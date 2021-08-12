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НКО Подмосковья смогут до 16 сентября подать заявки на гранты

НКО Подмосковья смогут до 16 сентября подать заявки на гранты - РИА Новости, 12.08.2021

НКО Подмосковья смогут до 16 сентября подать заявки на гранты

Прием заявок на гранты некоммерческим организациям начнется в Московской области 16 августа и продлится месяц. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T18:34

2021-08-12T18:34

2021-08-12T18:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Прием заявок на гранты некоммерческим организациям начнется в Московской области 16 августа и продлится месяц. Об этом сообщил телеканал "360".Гранты в виде субсидий предоставят организациям для развития туристических ресурсов. Комитет по туризму Подмосковья будет принимать заявки по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский округ, д. Раздоры, 1-й километр Рублево-Успенского ш., д. 1, корп. А.Все вопросы о подготовке заявок на участие можно будет задать по электронной почте tourism@mosreg.ru или по телефону: 8 (498) 602-28-22.В конце апреля стало известно, что семь некоммерческих организаций Подмосковья получат субсидии на реализацию культурных проектов. Из областного бюджета для этого выделят 10 миллионов рублей.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)