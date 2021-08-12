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Посла Британии вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом
Посла Британии вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом - РИА Новости, 12.08.2021
Посла Британии вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом
Посол Британии в Тегеране Саймон Шерклифф приглашен в МИД Ирана из-за публикации совместной фотографии с послом России Леваном Джагаряном, заявил иранский МИД. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T15:05
2021-08-12T15:10
в мире
тегеран (город)
великобритания
мид ирана
мохаммад джавад зариф
леван джагарян
россия
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Посол Британии в Тегеране Саймон Шерклифф приглашен в МИД Ирана из-за публикации совместной фотографии с послом России Леваном Джагаряном, заявил иранский МИД.Ранее МИД Ирана пригласило Джагаряна из-за "неприемлемой" публикации, вызвавшей критику в иранском обществе, однако подчеркнуло дружественный характер отношений с Москвой."Вслед за публикацией фотографии недавней встречи послов России и Великобритании сегодня советник главы МИД, генеральный директор отдела Западной Европы МИД пригласил посла Великобритании, заявив, что это действие (публикация фотографии – ред.) неприемлемо, оно задело национальные чувства и гордость иранского народа", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте иранского внешнеполитического органа.Ранее посол РФ встретился с новым послом Британии в Тегеране Шерклиффом. Встреча, как отмечало посольство РФ в Twitter, состоялась "на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция в 1943 году", на которой были намечены контуры послевоенной Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. В ответ на публикацию глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал фотографию "крайне неуместной". Посольство РФ в свою очередь отметило, что не собиралось оскорблять чувства дружественного народа Ирана, а единственный смысл у этой фотографии – отдать дань совместным усилиям союзных государств в борьбе против нацизма во время Второй мировой войны.Тегеран болезненно относится к периодам истории, связанным с нахождением на своей территории иностранных войск. Непосредственно в годы Второй мировой войны присутствие советских и британских сил на иранской территории связано с опасениями союзных стран по поводу наращивания Ираном связей с нацистской Германией, из-за чего они в августе-сентябре 1941 года провели операцию, введя свои войска и установив контроль над различными частями страны.
https://ria.ru/20210812/iran-1745447834.html
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в мире, тегеран (город), великобритания, мид ирана, мохаммад джавад зариф, леван джагарян, россия
15:05 12.08.2021 (обновлено: 15:10 12.08.2021)
 
Посла Британии вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом

Посла Британии Шерклиффа вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом Джагаряном

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Fotolia / Borna_Mir
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Посол Британии в Тегеране Саймон Шерклифф приглашен в МИД Ирана из-за публикации совместной фотографии с послом России Леваном Джагаряном, заявил иранский МИД.
Ранее МИД Ирана пригласило Джагаряна из-за "неприемлемой" публикации, вызвавшей критику в иранском обществе, однако подчеркнуло дружественный характер отношений с Москвой.
"Вслед за публикацией фотографии недавней встречи послов России и Великобритании сегодня советник главы МИД, генеральный директор отдела Западной Европы МИД пригласил посла Великобритании, заявив, что это действие (публикация фотографии – ред.) неприемлемо, оно задело национальные чувства и гордость иранского народа", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте иранского внешнеполитического органа.
Ранее посол РФ встретился с новым послом Британии в Тегеране Шерклиффом. Встреча, как отмечало посольство РФ в Twitter, состоялась "на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция в 1943 году", на которой были намечены контуры послевоенной Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. В ответ на публикацию глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал фотографию "крайне неуместной". Посольство РФ в свою очередь отметило, что не собиралось оскорблять чувства дружественного народа Ирана, а единственный смысл у этой фотографии – отдать дань совместным усилиям союзных государств в борьбе против нацизма во время Второй мировой войны.
Тегеран болезненно относится к периодам истории, связанным с нахождением на своей территории иностранных войск. Непосредственно в годы Второй мировой войны присутствие советских и британских сил на иранской территории связано с опасениями союзных стран по поводу наращивания Ираном связей с нацистской Германией, из-за чего они в августе-сентябре 1941 года провели операцию, введя свои войска и установив контроль над различными частями страны.
Посол РФ в Иране Леван Джагарян - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
Вчера, 11:19
Посол России в Иране прокомментировал вызвавшую скандал фотографию
 
В миреТегеран (город)ВеликобританияМИД ИранаМохаммад Джавад ЗарифЛеван ДжагарянРоссия
 
 
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