https://ria.ru/20210812/ogon-1745472987.html

В ЛНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков

В ЛНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков - РИА Новости, 12.08.2021

В ЛНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики в среду открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе, откуда, по данным РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T13:35

2021-08-12T13:35

2021-08-12T13:39

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ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики в среду открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе, откуда, по данным ЛНР, велся обстрел населенного пункта Нижнее Лозовое и был ранен ополченец, заявили в четверг в пресс-службе оборонного ведомства республики.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили об одном обстреле в среду со стороны украинских силовиков. В результате обстрела населенного пункта Нижнее Лозовое был ранен сотрудник Народной милиции.Он отметил, что ответный огонь был открыт после того, как представители ЛНР оперативно сообщили об обстреле территории республики киевской стороне в СЦКК."Попытка представительства ЛНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления (режима) тишины была в очередной раз проигнорирована украинской стороной в СЦКК", - отметил представитель пресс-службы.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210805/donbass-1744584206.html

https://ria.ru/20210731/lnr-1743770180.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, украина, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр