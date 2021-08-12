https://ria.ru/20210812/posol-1745489043.html

Посла Британии вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом

Посла Британии вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом - РИА Новости, 12.08.2021

Посла Британии вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом

Посол Британии в Тегеране Саймон Шерклифф приглашен в МИД Ирана из-за публикации совместной фотографии с послом России Леваном Джагаряном, заявил иранский МИД. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T15:05

2021-08-12T15:05

2021-08-12T15:10

в мире

тегеран (город)

великобритания

мид ирана

мохаммад джавад зариф

леван джагарян

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:30:2500:1436_1920x0_80_0_0_f98a1e4148cceb858518e115d5472490.jpg

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Посол Британии в Тегеране Саймон Шерклифф приглашен в МИД Ирана из-за публикации совместной фотографии с послом России Леваном Джагаряном, заявил иранский МИД.Ранее МИД Ирана пригласило Джагаряна из-за "неприемлемой" публикации, вызвавшей критику в иранском обществе, однако подчеркнуло дружественный характер отношений с Москвой."Вслед за публикацией фотографии недавней встречи послов России и Великобритании сегодня советник главы МИД, генеральный директор отдела Западной Европы МИД пригласил посла Великобритании, заявив, что это действие (публикация фотографии – ред.) неприемлемо, оно задело национальные чувства и гордость иранского народа", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте иранского внешнеполитического органа.Ранее посол РФ встретился с новым послом Британии в Тегеране Шерклиффом. Встреча, как отмечало посольство РФ в Twitter, состоялась "на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция в 1943 году", на которой были намечены контуры послевоенной Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. В ответ на публикацию глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал фотографию "крайне неуместной". Посольство РФ в свою очередь отметило, что не собиралось оскорблять чувства дружественного народа Ирана, а единственный смысл у этой фотографии – отдать дань совместным усилиям союзных государств в борьбе против нацизма во время Второй мировой войны.Тегеран болезненно относится к периодам истории, связанным с нахождением на своей территории иностранных войск. Непосредственно в годы Второй мировой войны присутствие советских и британских сил на иранской территории связано с опасениями союзных стран по поводу наращивания Ираном связей с нацистской Германией, из-за чего они в августе-сентябре 1941 года провели операцию, введя свои войска и установив контроль над различными частями страны.

https://ria.ru/20210812/iran-1745447834.html

тегеран (город)

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, тегеран (город), великобритания, мид ирана, мохаммад джавад зариф, леван джагарян, россия