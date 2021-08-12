https://ria.ru/20210812/plimut-1745558345.html

В Плимут направили санавиацию в связи с неназванным инцидентом

В Плимут направили санавиацию в связи с неназванным инцидентом - РИА Новости, 13.08.2021

В Плимут направили санавиацию в связи с неназванным инцидентом

Несколько машин скорой помощи и санитарная авиация направлены в Плимут на юго-западе Англии в связи с неназванным инцидентом, следует из сообщения Юго-западной... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-12T23:13

2021-08-12T23:13

2021-08-13T02:26

в мире

англия

джонни мерсер

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ЛОНДОН, 12 авг - РИА Новости. Несколько машин скорой помощи и санитарная авиация направлены в Плимут на юго-западе Англии в связи с неназванным инцидентом, следует из сообщения Юго-западной службы скорой помощи.Как написал в Twitter член парламента от Плимута Джонни Мерсер, инцидент не связан с терроризмом.Очевидцы инцидента рассказали изданию PlymouthLive, что они слышат "громкие удары" и "выстрелы".

https://ria.ru/20200706/1573964191.html

англия

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в мире, англия, джонни мерсер