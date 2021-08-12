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В ЛНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков
В ЛНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков - РИА Новости, 12.08.2021
В ЛНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики в среду открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе, откуда, по данным РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T13:35
2021-08-12T13:39
в мире
украина
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донецкая народная республика
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики в среду открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе, откуда, по данным ЛНР, велся обстрел населенного пункта Нижнее Лозовое и был ранен ополченец, заявили в четверг в пресс-службе оборонного ведомства республики.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили об одном обстреле в среду со стороны украинских силовиков. В результате обстрела населенного пункта Нижнее Лозовое был ранен сотрудник Народной милиции.Он отметил, что ответный огонь был открыт после того, как представители ЛНР оперативно сообщили об обстреле территории республики киевской стороне в СЦКК."Попытка представительства ЛНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления (режима) тишины была в очередной раз проигнорирована украинской стороной в СЦКК", - отметил представитель пресс-службы.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210805/donbass-1744584206.html
https://ria.ru/20210731/lnr-1743770180.html
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в мире, украина, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
13:35 12.08.2021 (обновлено: 13:39 12.08.2021)
 
В ЛНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков

Народная милиция ЛНР открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе

© РИА НовостиРаботы по оборудованию КПВВ "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 12 авг - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики в среду открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе, откуда, по данным ЛНР, велся обстрел населенного пункта Нижнее Лозовое и был ранен ополченец, заявили в четверг в пресс-службе оборонного ведомства республики.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили об одном обстреле в среду со стороны украинских силовиков. В результате обстрела населенного пункта Нижнее Лозовое был ранен сотрудник Народной милиции.
"Наши подразделения открыли ответный огонь из незапрещенного минскими договоренностями вооружения, подавив огневую активность противника", - заявил журналистам представитель пресс-службы Народной милиции.
Он отметил, что ответный огонь был открыт после того, как представители ЛНР оперативно сообщили об обстреле территории республики киевской стороне в СЦКК.
"Попытка представительства ЛНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления (режима) тишины была в очередной раз проигнорирована украинской стороной в СЦКК", - отметил представитель пресс-службы.
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