и Канады РАН Гарбузов: Байдена нельзя назвать противником санкций
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкПорт Мукран - логистический центр "Северного потока-2"
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден стремится не препятствовать завершению строительства газопровода "Северный поток 2", общая линия на формирование санкционного режима в отношении РФ при его администрации стала частично размываться, заявил РИА Новости директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
Как сообщило издание Hill, сенаторы от Республиканской партии Тед Круз и Майк Ли заблокировали быстрое утверждение десятков кандидатов на должности в госдепе. Таким образом политики выразили протест, который намерены продолжать до тех пор, пока администрация Байдена не введет предусмотренные конгрессом санкции против газопровода "Северный поток 2".
"Байден оказался в достаточно сложной ситуации по поводу "Северного потока 2", - считает Гарбузов. По его словам, у президента США есть стремление пойти на встречу Германии и не препятствовать завершению строительства газопровода, однако ему мешает устоявшаяся американская политика по сдерживанию России санкциями.
"Эта общая линия на формирование санкционного режима, которая началась со времен (Барака - ред.) Обамы, она продолжалась при (Дональде - ред.) Трампе, и она частично стала как будто бы размываться при Байдене", - сказал эксперт, отметив при этом, что Байдена нельзя назвать противником санкционного режима, но все-таки его администрация в некоторых моментах пытается следовать политике "избирательного сотрудничества".
"Конечно, Сенат может принять какое-то решение, которое так или иначе может блокировать действия президента. Он (Байден), если у него хватит сил и твердости, будет каким-то образом этому противостоять", - отметил Гарбузов. Байден будет пытаться договориться с сенаторами, добавил он.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку 2".
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.