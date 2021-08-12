https://ria.ru/20210812/neft-1745508248.html

Глава КТК уточнил площадь разлива нефти под Новороссийском

Глава КТК уточнил площадь разлива нефти под Новороссийском - РИА Новости, 12.08.2021

Глава КТК уточнил площадь разлива нефти под Новороссийском

Глава Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань подтвердил разлив нефти под Новороссийском на 200 квадратных метрах, заявив, что большое... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T16:55

2021-08-12T16:55

2021-08-12T16:55

происшествия

нефть

краснодарский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

каспийский трубопроводный консорциум-р

институт космических исследований

черное море

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КРАСНОДАР, 11 авг – РИА Новости. Глава Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань подтвердил разлив нефти под Новороссийском на 200 квадратных метрах, заявив, что большое пятно в Черном море на другом фото, сделанном после шторма, не является нефтяным, сообщает администрация Краснодарского края.Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего КТК. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объём - порядка 12 кубометров. Однако позднее Институт космических исследований РАН опубликовал снимок со спутника от вечера 8 августа, сообщив, что по расчетам ученых нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с главой КТК заявил о необходимости проверки информации об объёме разлива.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг встретился с гендиректором КТК по поводу ситуации с разливом нефти."Гендиректор компании Николай Горбань сообщил, что первый появившийся снимок со спутника подтвердил площадь нефтяного пятна в 200 квадратных метров. Пятно на второй фотографии, которую сделали после шторма, не является нефтяным. В течение дня специалисты ожидают новые снимки территории", - сообщила пресс-служба администрации в четверг.Со ссылкой на данные главы КТК сообщается, что на этот момент береговая линия и акватория моря чистые, пробы воды в норме."Взятые Роспотребнадзором пробы воды в месте выхода нефти и прилегающих территориях подтвердили, что превышения ПДК нет. В ходе облета акватории, проведенного специалистами контролирующих органов, загрязнения моря не выявлено. В открытом доступе есть соответствующее видео. Сегодня также проводили инспекцию. Никаких остаточных явлений не наблюдаем. Понимаем свою ответственность, плотно взаимодействуем с Росприроднадзором", - цитирует Горбаня пресс-служба администрации Кубани.В среду стало известно о возбуждении по данному факту уголовного дела о загрязнении морской среды. Опрошенные РИА Новости экологи полагают, что нефть в море соберут в срок до двух недель. По оценкам WWF России, в воду попало 100 тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20210811/novorossiysk-1745408094.html

https://ria.ru/20210811/neft-1745376612.html

краснодарский край

черное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ЧП в анапском дельфинарии: нефтяная пленка на воде Сотрудники анапского дельфинария бьют тревогу – в бассейне утром 11 августа появилась нефтяная пленка. В экстренном порядке были установлены специальные защитные фильтры, которые вбирают загрязнения и не допускают их попадания в вольеры. Нефть в Анапу пришла из акватории Новороссийска, где 7 августа произошло ЧП с греческим танкером. На спутниковых снимках Института космических исследований РАН видно, что площадь образовавшегося в Черном море пятна почти 80 квадратных километров. 2021-08-12T16:55 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нефть, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), каспийский трубопроводный консорциум-р, институт космических исследований, черное море, вениамин кондратьев, россия