02:35 12.08.2021 (обновлено: 10:27 12.08.2021)
Гидрометцентр предупредил об аномальной погоде в большей части России
Глава Гидрометцентра Вильфанд: в большей части России температура будет на 7-10 градусов выше нормы
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. До конца недели на большей части территории России температура воздуха будет на семь-девять градусов превышать норму, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, это касается Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и Коми — там будет от 24 до 29 градусов.
"В Ненецком автономном округе тоже будет превышение температуры, но там ожидается плюс 20. То есть норма — 13 градусов, а сейчас 20 градусов", — добавил Вильфанд.
На юге центра Европейской России (в Тамбовской, Белгородской и Курской областях) также будет жарко — до 30-35 градусов, а в Воронежской области — до 37.
"Очень высокая температура в Рязанской области — до 35 градусов, в Ивановской — до 28. В Приволжском федеральном округе на семь-десять градусов выше нормы. Температура в южной половине — до 34-39 градусов, в северной половине — 27-35. На востоке Приволжского округа температуры не такие высокие", — рассказал Вильфанд.
В Астраханской и Ростовской областях, а также в Калмыкии ожидается 39-41 — на восемь-десять градусов выше нормы. В Северо-Кавказском федеральном округе — Ставропольском крае, Дагестане, Северной Осетии — воздух прогреется до 37-39 градусов.
По словам синоптика, в Туве будет на семь градусов выше нормы, а на Таймыре — на десять, то есть до плюс 15-18. На Дальнем Востоке — в Хабаровском крае, Якутии и Магаданской области — ожидается жара: 29-32 градуса.
"Такая ситуация не способствует природному тушению пожаров", — отметил Вильфанд.
Главной причиной пожаров он назвал дефицит осадков: в Сибирском федеральном округе за три месяца выпало только 65 процентов от нормы, в Алтайском крае — 77 процентов, в Якутии — 75 процентов. Дефицит осадков наблюдался также в Карелии и Поволжье.