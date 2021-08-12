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В Плимуте в результате инцидента погибло несколько человек
В Плимуте в результате инцидента погибло несколько человек - РИА Новости, 13.08.2021
В Плимуте в результате инцидента погибло несколько человек
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Плимуте на юго-западе Англии, сообщила полиция графств Девон и Корнуолл. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-12T23:33
2021-08-12T23:33
2021-08-13T02:25
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ЛОНДОН, 12 авг - РИА Новости. Несколько человек погибли в результате стрельбы в Плимуте на юго-западе Англии, сообщила полиция графств Девон и Корнуолл.Ранее в четверг Юго-западная служба скорой помощи сообщила, что несколько машин скорой помощи и санитарная авиация направлены в Плимут в связи с неназванным инцидентом."Полиция была вызвана в связи с серьезным инцидентом с огнестрельным оружием на Биддик-драйв, в районе Кейхэм в Плимуте, сегодня около 6.10 вечера. Присутствовали офицеры и сотрудники скорой помощи. На месте происшествия несколько жертв, кроме того, несколько пострадавших получают медицинскую помощь", - говорится в сообщении полиции.По данным полиции, ситуация урегулирована. Также сообщается, что район оцеплен, дороги перекрыты.Глава МВД Великобритании Прити Пател назвала инцидент шокирующим. "Я поговорила с главой полиции и предложила свою полную поддержку", - написала она в Twitter.
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в мире, лондон, англия, мвд великобритании, девон, корнуолл
23:33 12.08.2021 (обновлено: 02:25 13.08.2021)
В Плимуте в результате инцидента погибло несколько человек
Полиция сообщила о нескольких погибших в результате инцидента в Плимуте
ЛОНДОН, 12 авг - РИА Новости.
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Плимуте на юго-западе Англии
, сообщила полиция графств Девон
и Корнуолл
.
Ранее в четверг Юго-западная служба скорой помощи сообщила, что несколько машин скорой помощи и санитарная авиация направлены в Плимут в связи с неназванным инцидентом.
"Полиция была вызвана в связи с серьезным инцидентом с огнестрельным оружием на Биддик-драйв, в районе Кейхэм в Плимуте, сегодня около 6.10 вечера. Присутствовали офицеры и сотрудники скорой помощи. На месте происшествия несколько жертв, кроме того, несколько пострадавших получают медицинскую помощь", - говорится в сообщении полиции.
По данным полиции, ситуация урегулирована. Также сообщается, что район оцеплен, дороги перекрыты.
Глава МВД Великобритании
Прити Пател назвала инцидент шокирующим. "Я поговорила с главой полиции и предложила свою полную поддержку", - написала она в Twitter.