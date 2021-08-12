https://ria.ru/20210812/passazhiry-1745424381.html
Пассажирам упавшего на Камчатке Ми-8 удалось выплыть с глубины 9 метров
Пассажирам упавшего на Камчатке Ми-8 удалось выплыть с глубины 9 метров - РИА Новости, 12.08.2021
Пассажирам упавшего на Камчатке Ми-8 удалось выплыть с глубины 9 метров
Пассажиры вертолета Ми-8, спасшиеся при падении в Курильское озеро на Камчатке, смогли выплыть с девятиметровой глубины, сообщили журналистам в Кроноцком... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T08:23
2021-08-12T08:23
2021-08-12T09:06
происшествия
ми-8
кроноцкий заповедник
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
петропавловск-камчатский
камчатский край
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Пассажиры вертолета Ми-8, спасшиеся при падении в Курильское озеро на Камчатке, смогли выплыть с девятиметровой глубины, сообщили журналистам в Кроноцком заповеднике."Как рассказали люди, находившиеся в момент крушения в вертолете, он начал тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись задние створки воздушного судна", — сказали в пресс-службе.По словам участкового госинспектора Евгения Денгеса, пострадавших вытащили из воды сотрудники заповедника. Они слышали шум вертолета, но не видели его. Затем раздался громкий хлопок — Ми-8 ударился о воду.Температура воды в озере сейчас не более пяти-шести градусов, долго находиться в ней невозможно, добавили в пресс-службе заповедника.Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на юге Камчатки сегодня утром по местному времени. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь из них спаслись. Нескольких пострадавших доставили в больницы Петропавловска-Камчатского, двое находятся в тяжелом состоянии. Поиски еще восьми человек продолжаются, спасательную операцию осложняет то, что вертолет затонул на глубине более ста метров.Сообщалось, что полет был туристическим, среди пассажиров были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Компания "Витязь-Аэро", которой принадлежит Ми-8, выполняет индивидуальные полеты, пассажирские рейсы, а также туристические перевозки, в том числе над Курильским озером.Перед вылетом Ми-8 прошел досмотр. Капремонт проводился в прошлом году.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Региональная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о туристических услугах.
https://ria.ru/20210812/vertolet-1745425060.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ми-8, кроноцкий заповедник, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, петропавловск-камчатский, камчатский край, новости - туризм
08:23 12.08.2021 (обновлено: 09:06 12.08.2021)
Пассажирам упавшего на Камчатке Ми-8 удалось выплыть с глубины 9 метров
Кроноцкий заповедник: пассажирам упавшего на Камчатке Ми-8 удалось выплыть с глубины девяти метров
ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости.
Пассажиры вертолета Ми-8
, спасшиеся при падении в Курильское озеро на Камчатке
, смогли выплыть с девятиметровой глубины, сообщили журналистам в Кроноцком заповеднике.
"Как рассказали люди, находившиеся в момент крушения в вертолете, он начал тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись задние створки воздушного судна", — сказали в пресс-службе.
По словам участкового госинспектора Евгения Денгеса, пострадавших вытащили из воды сотрудники заповедника. Они слышали шум вертолета, но не видели его. Затем раздался громкий хлопок — Ми-8 ударился о воду.
"Мы тут же спустили на воду два катера и за три-четыре минуты добрались до места крушения, которое определили по волне. На поверхности воды было восемь человек, которых сразу подняли на борт и отвезли на кордон. У двоих были серьезные ранения. Мы начали оказывать пострадавшим первую помощь, отогревать их. Мы несколько раз объехали озеро в поисках остальных людей, но никого не обнаружили", — рассказал Денгес.
Температура воды в озере сейчас не более пяти-шести градусов, долго находиться в ней невозможно, добавили в пресс-службе заповедника.
Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на юге Камчатки сегодня утром по местному времени. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь из них спаслись. Нескольких пострадавших доставили в больницы Петропавловска-Камчатского
, двое находятся в тяжелом состоянии. Поиски еще восьми человек продолжаются, спасательную операцию осложняет то, что вертолет затонул на глубине более ста метров.
Сообщалось, что полет был туристическим, среди пассажиров были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Компания "Витязь-Аэро", которой принадлежит Ми-8, выполняет индивидуальные полеты, пассажирские рейсы, а также туристические перевозки, в том числе над Курильским озером.
Перед вылетом Ми-8 прошел досмотр. Капремонт проводился в прошлом году.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК
возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Региональная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о туристических услугах.