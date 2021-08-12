https://ria.ru/20210812/piramida-1745555587.html

МВД объявило в розыск трех организаторов финансовой пирамиды Finikо

МВД объявило в розыск трех организаторов финансовой пирамиды Finikо - РИА Новости, 12.08.2021

МВД объявило в розыск трех организаторов финансовой пирамиды Finikо

МВД объявило в розыск трёх организаторов крупной финансовой пирамиды Finikо, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T22:53

2021-08-12T22:53

2021-08-12T22:53

происшествия

общество

ирина волк

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. МВД объявило в розыск трёх организаторов крупной финансовой пирамиды Finikо, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."МВД по Республике Татарстан объявило в розыск троих фигурантов уголовного дела о деятельности крупной финансовой пирамиды. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ, предъявлено им заочно", - сказала Волк.По ее словам, от имени компании Finiko начиная с 2018 года осуществлялась деятельность по привлечению денег граждан под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты. Организация была зарегистрирована за пределами России.Так, для привлечения большого количества клиентов распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась.Волк подчеркнула, что на сегодняшний день поступили порядка 650 заявлений от пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Казахстана."Один из организаторов криминальной схемы был задержан несколько дней назад и заключен под стражу. В связи с тем, что местонахождение троих соучастников неизвестно, вынесены постановления об их розыске", - добавила Волк.

https://ria.ru/20210803/ryazan-1744200387.html

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происшествия, общество, ирина волк, россия