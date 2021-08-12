12:44 12.08.2021 (обновлено: 15:01 12.08.2021)
Третий беглец из изолятора в Истре сдался полиции
Личность третьего сдавшегося полиции беглеца не раскрывается
© РИА Новости / Антон ДенисовСотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Третий сбежавший из изолятора временного содержания в Истре сдался полиции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Розыск остальных беглецов продолжается", — сказала она.
"Розыск остальных беглецов продолжается", — сказала она.
Личность задержанного официально не раскрывается, но источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Именно Мавриди считается самым опасным из сбежавших.
Пять человек сбежали из ИВС в Истре 6 августа. По данным следствия, в этом им помогли два сотрудника учреждения, которые отключили видеонаблюдение, оставили открытыми двери камер для передачи продуктов, покинули дежурный пост и ушли спать.
Накануне двух беглецов задержали на съемной квартире в Подольске. По словам Волк, это 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. Оба признали вину в побеге. Вместе с ними в полицию доставили арендаторов квартиры, которые, по мнению следствия, сознательно укрывали беглецов.
Сотрудников ИВС арестовали, их обвиняют в превышении должностных полномочий.