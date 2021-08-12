https://ria.ru/20210812/potok-1745416457.html

Пушков заявил об истерике в Варшаве и Киеве из-за "Северного потока — 2"

Пушков заявил об истерике в Варшаве и Киеве из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 12.08.2021

Пушков заявил об истерике в Варшаве и Киеве из-за "Северного потока — 2"

Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram, что Варшава и Киев пребывают в истерике из-за реализации российского проекта "Северный поток — 2". РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T02:56

2021-08-12T02:56

2021-08-12T10:49

в мире

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киев

сша

алексей пушков

евросоюз

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram, что Варшава и Киев пребывают в истерике из-за реализации российского проекта "Северный поток — 2".При этом США не оставляют попыток противостоять газопроводу, считает сенатор.Он объяснил, что в ситуации с "Северным потоком — 2" сейчас начинается новый этап."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210811/sevpotok-1745394543.html

украина

киев

сша

россия

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в мире, украина, киев, сша, алексей пушков, евросоюз, северный поток — 2, россия