https://ria.ru/20210812/podtopleniya-1745484382.html

Аксенов назвал причину подтоплений под Симферополем

Аксенов назвал причину подтоплений под Симферополем - РИА Новости, 12.08.2021

Аксенов назвал причину подтоплений под Симферополем

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной подтоплений в Симферопольском районе стали обильные осадки, никакого прорыва дамбы не было. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T14:35

2021-08-12T14:35

2021-08-12T14:35

происшествия

ялта

керчь

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной подтоплений в Симферопольском районе стали обильные осадки, никакого прорыва дамбы не было.Сильный дождь прошел вечером в среду в Симферопольском районе, что привело к перенаполнению природного естественного водоема и сходу воды между селами Краснолесье и Доброе. Подтопило ряд домов и придомовых территорий, а также участок автодороги Симферополь-Ялта. Эвакуировано шесть человек."Дамбу не прорвало на ставке. Перелив произошел через дамбу", - сказал Аксенов во время прямой линии.По его словам, в Крыму в этом году идут осадки, которых ранее никогда не было.Сильные дожди прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению целого ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.

https://ria.ru/20210812/trassa-1745450758.html

ялта

керчь

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происшествия, ялта, керчь, сергей аксенов (политик)