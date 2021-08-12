02:56 12.08.2021 (обновлено: 10:49 12.08.2021)
Пушков заявил об истерике в Варшаве и Киеве из-за "Северного потока — 2"
Сенатор Совфеда Пушков заявил об истерике в Варшаве и Киеве из-за "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкГрузовое судно BREB BALTIYSK в немецком порту Мукран на острове Рюген
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram, что Варшава и Киев пребывают в истерике из-за реализации российского проекта "Северный поток — 2".
При этом США не оставляют попыток противостоять газопроводу, считает сенатор.
"Различные оговорки Белого дома, радикальные требования конгресса, проукраинские маневры Госдепа говорят о том, что США отнюдь не дают "зеленый свет" Северному потоку — 2. Они вырабатывают новые инструменты противодействия ему, стремясь сохранить рычаги влияния на Россию по этому вопросу. Изображать дело таким образом, будто Вашингтон вообще отказался от давления на проект и от выдвижения условий для его ввода в практическое действие, не соответствует ни действительности, ни содержанию политики США", — написал Пушков.
Он объяснил, что в ситуации с "Северным потоком — 2" сейчас начинается новый этап.
"В первом раунде они в силу ряда причин тактически уступили. В Варшаве и Киеве по этому поводу истерика. Но начинается второй", — добавил Пушков.
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.