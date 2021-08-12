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Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге - РИА Новости, 12.08.2021
Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
Журналист Александр Невзоров заявил в беседе с телеканалом "360", что лично просил отпустить напавшего на него молодого человека в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T04:14
2021-08-12T13:05
происшествия
санкт-петербург
александр невзоров
telegram (приложение)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Журналист Александр Невзоров заявил в беседе с телеканалом "360", что лично просил отпустить напавшего на него молодого человека в Санкт-Петербурге.Ранее в Telegram-канале Невзорова появились кадры, на которых к нему подошел мужчина и дал журналисту пощечину, потребовав прекратить "веру православную оскорблять". После этого нападавшего оттащил в сторону охранник. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, задержаний участников не производилось, так как они не выразили претензий друг к другу.Журналист считает, что мужчине следует благодарить его, поскольку "все закончилось хорошо".Он добавил, что все произошло во время автограф-сессии: нападавший стоял в очереди на подпись книги и фотографирование. Журналист назвал случившееся "житейским делом".
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происшествия, санкт-петербург, александр невзоров, telegram (приложение), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
04:14 12.08.2021 (обновлено: 13:05 12.08.2021)
 
Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге

Журналист Александр Невзоров заявил, что просил правоохранителей отпустить напавшего на него мужчину

© Фото : Лидия НевзороваЖурналист Александр Невзоров
Журналист Александр Невзоров - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Фото : Лидия Невзорова
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Журналист Александр Невзоров заявил в беседе с телеканалом "360", что лично просил отпустить напавшего на него молодого человека в Санкт-Петербурге.
Ранее в Telegram-канале Невзорова появились кадры, на которых к нему подошел мужчина и дал журналисту пощечину, потребовав прекратить "веру православную оскорблять". После этого нападавшего оттащил в сторону охранник. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, задержаний участников не производилось, так как они не выразили претензий друг к другу.
Журналист считает, что мужчине следует благодарить его, поскольку "все закончилось хорошо".

"Я, конечно, попросил его отпустить. Не имею к нему никаких претензий, никакие заявления на него писать не стал. Его просто отпустили. Оружия у него не заметил", — отметил Невзоров.

Он добавил, что все произошло во время автограф-сессии: нападавший стоял в очереди на подпись книги и фотографирование. Журналист назвал случившееся "житейским делом".
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