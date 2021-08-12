https://ria.ru/20210812/natsproekt-1745500681.html

В Липецкой области построили жилой дом в рамках нацпроекта

В Липецкой области построили жилой дом в рамках нацпроекта - РИА Новости, 12.08.2021

В Липецкой области построили жилой дом в рамках нацпроекта

Более шестидесяти семей из города Данков Липецкой области получили квартиры в новом доме, построенном для них в рамках национального проекта "Жилье и городская... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T16:21

2021-08-12T16:21

2021-08-12T16:21

липецкая область

жилье

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Более шестидесяти семей из города Данков Липецкой области получили квартиры в новом доме, построенном для них в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что новоселами в современной пятиэтажке на улице Льва Толстого стали девять детей-сирот в рамках программы "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области" и 52 семьи в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья."Нам и далее необходимо, увеличивая объемы вводимого жилья, обеспечивать более широкую его доступность. Особенно молодым и многодетным семьям, детям-сиротам. То есть обеспечивать поддержку наиболее незащищенным слоям населения", - считает Артамонов.Глава региона отметил, что до конца 2021 года новые квартиры получат еще 190 детей – сирот Липецкой области. Для этого из федерального бюджета выделено 63 миллиона рублей и 287 миллионов из региональной казны.По программе переселения из ветхого и аварийного жилья с 2019 года уже расселено 17,6 тысячи квадратных метров жилья. До конца года 2021 эта цифра увеличится почти в два раза. А к моменту окончания программы в 2025 году эта цифра составит 114,3 тысячи квадратных метров ветхого и аварийного жилья.

https://ria.ru/20210812/stroyka-1745500546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, игорь артамонов