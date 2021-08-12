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В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8 - РИА Новости, 12.08.2021
В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
Пятерых выживших пассажиров Ми-8, который упал в озеро на Камчатке, доставили в Петропавловск-Камчатский вертолётом, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T05:24
2021-08-12T07:24
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
ми-8
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Пятерых выживших пассажиров Ми-8, который упал в озеро на Камчатке, доставили в Петропавловск-Камчатский вертолётом, передает корреспондент РИА Новости с места событий.По данным источника в экстренных службах, на борту 5 пассажиров. Ещё трое остались в посёлке Озерновский, который находится неподалёку от места крушения. Прибывших в Петропавловск людей доставят в больницы.Ранее власти сообщали, что двое из спасенных - в тяжелом состоянии.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок.Позднее стало известно, что пятерых выживших пассажиров отправили на скорых в больницу.
https://ria.ru/20210812/vertolety-1745418664.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
05:24 12.08.2021 (обновлено: 07:24 12.08.2021)
 
В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8

В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых пассажиров, выживших при крушении вертолета Ми-8

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Пятерых выживших пассажиров Ми-8, который упал в озеро на Камчатке, доставили в Петропавловск-Камчатский вертолётом, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
По данным источника в экстренных службах, на борту 5 пассажиров. Ещё трое остались в посёлке Озерновский, который находится неподалёку от места крушения. Прибывших в Петропавловск людей доставят в больницы.
Ранее власти сообщали, что двое из спасенных - в тяжелом состоянии.
В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок.
Позднее стало известно, что пятерых выживших пассажиров отправили на скорых в больницу.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
04:03
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ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайМи-8Крушение вертолета Ми-8 в Камчатском крае
 
 
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