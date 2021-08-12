https://ria.ru/20210812/passazhiry-1745420605.html

В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8

В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8 - РИА Новости, 12.08.2021

В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8

Пятерых выживших пассажиров Ми-8, который упал в озеро на Камчатке, доставили в Петропавловск-Камчатский вертолётом, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T05:24

2021-08-12T05:24

2021-08-12T07:24

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

ми-8

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Пятерых выживших пассажиров Ми-8, который упал в озеро на Камчатке, доставили в Петропавловск-Камчатский вертолётом, передает корреспондент РИА Новости с места событий.По данным источника в экстренных службах, на борту 5 пассажиров. Ещё трое остались в посёлке Озерновский, который находится неподалёку от места крушения. Прибывших в Петропавловск людей доставят в больницы.Ранее власти сообщали, что двое из спасенных - в тяжелом состоянии.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок.Позднее стало известно, что пятерых выживших пассажиров отправили на скорых в больницу.

https://ria.ru/20210812/vertolety-1745418664.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае