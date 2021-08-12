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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210812/pompei-1745461480.html
В Помпеях для туристов открывают древнеримский фаст-фуд
В Помпеях для туристов открывают древнеримский фаст-фуд - РИА Новости, 12.08.2021
В Помпеях для туристов открывают древнеримский фаст-фуд
Для посетителей древних Помпеев открывается термополий — заведение общественного питания, где две тысячи лет назад можно было перекусить или купить еду на... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T13:50
2021-08-12T13:50
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РИМ, 12 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Для посетителей древних Помпеев открывается термополий — заведение общественного питания, где две тысячи лет назад можно было перекусить или купить еду на вынос. Как рассказали РИА Новости в дирекции археологического парка, помимо закусочной, обнаруженной случайно, раскопки открыли для туристов еще два особняка в том же районе.Помпейский термополий (от древнеримских слов "теплый" и "продаю") представлял собой типичную для античного мира забегаловку. Как правило, в них ходили бедные жители древних Помпей, у которых редко была кухня в домах. До наших дней сохранился прилавок с вмонтированными горшками, в которых археологи обнаружили остатки еды. Первые исследования говорят о наличии следов бобов. Ученые надеются, что дальнейшая работа позволит в будущем получить более полное представление о рационе местных жителей и меню заведения.На фотографиях, представленных парком, видно, что стойка закусочной украшена фресками с двумя перевернутыми утками и петухом. При этом неподалеку от них сохранилось изображение злой собаки, которое, как считается, служило предупреждающим знаком. На рисунке животного даже осталось нацарапанное оскорбление в адрес некоего Никия.Представитель Помпеев рассказал, что термополий находился на перекрестке в одном из центральных кварталов погребенного города. Его нашли в 2019 году. Тогда специалисты укрепляли соседние объекты, и случайно наткнулись на одну из фресок на входе в заведение.Приступив к работам, ученые нашли множество гончарных изделий и утвари: девять амфор, украшенную бронзовую чашу для питья — патеру, фляги для вина и стол из керамики. Там же были обнаружены человеческие кости и полный скелет собаки. "Это было не большое и сильное животное, как то, что изображено на прилавке, а очень маленькая, хотя и взрослая особь около 20-25 сантиметров высотой. Собаки такого маленького размера в римскую эпоху были довольно редки, их выводили специально", — добавили в археологическом парке.
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новости - туризм, помпеи, археология, новости культуры
13:50 12.08.2021
 

В Помпеях для туристов открывают древнеримский фаст-фуд

© AFP 2021 / Luigi SpinaФрагмент раскопок древнеримского термополия археологическом комплексе Помпеи
Фрагмент раскопок древнеримского термополия археологическом комплексе Помпеи - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© AFP 2021 / Luigi Spina
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РИМ, 12 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Для посетителей древних Помпеев открывается термополий — заведение общественного питания, где две тысячи лет назад можно было перекусить или купить еду на вынос. Как рассказали РИА Новости в дирекции археологического парка, помимо закусочной, обнаруженной случайно, раскопки открыли для туристов еще два особняка в том же районе.
Помпейский термополий (от древнеримских слов "теплый" и "продаю") представлял собой типичную для античного мира забегаловку. Как правило, в них ходили бедные жители древних Помпей, у которых редко была кухня в домах. До наших дней сохранился прилавок с вмонтированными горшками, в которых археологи обнаружили остатки еды. Первые исследования говорят о наличии следов бобов.
"В Помпеях по крайней мере 80 термополиев. Но найденный в Пятом районе выделяется исключительным декором расписной стойки с изображениями нереиды верхом на морском коньке и животных, которые, вероятно, готовились и продавались в ресторане", — отмечается в сообщении парка.
Ученые надеются, что дальнейшая работа позволит в будущем получить более полное представление о рационе местных жителей и меню заведения.
На фотографиях, представленных парком, видно, что стойка закусочной украшена фресками с двумя перевернутыми утками и петухом. При этом неподалеку от них сохранилось изображение злой собаки, которое, как считается, служило предупреждающим знаком. На рисунке животного даже осталось нацарапанное оскорбление в адрес некоего Никия.
© AFP 2021 / Andreas Solaro

Фрагмент раскопок древнеримского термополия в археологическом комплексе Помпеи

Фрагмент раскопок древнеримского термополия археологическом комплексе Помпеи
1 из 2

Фрагмент раскопок древнеримского термополия в археологическом комплексе Помпеи

© AFP 2021 / Andreas Solaro
© AFP 2021 / Andreas Solaro

Раскопки древнеримского термополия в археологическом комплексе Помпеи

Фрагмент раскопок древнеримского термополия археологическом комплексе Помпеи
2 из 2

Раскопки древнеримского термополия в археологическом комплексе Помпеи

© AFP 2021 / Andreas Solaro
1 из 2

Фрагмент раскопок древнеримского термополия в археологическом комплексе Помпеи

© AFP 2021 / Andreas Solaro
2 из 2

Раскопки древнеримского термополия в археологическом комплексе Помпеи

© AFP 2021 / Andreas Solaro
Представитель Помпеев рассказал, что термополий находился на перекрестке в одном из центральных кварталов погребенного города. Его нашли в 2019 году. Тогда специалисты укрепляли соседние объекты, и случайно наткнулись на одну из фресок на входе в заведение.
Приступив к работам, ученые нашли множество гончарных изделий и утвари: девять амфор, украшенную бронзовую чашу для питья — патеру, фляги для вина и стол из керамики. Там же были обнаружены человеческие кости и полный скелет собаки.
"Это было не большое и сильное животное, как то, что изображено на прилавке, а очень маленькая, хотя и взрослая особь около 20-25 сантиметров высотой. Собаки такого маленького размера в римскую эпоху были довольно редки, их выводили специально", — добавили в археологическом парке.
Большая фреска сада Дома Цеи в Помпеях до и после реставрации - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 04:22Культура
В Помпеях восстановили уникальную фреску возрастом более двух тысяч лет
 
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