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СК ужесточил квалификацию дела о разливе нефти под Новороссийском
СК ужесточил квалификацию дела о разливе нефти под Новороссийском - РИА Новости, 12.08.2021
СК ужесточил квалификацию дела о разливе нефти под Новороссийском
Следствие ужесточило квалификацию уголовного дела по разливу нефти под Новороссийском: в новой формулировке это не просто загрязнение, а загрязнение с... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:57
2021-08-12T18:39
происшествия
новороссийск
следственный комитет россии (ск рф)
черное море
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Следствие ужесточило квалификацию уголовного дела по разливу нефти под Новороссийском: в новой формулировке это не просто загрязнение, а загрязнение с существенным вредом окружающей среде, сообщили в Следственном комитете."Уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийска, возбужденного органами внутренних дел по части 1 статьи 252 УК РФ … переквалифицировано на более тяжкий состав преступления и расследуется по части 2 статьи 252 УК РФ", - сказала журналистам старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.Полная формулировка теперь – "Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде". Следствие осматривает место ЧП.
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происшествия, новороссийск, следственный комитет россии (ск рф), черное море, россия
17:57 12.08.2021 (обновлено: 18:39 12.08.2021)
 
СК ужесточил квалификацию дела о разливе нефти под Новороссийском

Следователи ужесточили квалификацию дела о разливе нефти в море под Новороссийском

Разлив нефти у Новороссийска. Спутниковая съемка Института космических исследований РАН
Разлив нефти у Новороссийска. Спутниковая съемка Института космических исследований РАН
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Следствие ужесточило квалификацию уголовного дела по разливу нефти под Новороссийском: в новой формулировке это не просто загрязнение, а загрязнение с существенным вредом окружающей среде, сообщили в Следственном комитете.
"Уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийска, возбужденного органами внутренних дел по части 1 статьи 252 УК РФ … переквалифицировано на более тяжкий состав преступления и расследуется по части 2 статьи 252 УК РФ", - сказала журналистам старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Полная формулировка теперь – "Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде". Следствие осматривает место ЧП.
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ПроисшествияНовороссийскСледственный комитет России (СК РФ)Черное мореРоссия
 
 
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