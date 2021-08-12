https://ria.ru/20210812/novorossiysk-1745522222.html
СК ужесточил квалификацию дела о разливе нефти под Новороссийском
СК ужесточил квалификацию дела о разливе нефти под Новороссийском - РИА Новости, 12.08.2021
СК ужесточил квалификацию дела о разливе нефти под Новороссийском
Следствие ужесточило квалификацию уголовного дела по разливу нефти под Новороссийском: в новой формулировке это не просто загрязнение, а загрязнение с... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:57
2021-08-12T17:57
2021-08-12T18:39
происшествия
новороссийск
следственный комитет россии (ск рф)
черное море
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745302653_0:14:800:464_1920x0_80_0_0_eec81ffe3dfdc51000d55d809588ece0.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Следствие ужесточило квалификацию уголовного дела по разливу нефти под Новороссийском: в новой формулировке это не просто загрязнение, а загрязнение с существенным вредом окружающей среде, сообщили в Следственном комитете."Уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийска, возбужденного органами внутренних дел по части 1 статьи 252 УК РФ … переквалифицировано на более тяжкий состав преступления и расследуется по части 2 статьи 252 УК РФ", - сказала журналистам старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.Полная формулировка теперь – "Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде". Следствие осматривает место ЧП.
https://ria.ru/20210812/neft-1745520092.html
новороссийск
черное море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745302653_107:48:662:464_1920x0_80_0_0_72c9925fe421eaa30c56ce2c078e573a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, следственный комитет россии (ск рф), черное море, россия
17:57 12.08.2021 (обновлено: 18:39 12.08.2021)
СК ужесточил квалификацию дела о разливе нефти под Новороссийском
Следователи ужесточили квалификацию дела о разливе нефти в море под Новороссийском