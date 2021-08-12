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При стрельбе в британском Плимуте погибли пять человек
При стрельбе в британском Плимуте погибли пять человек - РИА Новости, 12.08.2021
При стрельбе в британском Плимуте погибли пять человек
Несколько человек погибли при стрельбе в Плимуте на юго-западе Англии, заявили в полиции графств Девон и Корнуолл. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T23:49
2021-08-12T23:49
2021-08-12T23:58
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происшествия
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корнуолл
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ЛОНДОН, 12 авг - РИА Новости. Несколько человек погибли при стрельбе в Плимуте на юго-западе Англии, заявили в полиции графств Девон и Корнуолл.Ранее сообщалось, что на место "неназванного ЧП" направили несколько машин скорой помощи и санитарную авиацию."Полиция была вызвана в связи с серьезным инцидентом с огнестрельным оружием на Биддик-драйв, в районе Кейхэм в Плимуте, сегодня около 6.10 вечера. Присутствовали офицеры и сотрудники скорой помощи. На месте происшествия несколько жертв, кроме того, несколько пострадавших получают медицинскую помощь", - говорится в сообщении полиции.Район оцеплен, дороги перекрыты. По данным газеты Daily Mail, стрелок мертв.Глава МВД Великобритании Прити Пател назвала инцидент шокирующим. "Я поговорила с главой полиции и предложила свою полную поддержку", - написала она в Twitter.Другие детали произошедшего не приводятся.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, происшествия, англия, мвд великобритании, корнуолл
23:49 12.08.2021 (обновлено: 23:58 12.08.2021)
При стрельбе в британском Плимуте погибли пять человек
Жертвами стрельбы в британском Плимуте стали пять человек
ЛОНДОН, 12 авг - РИА Новости.
Несколько человек погибли при стрельбе в Плимуте на юго-западе Англии
, заявили в полиции графств Девон
и Корнуолл
.
Ранее сообщалось, что на место "неназванного ЧП" направили несколько машин скорой помощи и санитарную авиацию.
"Полиция была вызвана в связи с серьезным инцидентом с огнестрельным оружием на Биддик-драйв, в районе Кейхэм в Плимуте, сегодня около 6.10 вечера. Присутствовали офицеры и сотрудники скорой помощи. На месте происшествия несколько жертв, кроме того, несколько пострадавших получают медицинскую помощь", - говорится в сообщении полиции.
Район оцеплен, дороги перекрыты. По данным газеты Daily Mail, стрелок мертв.
Глава МВД Великобритании
Прити Пател назвала инцидент шокирующим. "Я поговорила с главой полиции и предложила свою полную поддержку", - написала она в Twitter
.
Другие детали произошедшего не приводятся.