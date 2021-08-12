10:10 12.08.2021 (обновлено: 14:10 12.08.2021)
Умер экс-мэр Красноярска Пимашков
Экс-мэр Красноярска Петр Пимашков, возглавлявший город 15 лет, скончался на 74-м году жизни
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПетр Пимашков на пленарном заседании Госдумы РФ
КРАСНОЯРСК, 12 авг — РИА Новости. Бывший мэр Красноярска Петр Пимашков, возглавлявший город в течение 15 лет c 1996 года, скончался на 74-м году жизни, сообщил депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев.
"Сегодня не стало Петра Ивановича Пимашкова. Кажется, что он был и будет всегда. Человек, которого любят и уважают. Человек, который многое сделал для города в непростой для него период. И работая в Москве, никогда про город не забывал. И очень близко к сердцу воспринимал проблемы Красноярска", — написал Зайцев в своем аккаунте в Instagram.
© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкМэр Красноярска Петр Пимашков (в центре) во время празднования 380-летия Красноярска
Мэр Красноярска Петр Пимашков (в центре) во время празднования 380-летия Красноярска
Петр Пимашков был назначен на пост исполняющего главы Красноярска в 1996 году, а в конце того же года избран главой администрации города. В 2000 году повторно избран мэром, в марте 2004 года избран главой в третий раз, в марте 2008 года стал мэром в четвертый раз. В декабре 2011 года стал депутатом Госдумы от партии "Единая Россия". В связи с этим добровольно сложил с себя полномочия главы города. В сентябре 2016 года во второй раз избран депутатом.
Пимашков прославился своими проектами благоустройства Красноярска, в народе его называли "Петр Фонтаныч".