13:35 12.08.2021 (обновлено: 13:39 12.08.2021)
В ЛНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков
Народная милиция ЛНР открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе
ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики в среду открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе, откуда, по данным ЛНР, велся обстрел населенного пункта Нижнее Лозовое и был ранен ополченец, заявили в четверг в пресс-службе оборонного ведомства республики.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили об одном обстреле в среду со стороны украинских силовиков. В результате обстрела населенного пункта Нижнее Лозовое был ранен сотрудник Народной милиции.
"Наши подразделения открыли ответный огонь из незапрещенного минскими договоренностями вооружения, подавив огневую активность противника", - заявил журналистам представитель пресс-службы Народной милиции.
Он отметил, что ответный огонь был открыт после того, как представители ЛНР оперативно сообщили об обстреле территории республики киевской стороне в СЦКК.
"Попытка представительства ЛНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления (режима) тишины была в очередной раз проигнорирована украинской стороной в СЦКК", - отметил представитель пресс-службы.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.