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Два человека пострадали в ДТП в Москве, где автомобиль врезался в остановку
Два человека пострадали в ДТП в Москве, где автомобиль врезался в остановку - РИА Новости, 12.08.2021
Два человека пострадали в ДТП в Москве, где автомобиль врезался в остановку
Автомобиль врезался в автобусную остановку на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:49
2021-08-12T17:49
2021-08-12T19:58
москва
происшествия
дтп
авто
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Автомобиль врезался в автобусную остановку на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."Улица Миклухо-Маклая, 9. Легковое авто въехало в остановку. Двое пострадавших, из них один ребенок, передан скорой", — сказал собеседник агентства.Как уточнил столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале, пострадавшие — 61-летняя женщина и ее 16-летняя внучка."Женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что водитель автомобиля был пьян.Полосу движения в сторону Ленинского проспекта перекрыли. На месте работают оперативные службы.
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Иномарка влетела в остановку в Москве. Запись камеры наблюдения
Момент ДТП на Миклухо-Маклая, где машина влетела в остановку.
2021-08-12T17:49
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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москва, происшествия, дтп, авто, россия, видео
17:49 12.08.2021 (обновлено: 19:58 12.08.2021)
Два человека пострадали в ДТП в Москве, где автомобиль врезался в остановку
Автомобиль врезался в остановку на юго-западе Москвы, пострадали взрослый и ребенок
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Автомобиль врезался в автобусную остановку на юго-западе Москвы
, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Улица Миклухо-Маклая, 9. Легковое авто въехало в остановку. Двое пострадавших, из них один ребенок, передан скорой", — сказал собеседник агентства.
Как уточнил столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале
, пострадавшие — 61-летняя женщина и ее 16-летняя внучка.
"Женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что водитель автомобиля был пьян.
Полосу движения в сторону Ленинского проспекта перекрыли. На месте работают оперативные службы.