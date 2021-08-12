https://ria.ru/20210812/passazhiry-1745424381.html

Пассажирам упавшего на Камчатке Ми-8 удалось выплыть с глубины 9 метров

Пассажирам упавшего на Камчатке Ми-8 удалось выплыть с глубины 9 метров - РИА Новости, 12.08.2021

Пассажирам упавшего на Камчатке Ми-8 удалось выплыть с глубины 9 метров

Пассажиры вертолета Ми-8, спасшиеся при падении в Курильское озеро на Камчатке, смогли выплыть с девятиметровой глубины, сообщили журналистам в Кроноцком... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T08:23

2021-08-12T08:23

2021-08-12T09:06

происшествия

ми-8

кроноцкий заповедник

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

петропавловск-камчатский

камчатский край

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Пассажиры вертолета Ми-8, спасшиеся при падении в Курильское озеро на Камчатке, смогли выплыть с девятиметровой глубины, сообщили журналистам в Кроноцком заповеднике."Как рассказали люди, находившиеся в момент крушения в вертолете, он начал тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись задние створки воздушного судна", — сказали в пресс-службе.По словам участкового госинспектора Евгения Денгеса, пострадавших вытащили из воды сотрудники заповедника. Они слышали шум вертолета, но не видели его. Затем раздался громкий хлопок — Ми-8 ударился о воду.Температура воды в озере сейчас не более пяти-шести градусов, долго находиться в ней невозможно, добавили в пресс-службе заповедника.Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на юге Камчатки сегодня утром по местному времени. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь из них спаслись. Нескольких пострадавших доставили в больницы Петропавловска-Камчатского, двое находятся в тяжелом состоянии. Поиски еще восьми человек продолжаются, спасательную операцию осложняет то, что вертолет затонул на глубине более ста метров.Сообщалось, что полет был туристическим, среди пассажиров были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Компания "Витязь-Аэро", которой принадлежит Ми-8, выполняет индивидуальные полеты, пассажирские рейсы, а также туристические перевозки, в том числе над Курильским озером.Перед вылетом Ми-8 прошел досмотр. Капремонт проводился в прошлом году.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Региональная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о туристических услугах.

https://ria.ru/20210812/vertolet-1745425060.html

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