Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210812/potok-1745416457.html
Пушков заявил об истерике в Варшаве и Киеве из-за "Северного потока — 2"
Пушков заявил об истерике в Варшаве и Киеве из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 12.08.2021
Пушков заявил об истерике в Варшаве и Киеве из-за "Северного потока — 2"
Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram, что Варшава и Киев пребывают в истерике из-за реализации российского проекта "Северный поток — 2". РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T02:56
2021-08-12T10:49
в мире
украина
киев
сша
алексей пушков
евросоюз
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743171863_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d89c71e8f994abd1546ea150f75a9f32.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram, что Варшава и Киев пребывают в истерике из-за реализации российского проекта "Северный поток — 2".При этом США не оставляют попыток противостоять газопроводу, считает сенатор.Он объяснил, что в ситуации с "Северным потоком — 2" сейчас начинается новый этап."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210811/sevpotok-1745394543.html
украина
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743171863_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_2523d03e20ea53291c234d4a2edaca35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, сша, алексей пушков, евросоюз, северный поток — 2, россия
02:56 12.08.2021 (обновлено: 10:49 12.08.2021)
 
Пушков заявил об истерике в Варшаве и Киеве из-за "Северного потока — 2"

Сенатор Совфеда Пушков заявил об истерике в Варшаве и Киеве из-за "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкГрузовое судно BREB BALTIYSK в немецком порту Мукран на острове Рюген
Грузовое судно BREB BALTIYSK в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram, что Варшава и Киев пребывают в истерике из-за реализации российского проекта "Северный поток — 2".
При этом США не оставляют попыток противостоять газопроводу, считает сенатор.

"Различные оговорки Белого дома, радикальные требования конгресса, проукраинские маневры Госдепа говорят о том, что США отнюдь не дают "зеленый свет" Северному потоку — 2. Они вырабатывают новые инструменты противодействия ему, стремясь сохранить рычаги влияния на Россию по этому вопросу. Изображать дело таким образом, будто Вашингтон вообще отказался от давления на проект и от выдвижения условий для его ввода в практическое действие, не соответствует ни действительности, ни содержанию политики США", — написал Пушков.

Он объяснил, что в ситуации с "Северным потоком — 2" сейчас начинается новый этап.
"В первом раунде они в силу ряда причин тактически уступили. В Варшаве и Киеве по этому поводу истерика. Но начинается второй", — добавил Пушков.
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 20:08В мире
Работу сената США снова парализовали из-за "Северного потока-2"
 
В миреУкраинаКиевСШААлексей ПушковЕвросоюзСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:20В ОП предложили назначить студентам выплату за прививку от COVID-19
15:20Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд
15:20Лавров рассказал, почему Запад не признает Крым российским
15:18В Выборге произошла утечка нефтепродуктов
15:18Звезда сериала "Татьянин день" признался в редком заболевании
15:16Число жертв наводнения в Турции возросло до девяти
15:13В Литве рассказали о пропаже "важных документов" из МИД
15:13Талибы заявили о готовности присутствовать в правительстве Афганистана
15:06Под Челябинском открыли мемориал школьнику, утонувшему при спасении детей
15:05Посла Британии вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом
15:04В Белоруссии заявили об отсутствии связи с литовскими пограничниками
15:04Аксенов оценил запасы воды в Крыму
14:53В Совфеде оценили инициативу о включении службы в армии в трудовой стаж
14:52Запад подыгрывает пещерным инстинктам украинской власти, заявил Лавров
14:51Бастрыкин поставил на контроль дело жителя Курска, ранившего ребенка
14:48Лавров прокомментировал слова Лукашенко о Крыме
14:46Действия Запада научили Россию полагаться только на себя, заявил Лавров
14:45В Еврокомиссии назвали польский законопроект о СМИ негативным сигналом
14:45Лавров рассказал о прогнозах падения Кабула
14:43Лавров шуткой ответил на стереотипы о России
Лента новостейМолния