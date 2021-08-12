https://ria.ru/20210812/potok-1745417393.html

NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"

NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2" - РИА Новости, 12.08.2021

NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"

Благодаря трубопроводу "Северный поток — 2" Германия, вероятно, обеспечит себе более низкие цены на газ, но для остальных стран Евросоюза энергетика и... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T03:24

2021-08-12T03:24

2021-08-12T04:55

в мире

украина

германия

москва

евросоюз

восточная европа

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Благодаря трубопроводу "Северный поток — 2" Германия, вероятно, обеспечит себе более низкие цены на газ, но для остальных стран Евросоюза энергетика и безопасность станут более дорогостоящими, предположила в статье для журнала National Interest обозреватель Юлия-Сабина Джоджа.По мнению автора, сделка по российскому проекту чревата серьезными экономическими последствиями не только для Восточной Европы, но и для всего ЕС.Публицист утверждает, что для Украины открытие газопровода будет означать повышение цен на голубое топливо, и "ситуация будет становиться все опаснее"."Северный поток — 2" — достроенный на 99 процентов трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.В июле Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, согласно которому для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210805/gaz-1744577380.html

https://ria.ru/20210810/gazoprovod-1745199335.html

украина

германия

москва

восточная европа

россия

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