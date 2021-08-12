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Липецкая область
https://ria.ru/20210812/natsproekt-1745500681.html
В Липецкой области построили жилой дом в рамках нацпроекта
В Липецкой области построили жилой дом в рамках нацпроекта - РИА Новости, 12.08.2021
В Липецкой области построили жилой дом в рамках нацпроекта
Более шестидесяти семей из города Данков Липецкой области получили квартиры в новом доме, построенном для них в рамках национального проекта "Жилье и городская... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:21
2021-08-12T16:21
липецкая область
жилье
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Более шестидесяти семей из города Данков Липецкой области получили квартиры в новом доме, построенном для них в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что новоселами в современной пятиэтажке на улице Льва Толстого стали девять детей-сирот в рамках программы "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области" и 52 семьи в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья."Нам и далее необходимо, увеличивая объемы вводимого жилья, обеспечивать более широкую его доступность. Особенно молодым и многодетным семьям, детям-сиротам. То есть обеспечивать поддержку наиболее незащищенным слоям населения", - считает Артамонов.Глава региона отметил, что до конца 2021 года новые квартиры получат еще 190 детей – сирот Липецкой области. Для этого из федерального бюджета выделено 63 миллиона рублей и 287 миллионов из региональной казны.По программе переселения из ветхого и аварийного жилья с 2019 года уже расселено 17,6 тысячи квадратных метров жилья. До конца года 2021 эта цифра увеличится почти в два раза. А к моменту окончания программы в 2025 году эта цифра составит 114,3 тысячи квадратных метров ветхого и аварийного жилья.
https://ria.ru/20210812/stroyka-1745500546.html
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жилье, игорь артамонов
16:21 12.08.2021
 

В Липецкой области построили жилой дом в рамках нацпроекта

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВходная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Более шестидесяти семей из города Данков Липецкой области получили квартиры в новом доме, построенном для них в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что новоселами в современной пятиэтажке на улице Льва Толстого стали девять детей-сирот в рамках программы "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области" и 52 семьи в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья.
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
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"Нам и далее необходимо, увеличивая объемы вводимого жилья, обеспечивать более широкую его доступность. Особенно молодым и многодетным семьям, детям-сиротам. То есть обеспечивать поддержку наиболее незащищенным слоям населения", - считает Артамонов.
Глава региона отметил, что до конца 2021 года новые квартиры получат еще 190 детей – сирот Липецкой области. Для этого из федерального бюджета выделено 63 миллиона рублей и 287 миллионов из региональной казны.
По программе переселения из ветхого и аварийного жилья с 2019 года уже расселено 17,6 тысячи квадратных метров жилья. До конца года 2021 эта цифра увеличится почти в два раза. А к моменту окончания программы в 2025 году эта цифра составит 114,3 тысячи квадратных метров ветхого и аварийного жилья.
 
Липецкая областьЖильеИгорь Артамонов
 
 
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