https://ria.ru/20210812/nevzorov-1745419169.html

Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге

Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге - РИА Новости, 12.08.2021

Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге

Журналист Александр Невзоров заявил в беседе с телеканалом "360", что лично просил отпустить напавшего на него молодого человека в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T04:14

2021-08-12T04:14

2021-08-12T13:05

происшествия

санкт-петербург

александр невзоров

telegram (приложение)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Журналист Александр Невзоров заявил в беседе с телеканалом "360", что лично просил отпустить напавшего на него молодого человека в Санкт-Петербурге.Ранее в Telegram-канале Невзорова появились кадры, на которых к нему подошел мужчина и дал журналисту пощечину, потребовав прекратить "веру православную оскорблять". После этого нападавшего оттащил в сторону охранник. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, задержаний участников не производилось, так как они не выразили претензий друг к другу.Журналист считает, что мужчине следует благодарить его, поскольку "все закончилось хорошо".Он добавил, что все произошло во время автограф-сессии: нападавший стоял в очереди на подпись книги и фотографирование. Журналист назвал случившееся "житейским делом".

https://ria.ru/20210205/nevzorov-1596187838.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, александр невзоров, telegram (приложение), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия