https://ria.ru/20210812/novorossiysk-1745522222.html

СК ужесточил квалификацию дела о разливе нефти под Новороссийском

СК ужесточил квалификацию дела о разливе нефти под Новороссийском - РИА Новости, 12.08.2021

СК ужесточил квалификацию дела о разливе нефти под Новороссийском

Следствие ужесточило квалификацию уголовного дела по разливу нефти под Новороссийском: в новой формулировке это не просто загрязнение, а загрязнение с... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T17:57

2021-08-12T17:57

2021-08-12T18:39

происшествия

новороссийск

следственный комитет россии (ск рф)

черное море

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Следствие ужесточило квалификацию уголовного дела по разливу нефти под Новороссийском: в новой формулировке это не просто загрязнение, а загрязнение с существенным вредом окружающей среде, сообщили в Следственном комитете."Уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийска, возбужденного органами внутренних дел по части 1 статьи 252 УК РФ … переквалифицировано на более тяжкий состав преступления и расследуется по части 2 статьи 252 УК РФ", - сказала журналистам старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.Полная формулировка теперь – "Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде". Следствие осматривает место ЧП.

https://ria.ru/20210812/neft-1745520092.html

новороссийск

черное море

россия

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происшествия, новороссийск, следственный комитет россии (ск рф), черное море, россия