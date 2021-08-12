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Туризм
https://ria.ru/20210812/neft-1745489806.html
Туристы сообщили о появлении радужной пленки у берегов Сукко
Туристы сообщили о появлении радужной пленки у берегов Сукко - РИА Новости, 12.08.2021
Туристы сообщили о появлении радужной пленки у берегов Сукко
По данным туроператоров, нефтяное пятно, образовавшееся на воде из-за разлива горючего на танкере около Новороссийска, дошло до пляжей поселка Сукко в 13... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:52
2021-08-12T17:52
туризм
анапа
новороссийск
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
черное море
нефть
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. По данным туроператоров, нефтяное пятно, образовавшееся на воде из-за разлива горючего на танкере около Новороссийска, дошло до пляжей поселка Сукко в 13 километрах от Анапы, пишет АТОР.Туристы, отдыхающие в Сукко, сообщили о появлении радужной пленки на воде в Черном море, которую в прямом смысле уже ощутили на себе некоторые искупавшиеся. В Анапе и на других курортах нефтяных пятен пока зафиксировано не было.Как сообщают представители туротрасли, аннуляций туров нет, а отдыхающие настроены на благополучный исход — что пятно "унесет" подальше от берега.Оптимистичный прогноз дают и в Институте океанологии РАН. СМИ цитируют пресс-секретаря учреждения Юлию Кононову: "Метеорологические отчеты предвидят циклон, что нас устраивает, поскольку черный прилив углубится в море".Напомним, разлив нефти под Новороссийском произошел седьмого августа. Изначально речь шла о площади разлива в 200 квадратных метров, однако спутниковые снимки, полученные институтом космических исследований РАН, показали, что пятно охватывает почти 80 квадратных километров. Росприроднадзор оценивает реальные масштабы разлива.
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анапа
новороссийск
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анапа, новороссийск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), черное море, нефть
17:52 12.08.2021
 

Туристы сообщили о появлении радужной пленки у берегов Сукко

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на побережье, рядом с которым произошел нефтяной разлив, Новороссийск
Вид на побережье, рядом с которым произошел нефтяной разлив, Новороссийск - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. По данным туроператоров, нефтяное пятно, образовавшееся на воде из-за разлива горючего на танкере около Новороссийска, дошло до пляжей поселка Сукко в 13 километрах от Анапы, пишет АТОР.
Туристы, отдыхающие в Сукко, сообщили о появлении радужной пленки на воде в Черном море, которую в прямом смысле уже ощутили на себе некоторые искупавшиеся. В Анапе и на других курортах нефтяных пятен пока зафиксировано не было.
Как сообщают представители туротрасли, аннуляций туров нет, а отдыхающие настроены на благополучный исход — что пятно "унесет" подальше от берега.
Оптимистичный прогноз дают и в Институте океанологии РАН. СМИ цитируют пресс-секретаря учреждения Юлию Кононову: "Метеорологические отчеты предвидят циклон, что нас устраивает, поскольку черный прилив углубится в море".
Напомним, разлив нефти под Новороссийском произошел седьмого августа. Изначально речь шла о площади разлива в 200 квадратных метров, однако спутниковые снимки, полученные институтом космических исследований РАН, показали, что пятно охватывает почти 80 квадратных километров. Росприроднадзор оценивает реальные масштабы разлива.
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ТуризмАнапаНовороссийскФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Новости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Черное мореНефть
 
 
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