https://ria.ru/20210812/pobeg-1745464787.html

Третий беглец из изолятора в Истре сдался полиции

Третий беглец из изолятора в Истре сдался полиции - РИА Новости, 12.08.2021

Третий беглец из изолятора в Истре сдался полиции

Третий сбежавший из изолятора временного содержания в Истре сдался полиции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк."Розыск остальных беглецов... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T12:44

2021-08-12T12:44

2021-08-12T15:01

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Третий сбежавший из изолятора временного содержания в Истре сдался полиции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк."Розыск остальных беглецов продолжается", — сказала она.Личность задержанного официально не раскрывается, но источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Именно Мавриди считается самым опасным из сбежавших.Пять человек сбежали из ИВС в Истре 6 августа. По данным следствия, в этом им помогли два сотрудника учреждения, которые отключили видеонаблюдение, оставили открытыми двери камер для передачи продуктов, покинули дежурный пост и ушли спать. Накануне двух беглецов задержали на съемной квартире в Подольске. По словам Волк, это 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. Оба признали вину в побеге. Вместе с ними в полицию доставили арендаторов квартиры, которые, по мнению следствия, сознательно укрывали беглецов.Сотрудников ИВС арестовали, их обвиняют в превышении должностных полномочий.

https://ria.ru/20210812/izolyator-1745442265.html

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