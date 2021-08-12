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Аксенов назвал причину подтоплений под Симферополем
Аксенов назвал причину подтоплений под Симферополем - РИА Новости, 12.08.2021
Аксенов назвал причину подтоплений под Симферополем
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной подтоплений в Симферопольском районе стали обильные осадки, никакого прорыва дамбы не было. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T14:35
2021-08-12T14:35
происшествия
ялта
керчь
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной подтоплений в Симферопольском районе стали обильные осадки, никакого прорыва дамбы не было.Сильный дождь прошел вечером в среду в Симферопольском районе, что привело к перенаполнению природного естественного водоема и сходу воды между селами Краснолесье и Доброе. Подтопило ряд домов и придомовых территорий, а также участок автодороги Симферополь-Ялта. Эвакуировано шесть человек."Дамбу не прорвало на ставке. Перелив произошел через дамбу", - сказал Аксенов во время прямой линии.По его словам, в Крыму в этом году идут осадки, которых ранее никогда не было.Сильные дожди прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению целого ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.
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происшествия, ялта, керчь, сергей аксенов (политик)
14:35 12.08.2021
 
Аксенов назвал причину подтоплений под Симферополем

Глава Крыма Аксенов: причиной подтоплений в Симферопольском районе стали обильные осадки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС несут генератор на месте спасательных работ в Бахчисарайском районе
Сотрудники МЧС несут генератор на месте спасательных работ в Бахчисарайском районе - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной подтоплений в Симферопольском районе стали обильные осадки, никакого прорыва дамбы не было.
Сильный дождь прошел вечером в среду в Симферопольском районе, что привело к перенаполнению природного естественного водоема и сходу воды между селами Краснолесье и Доброе. Подтопило ряд домов и придомовых территорий, а также участок автодороги Симферополь-Ялта. Эвакуировано шесть человек.
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"Дамбу не прорвало на ставке. Перелив произошел через дамбу", - сказал Аксенов во время прямой линии.
По его словам, в Крыму в этом году идут осадки, которых ранее никогда не было.
Сильные дожди прошли в Крыму во второй половине июня и начале июля, что привело к подтоплению целого ряда районов полуострова. Тогда наиболее пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.
 
ПроисшествияЯлтаКерчьСергей Аксенов (политик)
 
 
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