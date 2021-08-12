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В Москве подожгли дом с людьми внутри, погибла пожилая женщина
В Москве подожгли дом с людьми внутри, погибла пожилая женщина - РИА Новости, 12.08.2021
В Москве подожгли дом с людьми внутри, погибла пожилая женщина
Неизвестные подожгли дом вместе с пожилыми людьми внутри в новой Москве, женщина скончалась, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T21:57
2021-08-12T21:57
2021-08-12T21:57
происшествия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Неизвестные подожгли дом вместе с пожилыми людьми внутри в новой Москве, женщина скончалась, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова."Поздно вечером 11 августа 2021 года неустановленные лица, находясь на территории садового некоммерческого товарищества на территории Новой Москвы, заперли в доме пожилых брата и сестру 1944 и 1946 годов рождения, после чего подожгли его. В результате произошедшего пожара женщина скончалась на месте происшествия, ее брат смог выбраться и был госпитализирован", - рассказала Иванова.В настоящее время устанавливается местонахождение лиц, причастных к преступлению. Иванова добавила, что возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, и покушении на убийство двух и более лиц, совершенном группой лиц с особой жестокостью.
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происшествия, новая москва, россия
В Москве подожгли дом с людьми внутри, погибла пожилая женщина
СК: в Новой Москве неизвестные подожгли дом с людьми внутри, погибла пожилая женщина