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Два человека пострадали в ДТП в Москве, где автомобиль врезался в остановку

Два человека пострадали в ДТП в Москве, где автомобиль врезался в остановку - РИА Новости, 12.08.2021

Два человека пострадали в ДТП в Москве, где автомобиль врезался в остановку

Автомобиль врезался в автобусную остановку на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T17:49

2021-08-12T17:49

2021-08-12T19:58

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Автомобиль врезался в автобусную остановку на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."Улица Миклухо-Маклая, 9. Легковое авто въехало в остановку. Двое пострадавших, из них один ребенок, передан скорой", — сказал собеседник агентства.Как уточнил столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале, пострадавшие — 61-летняя женщина и ее 16-летняя внучка."Женщину госпитализировали вертолетом в больницу, девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что водитель автомобиля был пьян.Полосу движения в сторону Ленинского проспекта перекрыли. На месте работают оперативные службы.

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2021

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Иномарка влетела в остановку в Москве. Запись камеры наблюдения Момент ДТП на Миклухо-Маклая, где машина влетела в остановку. 2021-08-12T17:49 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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