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Минобрнауки подтвердило, что ректора РГСУ временно освободили от должности
Минобрнауки подтвердило, что ректора РГСУ временно освободили от должности - РИА Новости, 12.08.2021
Минобрнауки подтвердило, что ректора РГСУ временно освободили от должности
Минобрнауки РФ отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета Наталью Починок до 6 сентября на время проведения проверки... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:30
2021-08-12T16:32
общество
ргсу
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
наталья починок
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Минобрнауки РФ отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета Наталью Починок до 6 сентября на время проведения проверки деятельности вуза, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок временно отстранена от занимаемой должности сроком до 6 сентября 2021 года. В настоящее время в университете проходят проверки деятельности организации", - заявили в ведомстве.Временно исполняющим обязанности ректора вуза назначен проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров.
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общество, ргсу, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), наталья починок
16:30 12.08.2021 (обновлено: 16:32 12.08.2021)
 
Минобрнауки подтвердило, что ректора РГСУ временно освободили от должности

Минобрнауки отстранило ректора РГСУ Починок от должности на время проверок в вузе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРектор Российского государственного социального университета Наталья Починок на международном инвестиционном форуме "Сочи 2016"
Ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок на международном инвестиционном форуме Сочи 2016 - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Минобрнауки РФ отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета Наталью Починок до 6 сентября на время проведения проверки деятельности вуза, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок временно отстранена от занимаемой должности сроком до 6 сентября 2021 года. В настоящее время в университете проходят проверки деятельности организации", - заявили в ведомстве.
Временно исполняющим обязанности ректора вуза назначен проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров.
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ОбществоРГСУМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Наталья Починок
 
 
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