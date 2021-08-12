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Два человека пострадали в ДТП в Москве, где автомобиль врезался в остановку
Два человека пострадали в ДТП в Москве, где автомобиль врезался в остановку - РИА Новости, 12.08.2021
Два человека пострадали в ДТП в Москве, где автомобиль врезался в остановку
Автомобиль врезался в автобусную остановку на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 12.08.2021
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москва
происшествия
дтп
авто
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Автомобиль врезался в автобусную остановку на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."Улица Миклухо-Маклая, 9. Легковое авто въехало в остановку. Двое пострадавших, из них один ребенок, передан скорой", — сказал собеседник агентства.Как уточнил столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале, пострадавшие — 61-летняя женщина и ее 16-летняя внучка."Женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что водитель автомобиля был пьян.Полосу движения в сторону Ленинского проспекта перекрыли. На месте работают оперативные службы.
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Иномарка влетела в остановку в Москве. Запись камеры наблюдения
Момент ДТП на Миклухо-Маклая, где машина влетела в остановку.
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москва, происшествия, дтп, авто, россия, видео
Два человека пострадали в ДТП в Москве, где автомобиль врезался в остановку
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Автомобиль врезался в автобусную остановку на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
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17:49 12.08.2021 (обновлено: 19:58 12.08.2021)
 
Два человека пострадали в ДТП в Москве, где автомобиль врезался в остановку

Автомобиль врезался в остановку на юго-западе Москвы, пострадали взрослый и ребенок

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Автомобиль врезался в автобусную остановку на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Улица Миклухо-Маклая, 9. Легковое авто въехало в остановку. Двое пострадавших, из них один ребенок, передан скорой", — сказал собеседник агентства.
Как уточнил столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале, пострадавшие — 61-летняя женщина и ее 16-летняя внучка.
"Женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что водитель автомобиля был пьян.
Полосу движения в сторону Ленинского проспекта перекрыли. На месте работают оперативные службы.
 
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