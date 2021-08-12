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Третий беглец из изолятора в Истре сдался полиции
Третий беглец из изолятора в Истре сдался полиции - РИА Новости, 12.08.2021
Третий беглец из изолятора в Истре сдался полиции
Третий сбежавший из изолятора временного содержания в Истре сдался полиции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк."Розыск остальных беглецов... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T12:44
2021-08-12T15:01
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Третий сбежавший из изолятора временного содержания в Истре сдался полиции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк."Розыск остальных беглецов продолжается", — сказала она.Личность задержанного официально не раскрывается, но источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Именно Мавриди считается самым опасным из сбежавших.Пять человек сбежали из ИВС в Истре 6 августа. По данным следствия, в этом им помогли два сотрудника учреждения, которые отключили видеонаблюдение, оставили открытыми двери камер для передачи продуктов, покинули дежурный пост и ушли спать. Накануне двух беглецов задержали на съемной квартире в Подольске. По словам Волк, это 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. Оба признали вину в побеге. Вместе с ними в полицию доставили арендаторов квартиры, которые, по мнению следствия, сознательно укрывали беглецов.Сотрудников ИВС арестовали, их обвиняют в превышении должностных полномочий.
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истра
12:44 12.08.2021 (обновлено: 15:01 12.08.2021)
 
Третий беглец из изолятора в Истре сдался полиции

Личность третьего сдавшегося полиции беглеца не раскрывается

© РИА Новости / Антон ДенисовСотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных
Сотрудник полиции возле ОМВД России по городу Истре, где находится изолятор временного содержания, из которого сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Третий сбежавший из изолятора временного содержания в Истре сдался полиции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Розыск остальных беглецов продолжается", — сказала она.
Изолятор временного содержания ОМВД России по городскому округу Истра - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
10:44
Один из сотрудников изолятора в Истре, откуда сбежали заключенные, отключил камеры
Личность задержанного официально не раскрывается, но источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Именно Мавриди считается самым опасным из сбежавших.
Пять человек сбежали из ИВС в Истре 6 августа. По данным следствия, в этом им помогли два сотрудника учреждения, которые отключили видеонаблюдение, оставили открытыми двери камер для передачи продуктов, покинули дежурный пост и ушли спать.
Накануне двух беглецов задержали на съемной квартире в Подольске. По словам Волк, это 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану. Оба признали вину в побеге. Вместе с ними в полицию доставили арендаторов квартиры, которые, по мнению следствия, сознательно укрывали беглецов.
Сотрудников ИВС арестовали, их обвиняют в превышении должностных полномочий.
 
Истра
 
 
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