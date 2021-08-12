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НКО Подмосковья смогут до 16 сентября подать заявки на гранты
НКО Подмосковья смогут до 16 сентября подать заявки на гранты - РИА Новости, 12.08.2021
НКО Подмосковья смогут до 16 сентября подать заявки на гранты
Прием заявок на гранты некоммерческим организациям начнется в Московской области 16 августа и продлится месяц. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T18:34
2021-08-12T18:34
2021-08-12T18:34
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Прием заявок на гранты некоммерческим организациям начнется в Московской области 16 августа и продлится месяц. Об этом сообщил телеканал "360".Гранты в виде субсидий предоставят организациям для развития туристических ресурсов. Комитет по туризму Подмосковья будет принимать заявки по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский округ, д. Раздоры, 1-й километр Рублево-Успенского ш., д. 1, корп. А.Все вопросы о подготовке заявок на участие можно будет задать по электронной почте tourism@mosreg.ru или по телефону: 8 (498) 602-28-22.В конце апреля стало известно, что семь некоммерческих организаций Подмосковья получат субсидии на реализацию культурных проектов. Из областного бюджета для этого выделят 10 миллионов рублей.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Прием заявок на гранты некоммерческим организациям начнется в Московской области 16 августа и продлится месяц. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Гранты в виде субсидий предоставят организациям для развития туристических ресурсов. Комитет по туризму Подмосковья будет принимать заявки по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский округ, д. Раздоры, 1-й километр Рублево-Успенского ш., д. 1, корп. А.
Все вопросы о подготовке заявок на участие можно будет задать по электронной почте tourism@mosreg.ru
или по телефону: 8 (498) 602-28-22.
В конце апреля стало известно, что семь некоммерческих организаций Подмосковья получат субсидии на реализацию культурных проектов. Из областного бюджета для этого выделят 10 миллионов рублей.