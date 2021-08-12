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Умер экс-мэр Красноярска Пимашков

Умер экс-мэр Красноярска Пимашков - РИА Новости, 12.08.2021

Умер экс-мэр Красноярска Пимашков

Бывший мэр Красноярска Петр Пимашков, возглавлявший город в течение 15 лет c 1996 года, скончался на 74-м году жизни, сообщил депутат краевого Заксобрания Илья... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T10:10

2021-08-12T10:10

2021-08-12T14:10

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КРАСНОЯРСК, 12 авг — РИА Новости. Бывший мэр Красноярска Петр Пимашков, возглавлявший город в течение 15 лет c 1996 года, скончался на 74-м году жизни, сообщил депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев."Сегодня не стало Петра Ивановича Пимашкова. Кажется, что он был и будет всегда. Человек, которого любят и уважают. Человек, который многое сделал для города в непростой для него период. И работая в Москве, никогда про город не забывал. И очень близко к сердцу воспринимал проблемы Красноярска", — написал Зайцев в своем аккаунте в Instagram.Петр Пимашков был назначен на пост исполняющего главы Красноярска в 1996 году, а в конце того же года избран главой администрации города. В 2000 году повторно избран мэром, в марте 2004 года избран главой в третий раз, в марте 2008 года стал мэром в четвертый раз. В декабре 2011 года стал депутатом Госдумы от партии "Единая Россия". В связи с этим добровольно сложил с себя полномочия главы города. В сентябре 2016 года во второй раз избран депутатом.Пимашков прославился своими проектами благоустройства Красноярска, в народе его называли "Петр Фонтаныч".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, политика, красноярск, москва, единая россия, госдума рф