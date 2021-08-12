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В Плимут направили санавиацию в связи с неназванным инцидентом
В Плимут направили санавиацию в связи с неназванным инцидентом - РИА Новости, 13.08.2021
В Плимут направили санавиацию в связи с неназванным инцидентом
Несколько машин скорой помощи и санитарная авиация направлены в Плимут на юго-западе Англии в связи с неназванным инцидентом, следует из сообщения Юго-западной... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-12T23:13
2021-08-13T02:26
в мире
англия
джонни мерсер
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ЛОНДОН, 12 авг - РИА Новости. Несколько машин скорой помощи и санитарная авиация направлены в Плимут на юго-западе Англии в связи с неназванным инцидентом, следует из сообщения Юго-западной службы скорой помощи.Как написал в Twitter член парламента от Плимута Джонни Мерсер, инцидент не связан с терроризмом.Очевидцы инцидента рассказали изданию PlymouthLive, что они слышат "громкие удары" и "выстрелы".
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в мире, англия, джонни мерсер
23:13 12.08.2021 (обновлено: 02:26 13.08.2021)
 
В Плимут направили санавиацию в связи с неназванным инцидентом

Машины скорой и санавиация направлены в британский Плимут в связи с неназванным инцидентом

CC BY 2.0 / Rosedale7175 / Eurocopter MBB-BK 117 C-1Вертолет медицинской службы Великобритании
Вертолет медицинской службы Великобритании - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
CC BY 2.0 / Rosedale7175 / Eurocopter MBB-BK 117 C-1
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ЛОНДОН, 12 авг - РИА Новости. Несколько машин скорой помощи и санитарная авиация направлены в Плимут на юго-западе Англии в связи с неназванным инцидентом, следует из сообщения Юго-западной службы скорой помощи.
"В 18.12 нас вызвали на продолжающийся инцидент в Плимуте. Мы отреагировали с привлечением значительного количества ресурсов, в том числе групп реагирования на опасные зоны (HART) , нескольких машин скорой помощи, санитарной авиации, нескольких врачей и фельдшеров", - сообщила служба скорой помощи в Twitter.
Как написал в Twitter член парламента от Плимута Джонни Мерсер, инцидент не связан с терроризмом.
Очевидцы инцидента рассказали изданию PlymouthLive, что они слышат "громкие удары" и "выстрелы".
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