https://ria.ru/20210812/pochinok-1745502431.html

Минобрнауки подтвердило, что ректора РГСУ временно освободили от должности

Минобрнауки подтвердило, что ректора РГСУ временно освободили от должности - РИА Новости, 12.08.2021

Минобрнауки подтвердило, что ректора РГСУ временно освободили от должности

Минобрнауки РФ отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета Наталью Починок до 6 сентября на время проведения проверки... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T16:30

2021-08-12T16:30

2021-08-12T16:32

общество

ргсу

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

наталья починок

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Минобрнауки РФ отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета Наталью Починок до 6 сентября на время проведения проверки деятельности вуза, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок временно отстранена от занимаемой должности сроком до 6 сентября 2021 года. В настоящее время в университете проходят проверки деятельности организации", - заявили в ведомстве.Временно исполняющим обязанности ректора вуза назначен проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров.

https://ria.ru/20210804/delo-1744313311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ргсу, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), наталья починок