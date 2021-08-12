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NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2" - РИА Новости, 12.08.2021
NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
Благодаря трубопроводу "Северный поток — 2" Германия, вероятно, обеспечит себе более низкие цены на газ, но для остальных стран Евросоюза энергетика и... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T03:24
2021-08-12T04:55
в мире
украина
германия
москва
евросоюз
восточная европа
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Благодаря трубопроводу "Северный поток — 2" Германия, вероятно, обеспечит себе более низкие цены на газ, но для остальных стран Евросоюза энергетика и безопасность станут более дорогостоящими, предположила в статье для журнала National Interest обозреватель Юлия-Сабина Джоджа.По мнению автора, сделка по российскому проекту чревата серьезными экономическими последствиями не только для Восточной Европы, но и для всего ЕС.Публицист утверждает, что для Украины открытие газопровода будет означать повышение цен на голубое топливо, и "ситуация будет становиться все опаснее"."Северный поток — 2" — достроенный на 99 процентов трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.В июле Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, согласно которому для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210805/gaz-1744577380.html
https://ria.ru/20210810/gazoprovod-1745199335.html
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в мире, украина, германия, москва, евросоюз, восточная европа, северный поток — 2, россия, юлия-сабина джоджа
03:24 12.08.2021 (обновлено: 04:55 12.08.2021)
 
NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"

National Interest: "Северный поток — 2" ослабит энергетическую безопасность Восточной Европы

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Благодаря трубопроводу "Северный поток — 2" Германия, вероятно, обеспечит себе более низкие цены на газ, но для остальных стран Евросоюза энергетика и безопасность станут более дорогостоящими, предположила в статье для журнала National Interest обозреватель Юлия-Сабина Джоджа.
По мнению автора, сделка по российскому проекту чревата серьезными экономическими последствиями не только для Восточной Европы, но и для всего ЕС.
"Экономические, политические последствия и последствия в сфере безопасности, которые последуют за введением в строй газопровода, будут значительными, а расплачиваться в основном придется Восточной Европе", — считает Джоджа.
Публицист утверждает, что для Украины открытие газопровода будет означать повышение цен на голубое топливо, и "ситуация будет становиться все опаснее".

"Лишение Украины транзитных сборов — это часть существующей тенденции, которая ведет к сокращению экономических выгод и ослаблению энергетической безопасности Восточной Европы", — предположила автор статьи.

"Северный поток — 2" — достроенный на 99 процентов трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.
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В июле Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, согласно которому для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".
Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
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В миреУкраинаГерманияМоскваЕвросоюзВосточная ЕвропаСеверный поток — 2РоссияЮлия-Сабина Джоджа
 
 
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