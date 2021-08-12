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Военнослужащие Северного флота почтили память экипажа подлодки "Курск"

Военнослужащие Северного флота почтили память экипажа подлодки "Курск" - РИА Новости, 12.08.2021

Военнослужащие Северного флота почтили память экипажа подлодки "Курск"

Воины-североморцы в четверг почтили память товарищей, погибших 21 год назад на борту атомного подводного ракетного крейсера "Курск", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T13:26

2021-08-12T13:26

2021-08-12T13:26

религия

общество

мурманская область

гаджиево

северодвинск

мурманская областная дума

андрей чибис

религия

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МУРМАНСК, 12 авг – РИА Новости. Воины-североморцы в четверг почтили память товарищей, погибших 21 год назад на борту атомного подводного ракетного крейсера "Курск", сообщила пресс-служба Северного флота."Основные памятные мероприятия в посёлке Видяево, откуда АПРК "Курск" уходил в последний поход, и возле фрагмента ограждения рубки "Курска" у храма Спаса-на-Водах в Мурманске", - говорится в сообщении.В митинге у мемориального комплекса "Морякам, погибшим в океане" в Видяево приняли участие командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой, а также военнослужащие гарнизона и жители Видяево. В памятном мероприятии также участвовал отец матроса Алексея Коркина, погибшего на АПРК "Курск", Алексей Михайлович. Он приехал к мемориалу, на котором золотом выбито имя его сына, из Архангельска.К подножию памятников были возложены венки и цветы. А к мемориалу в Видяево также были внесены четыре иконы с ликами погибших подводников АПРК "Курск"."Из катастрофы с атомной подводной лодкой "Курск" были сделаны правильные выводы, которые позволили предпринять все усилия, чтобы не допустить подобного впредь", - отметил командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев в ходе памятных мероприятий в поселке Видяево.Траурные митинги традиционно прошли у мемориалов в гарнизонах Северного флота Мурманске и в Североморске, Полярном и в Северодвинске, в пунктах базирования атомных подводных лодок: Видяево, Гаджиево, Заозерске. В 11 часов 28 минут (в это время прогремел взрыв на подводной лодке) были приспущены флаги и объявлена минута молчания.В часовнях и храмах, расположенных в Мурманске и в гарнизонах Северного флота раним утром прошли поминальные службы в память о погибших подводниках. Также по морской традиции цветы и венки были спущены на воду с причала, от которого экипаж "Курска" ушел в свой последний поход.Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" под командованием капитана 1-го ранга Геннадия Лячина затонул в Баренцевом море, в 175 км от Североморска, на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа и прикомандированные специалисты, находившиеся на борту, погибли.

https://ria.ru/20210805/ushakov-1744529052.html

https://ria.ru/20210811/legoyda-1745377261.html

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общество, мурманская область, гаджиево, северодвинск, мурманская областная дума, андрей чибис, религия