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В Плимут направили санавиацию в связи с неназванным инцидентом
В Плимут направили санавиацию в связи с неназванным инцидентом - РИА Новости, 13.08.2021
В Плимут направили санавиацию в связи с неназванным инцидентом
Несколько машин скорой помощи и санитарная авиация направлены в Плимут на юго-западе Англии в связи с неназванным инцидентом, следует из сообщения Юго-западной... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-12T23:13
2021-08-12T23:13
2021-08-13T02:26
в мире
англия
джонни мерсер
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ЛОНДОН, 12 авг - РИА Новости. Несколько машин скорой помощи и санитарная авиация направлены в Плимут на юго-западе Англии в связи с неназванным инцидентом, следует из сообщения Юго-западной службы скорой помощи.Как написал в Twitter член парламента от Плимута Джонни Мерсер, инцидент не связан с терроризмом.Очевидцы инцидента рассказали изданию PlymouthLive, что они слышат "громкие удары" и "выстрелы".
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в мире, англия, джонни мерсер
23:13 12.08.2021 (обновлено: 02:26 13.08.2021)
В Плимут направили санавиацию в связи с неназванным инцидентом
Машины скорой и санавиация направлены в британский Плимут в связи с неназванным инцидентом