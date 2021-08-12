https://ria.ru/20210812/potok-1745439151.html

Эксперт оценил позицию Байдена по "Северному потоку — 2"

Эксперт оценил позицию Байдена по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 12.08.2021

Эксперт оценил позицию Байдена по "Северному потоку — 2"

Президент США Джо Байден стремится не препятствовать завершению строительства газопровода "Северный поток 2", общая линия на формирование санкционного режима в... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T10:34

2021-08-12T10:34

2021-08-12T10:34

в мире

сша

джо байден

евросоюз

российская академия наук

балтийское море

валерий гарбузов

северный поток — 2

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден стремится не препятствовать завершению строительства газопровода "Северный поток 2", общая линия на формирование санкционного режима в отношении РФ при его администрации стала частично размываться, заявил РИА Новости директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.Как сообщило издание Hill, сенаторы от Республиканской партии Тед Круз и Майк Ли заблокировали быстрое утверждение десятков кандидатов на должности в госдепе. Таким образом политики выразили протест, который намерены продолжать до тех пор, пока администрация Байдена не введет предусмотренные конгрессом санкции против газопровода "Северный поток 2"."Байден оказался в достаточно сложной ситуации по поводу "Северного потока 2", - считает Гарбузов. По его словам, у президента США есть стремление пойти на встречу Германии и не препятствовать завершению строительства газопровода, однако ему мешает устоявшаяся американская политика по сдерживанию России санкциями."Эта общая линия на формирование санкционного режима, которая началась со времен (Барака - ред.) Обамы, она продолжалась при (Дональде - ред.) Трампе, и она частично стала как будто бы размываться при Байдене", - сказал эксперт, отметив при этом, что Байдена нельзя назвать противником санкционного режима, но все-таки его администрация в некоторых моментах пытается следовать политике "избирательного сотрудничества"."Конечно, Сенат может принять какое-то решение, которое так или иначе может блокировать действия президента. Он (Байден), если у него хватит сил и твердости, будет каким-то образом этому противостоять", - отметил Гарбузов. Байден будет пытаться договориться с сенаторами, добавил он."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку 2".Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.

https://ria.ru/20210812/potok-1745417393.html

https://ria.ru/20210811/potok-1745362478.html

https://ria.ru/20210810/gazoprovod-1745199335.html

https://ria.ru/20210805/gaz-1744577380.html

сша

балтийское море

россия

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