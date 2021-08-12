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https://ria.ru/20210812/potok-1745439151.html
Эксперт оценил позицию Байдена по "Северному потоку — 2"
Эксперт оценил позицию Байдена по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 12.08.2021
Эксперт оценил позицию Байдена по "Северному потоку — 2"
Президент США Джо Байден стремится не препятствовать завершению строительства газопровода "Северный поток 2", общая линия на формирование санкционного режима в... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T10:34
2021-08-12T10:34
в мире
сша
джо байден
евросоюз
российская академия наук
балтийское море
валерий гарбузов
северный поток — 2
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден стремится не препятствовать завершению строительства газопровода "Северный поток 2", общая линия на формирование санкционного режима в отношении РФ при его администрации стала частично размываться, заявил РИА Новости директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.Как сообщило издание Hill, сенаторы от Республиканской партии Тед Круз и Майк Ли заблокировали быстрое утверждение десятков кандидатов на должности в госдепе. Таким образом политики выразили протест, который намерены продолжать до тех пор, пока администрация Байдена не введет предусмотренные конгрессом санкции против газопровода "Северный поток 2"."Байден оказался в достаточно сложной ситуации по поводу "Северного потока 2", - считает Гарбузов. По его словам, у президента США есть стремление пойти на встречу Германии и не препятствовать завершению строительства газопровода, однако ему мешает устоявшаяся американская политика по сдерживанию России санкциями."Эта общая линия на формирование санкционного режима, которая началась со времен (Барака - ред.) Обамы, она продолжалась при (Дональде - ред.) Трампе, и она частично стала как будто бы размываться при Байдене", - сказал эксперт, отметив при этом, что Байдена нельзя назвать противником санкционного режима, но все-таки его администрация в некоторых моментах пытается следовать политике "избирательного сотрудничества"."Конечно, Сенат может принять какое-то решение, которое так или иначе может блокировать действия президента. Он (Байден), если у него хватит сил и твердости, будет каким-то образом этому противостоять", - отметил Гарбузов. Байден будет пытаться договориться с сенаторами, добавил он."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку 2".Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.
https://ria.ru/20210812/potok-1745417393.html
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в мире, сша, джо байден, евросоюз, российская академия наук, балтийское море, валерий гарбузов, северный поток — 2, тед круз (сенатор от штата техас), nord stream 2 ag, россия
10:34 12.08.2021
 
Эксперт оценил позицию Байдена по "Северному потоку — 2"

Директор Института США и Канады РАН Гарбузов: Байдена нельзя назвать противником санкций

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкПорт Мукран - логистический центр "Северного потока-2"
Порт Мукран - логистический центр Северного потока-2 - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден стремится не препятствовать завершению строительства газопровода "Северный поток 2", общая линия на формирование санкционного режима в отношении РФ при его администрации стала частично размываться, заявил РИА Новости директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
Как сообщило издание Hill, сенаторы от Республиканской партии Тед Круз и Майк Ли заблокировали быстрое утверждение десятков кандидатов на должности в госдепе. Таким образом политики выразили протест, который намерены продолжать до тех пор, пока администрация Байдена не введет предусмотренные конгрессом санкции против газопровода "Северный поток 2".
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"Байден оказался в достаточно сложной ситуации по поводу "Северного потока 2", - считает Гарбузов. По его словам, у президента США есть стремление пойти на встречу Германии и не препятствовать завершению строительства газопровода, однако ему мешает устоявшаяся американская политика по сдерживанию России санкциями.
"Эта общая линия на формирование санкционного режима, которая началась со времен (Барака - ред.) Обамы, она продолжалась при (Дональде - ред.) Трампе, и она частично стала как будто бы размываться при Байдене", - сказал эксперт, отметив при этом, что Байдена нельзя назвать противником санкционного режима, но все-таки его администрация в некоторых моментах пытается следовать политике "избирательного сотрудничества".
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"Конечно, Сенат может принять какое-то решение, которое так или иначе может блокировать действия президента. Он (Байден), если у него хватит сил и твердости, будет каким-то образом этому противостоять", - отметил Гарбузов. Байден будет пытаться договориться с сенаторами, добавил он.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку 2".
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В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.
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В миреСШАДжо БайденЕвросоюзРоссийская академия наукБалтийское мореВалерий ГарбузовСеверный поток — 2Тед Круз (сенатор от штата Техас)Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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